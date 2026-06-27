30 de junio: Una jornada para abordar la resiliencia climática de la ciudad de Alicante

Alicante acogerá el próximo martes, 30 de junio, el foro «Planificación urbana para la resiliencia climática: Guía Básica de Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para la ciudad de Alicante», una jornada de análisis y debate sobre el papel que debe desempeñar el diseño urbano en la adaptación de la ciudad a los nuevos retos climáticos.

El encuentro, que se celebrará en el espacio «Gimnasio de las Ideas» donde se ubica el CIA, Centro de Inteligencia del Agua -gestionado por Aguas de Alicante-, está organizado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Alicante, Aguas de Alicante y Green Blue Managementy reunirá a representantes institucionales y profesionales vinculados al urbanismo, la arquitectura, la planificación hidráulica y la sostenibilidad urbana. La cita pretende poner el foco en la necesidad de incorporar soluciones que permitan a las ciudades responder mejor a fenómenos cada vez más presentes en el debate urbano, como los episodios de lluvias intensas, la impermeabilización del suelo, la presión sobre las infraestructuras de drenaje y la mejora de la calidad ambiental del espacio público.

La apertura del foro correrá a cargo de Antonio Peral, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Posteriormente, se celebrará una mesa redonda con la participación de Carlos Sánchez García, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante; José Manuel Lázaro, jefe del Departamento de la Oficina Técnica y Planificación de Aguas de Alicante; Sara Perales Momparler, CEO de Green Blue Management; y Leticia Martín, directora general de Plan General y Planeamiento. La sesión será presentada y moderada por Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN.

Cartel de la jornada. / INFORMACIÓN

El eje central de la jornada serán los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, conocidos como SUDS, un conjunto de soluciones que buscan gestionar el agua de lluvia de una forma más natural e integrada en la ciudad. Frente a los modelos tradicionales, basados principalmente en evacuar el agua lo más rápido posible a través de redes subterráneas, estos sistemas plantean actuaciones que favorecen la infiltración, la retención, la reutilización y la reducción de escorrentías.

«En este contexto, el evento servirá también para presentar la Guía Básica de Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para Alicante, desarrollada por la consultora Green Blue Management junto con Aguas de Alicante para el Ayuntamiento.»

Noticias relacionadas

Así, la jornada se presenta como un espacio de encuentro entre administraciones, técnicos y profesionales para abordar, desde una perspectiva práctica, cómo hacer de Alicante una ciudad más resiliente, sostenible y adaptada a los desafíos climáticos.