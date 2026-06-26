Las Tartas de Julita anuncia su “último baile” en Alicante: nueva tienda en la calle de las Setas

Las Tartas de Julita vuelve a mover ficha en Alicante. La marca creada por la emprendedora alicantina Julia Sala ha anunciado en redes sociales la apertura de una nueva tienda en la ciudad, en una ubicación especialmente reconocible: la calle de las Setas.

“¡El último baile! Os debo tanto… mi última tienda en Alicante”, ha escrito la firma en Instagram, acompañando el mensaje con una clara promesa: la inauguración estará “a la altura” de un emplazamiento tan especial.

Una apertura con sabor a despedida local

El anuncio ha sorprendido a muchos seguidores de la marca, que han reaccionado con entusiasmo en redes sociales. La publicación, en la que Las Tartas de Julita habla de su “última tienda en Alicante”, ha generado comentarios de cariño, ilusión y cierta emoción entre quienes han seguido el crecimiento de la firma desde sus primeros pasos.

“Ay qué ilusión, se te quiere mucho en Alicante”, “donde todo empezó” o “madre mía, bombazo” son algunos de los mensajes que han acompañado la publicación.

La elección de la calle San Francisco, popularmente conocida como la calle de las Setas, uno de los espacios más fotografiados y transitados del centro de Alicante, refuerza el carácter simbólico de esta apertura. No se trata solo de una nueva tienda, sino de una especie de regreso al escaparate más reconocible de la ciudad en la que nació la marca.

De obrador local a marca nacional

Las Tartas de Julita comenzó como un negocio de tartas por encargo y en pocos años se ha convertido en una de las marcas alicantinas de repostería con mayor proyección. Su especialidad son las tartas de queso artesanales, con más de un centenar de sabores en rotación y una comunidad digital muy fiel.

El crecimiento ha sido rápido. La firma pasó de sus primeras tiendas en la provincia de Alicante a abrir en ciudades como Elche, Murcia, Cartagena, Granada, Alcalá de Henares, Albacete y Madrid. En abril estrenó su primer establecimiento en la capital, en pleno Chueca, y también anunció nuevas aperturas en puntos como Benidorm y Zaragoza.

La marca combina tiendas propias y franquicias, un modelo con el que ha acelerado su expansión sin abandonar el discurso de producto artesanal elaborado a diario en cada obrador.

La fuerza de Julia Sala en redes

Buena parte del éxito de Las Tartas de Julita se entiende también por el papel de Julia Sala como creadora de contenido. La emprendedora ha construido una comunidad muy activa en Instagram, donde comparte recetas, aperturas, momentos personales y el crecimiento de la marca con un tono cercano.

Esa conexión explica la respuesta que ha tenido el anuncio de la nueva tienda en Alicante. Para muchos seguidores, la apertura no se vive solo como la llegada de otro local, sino como un nuevo capítulo de una historia empresarial que han seguido casi en directo.

“Nunca digas nunca que ya no te creemos”, le comentaba una usuaria entre bromas, en referencia al ritmo de aperturas de la firma.

Una marca nacida en Alicante que no deja de crecer

El anuncio llega en un momento clave para la compañía. Según los datos difundidos por la propia firma en los últimos meses, Las Tartas de Julita ha duplicado facturación y ha consolidado su salto nacional con nuevas franquicias firmadas o en fase de apertura.

La empresa ha defendido siempre un modelo basado en la calidad del producto, la innovación en sabores y una imagen fresca que conecta especialmente con el público joven y con quienes buscan propuestas dulces diferentes a la pastelería tradicional.

La calle de las Setas, nuevo escaparate

La nueva tienda en la calle de las Setas tiene un evidente valor estratégico. Es una zona céntrica, turística y muy transitada, pero también un punto cargado de identidad para los alicantinos. Allí confluyen vecinos, visitantes, familias y usuarios que fotografían a diario uno de los rincones más reconocibles de la ciudad.

Para Las Tartas de Julita, esa ubicación supone reforzar su presencia en Alicante con un local pensado para convertirse en parada de paso, punto de encuentro y escaparate de marca.

“Una inauguración a la altura”

Por ahora, la firma no ha concretado la fecha exacta de apertura, pero sí ha adelantado que prepara una inauguración especial. “Una ubicación tan especial necesita una inauguración a la altura, próximamente”, anunció en Instagram.

El mensaje encaja con la forma en la que la marca suele presentar sus aperturas: con expectación, comunidad y una puesta en escena muy pensada para redes sociales.