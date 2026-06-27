El parque inundable de La Marjal, finalista en los premios New European Bauhaus

El parque inundable de La Marjal ha sido seleccionado como finalista en los premios New European Bauhaus, en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación. La candidatura alicantina competirá con otras tres propuestas procedentes de Zaragoza, Marsella, en Francia, y Viscri, en Rumanía, dentro de una convocatoria que reúne 21 proyectos finalistas en el conjunto de categorías.

La elección de La Marjal supone un nuevo reconocimiento para un espacio urbano que combina infraestructura hidráulica, zona verde, biodiversidad y uso ciudadano. El parque, ubicado en el entorno de la playa de San Juan, fue diseñado para reducir el riesgo de inundaciones en una zona especialmente vulnerable y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio público accesible y naturalizado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que la candidatura sitúa de nuevo a la ciudad en el ámbito de las iniciativas europeas vinculadas a la innovación urbana y la sostenibilidad. Según ha señalado, Alicante aspira “una vez más” a liderar proyectos en el marco de las ciudades europeas, al alcanzar reconocimiento dentro de la Nueva Bauhaus Europea, una iniciativa de la Comisión Europea que busca unir arte, cultura, ciencia y tecnología para transformar los espacios urbanos y que forma parte del Pacto Verde Europeo.

Luís Barcala, defiende La Marjal como un ejemplo destacado de una solución basada en la naturaleza. / INFORMACIÓN

Barcala ha subrayado que este reconocimiento representa “un hito más” para este sistema hidráulico de prevención de inundaciones convertido en ecosistema natural, después de que La Marjal celebrara en 2025 su décimo aniversario. Para el alcalde, la candidatura contribuye a situar a Alicante “en primer plano internacional” como ciudad comprometida con soluciones urbanas frente a los retos climáticos.

La candidatura ha sido presentada por el Ayuntamiento de Alicante a través de la Agencia Local de Desarrollo Impulsalicante y dentro de la estrategia municipal de innovación Alicante Futura. El proyecto se enmarca también en el compromiso de la ciudad con la estrategia New European Bauhaus de la Comisión Europea, reforzado después de que Alicante acogiera en abril de 2024 el festival MedCity, centrado en la sostenibilidad, la inclusión, la belleza y la calidad de vida en las ciudades mediterráneas.

La Marjal, propuesta de Alicante a los premios New European Bauhaus a la Circularidad, Sostenibilidad e Innovación / INFORMACIÓN

Votación pública antes de la decisión del jurado

La fase actual de los premios incluye una votación pública previa a la decisión final del jurado. El Ayuntamiento ha animado a los alicantinos a apoyar la candidatura de La Marjal a través del enlace habilitado para la votación.

Para participar, los usuarios deben acceder a la página de votación, introducir su dirección de correo electrónico y confirmar posteriormente su participación mediante el mensaje que recibirán en su buzón. La candidatura de La Marjal también puede consultarse en la web de los premios.

La descripción del proyecto presentada a la convocatoria destaca que el parque urbano inundable de La Marjal es un ejemplo de solución basada en la naturaleza. El espacio fusiona la resiliencia ecológica con la belleza urbana y transforma el riesgo de inundación en un lugar de convivencia, biodiversidad y uso ciudadano.

El parque está diseñado para absorber el agua de lluvia mediante sistemas naturales de humedales. Además, incorpora vegetación autóctona, corredores de biodiversidad y senderos accesibles, lo que lo convierte en un espacio verde inclusivo donde la sostenibilidad se une a la vida comunitaria.

Una solución frente a las inundaciones en la playa de San Juan

La Marjal fue inaugurado en 2015 como un parque urbano inundable, innovador y sostenible, concebido para hacer frente a las inundaciones recurrentes en una zona de baja pendiente de la playa de San Juan. Ocupa una superficie de 3,6 hectáreas y funciona como una gran cuenca de retención de aguas pluviales con una capacidad de 45.000 metros cúbicos.

Su diseño imita el comportamiento de los humedales mediterráneos. En episodios de lluvias intensas, el parque es capaz de acumular grandes volúmenes de agua y evitar que afecten a las áreas urbanas del entorno. En periodos sin precipitaciones, funciona como un espacio recreativo y ambiental abierto a los vecinos.

La Marjal, un espacio recreativo y ambiental abierto a los vecinos / INFORMACIÓN

Desde su apertura, La Marjal ha demostrado su utilidad en diferentes episodios de lluvia. En marzo de 2017, durante unas precipitaciones históricas, retuvo 15.500 metros cúbicos de agua. En agosto de 2019, acumuló 22.000 metros cúbicos, protegiendo las zonas urbanas próximas frente a los daños asociados a las inundaciones.

El proyecto también destaca por su eficiencia económica. Su coste fue de 3,67 millones de euros, una inversión casi cuatro veces inferior a la que habría supuesto una solución tradicional mediante depósitos subterráneos de aguas pluviales. A ello se suma su valor social, ya que transformó una zona vulnerable en un espacio público accesible y conectó físicamente barrios que anteriormente se encontraban más aislados.

Biodiversidad, reutilización de agua y adaptación climática

Desde el punto de vista medioambiental, La Marjal utiliza aguas residuales tratadas para mantener sus estanques permanentes y su sistema de riego. El parque se ha convertido además en un refugio para más de 120 especies de aves, incluidas varias protegidas, reforzando su papel como espacio de biodiversidad dentro del entorno urbano.

A largo plazo, el parque funciona también como una herramienta de adaptación al cambio climático. Su configuración ayuda a mitigar el efecto isla de calor urbano, con reducciones locales de temperatura de hasta 5 grados, y contribuye a la captura de carbono.

La Marjal / INFORMACIÓN

El proyecto incorpora además principios de economía circular. Uno de los ejemplos más destacados es la reutilización de toda la tierra excavada durante las obras para crear una colina recreativa dentro del propio parque, evitando así el transporte de materiales a vertedero.

La experiencia de La Marjal ha servido como referencia para el desarrollo de nuevas soluciones urbanas en Alicante. Su éxito ha impulsado la aprobación de tres parques inundables adicionales en la ciudad y ha inspirado su posible réplica en otros municipios mediterráneos que afrontan retos similares relacionados con lluvias intensas, inundaciones y adaptación climática.

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Con esta candidatura, Alicante busca reforzar el reconocimiento europeo a un proyecto que combina prevención de inundaciones, sostenibilidad, biodiversidad y uso ciudadano. La Marjal aspira ahora a convertirse en uno de los ejemplos destacados de la New European Bauhaus, una iniciativa que promueve espacios urbanos más sostenibles, inclusivos y vinculados a la calidad de vida.