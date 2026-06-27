Especialistas debaten en Alicante sobre alimentación, salud y nuevas terapias como Ozempic

Alicante ha acogido este sábado el I Congreso Internacional de Nutrición Clínica, una cita que ha reunido a especialistas para abordar, desde una perspectiva basada en la evidencia científica, algunos de los temas más relevantes en el ámbito de la salud y la alimentación.

La jornada ha comenzado con la intervención de Alba Barbero, quien ha profundizado en las enfermedades autoinmunes, analizando qué ocurre cuando el sistema inmunitario ataca al propio organismo y el papel de la nutrición en patologías como la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal o el lupus. Durante su ponencia, se han revisado los mecanismos inflamatorios y las estrategias nutricionales con mayor respaldo científico.

A continuación, Anna Montilla ha abordado los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), poniendo el foco en cómo la obsesión por "comer sano" puede derivar en un problema psicológico. La experta ha analizado las señales de alarma y la importancia de la intervención de los profesionales sanitarios en la prevención y tratamiento de estos trastornos.

Público durante el congreso. / ALEX DOMINGUEZ

El programa ha continuado con la ponencia de Anna Nadal sobre el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO), donde se ha ofrecido una revisión crítica de esta patología digestiva, aclarando conceptos, errores frecuentes en redes sociales y el papel de la alimentación dentro de un abordaje integral.

En el ámbito de la salud cardiovascular, José Manuel Felices ha destacado cómo la nutrición puede contribuir a prevenir y controlar factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado o la diabetes, repasando los patrones dietéticos con mayor evidencia científica.

Fármacos para tratar la obesidad

Uno de los temas más actuales ha sido el análisis de los fármacos GLP-1, como Ozempic, a cargo de María Muñoz. La ponencia ha evaluado sus beneficios, limitaciones, efectos secundarios y el futuro de estas terapias en el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Por su parte, el Dr. Hernández ha centrado su intervención en la nutrición aplicada a la longevidad, revisando las estrategias que pueden contribuir no solo a aumentar la esperanza de vida, sino también a mejorar la calidad de los años vividos, con especial atención a la prevención de enfermedades crónicas.

La jornada ha concluido con una mesa redonda multidisciplinar sobre cáncer y nutrición, en la que han participado Álex Yáñez, el Dr. Hernández, Alba Barbero y la Dra. Ruth López. En este espacio se ha debatido sobre el papel de la alimentación en la prevención del cáncer, el acompañamiento durante los tratamientos oncológicos, la recuperación posterior y los principales mitos existentes en torno a este ámbito.

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El congreso ha puesto de manifiesto la creciente importancia de la nutrición clínica como herramienta clave en la prevención y el tratamiento de enfermedades, así como la necesidad de basar las recomendaciones en evidencia científica rigurosa.