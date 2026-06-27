El tiempo en Alicante: vuelve el calor con máximas de más de 30 grados en el interior

Tras el ligero alivio térmico registrado en jornadas anteriores, Alicante afronta este sábado 27 de junio un nuevo repunte de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de tiempo estable, con intervalos de nubosidad baja al inicio del día que tenderán a cielos poco nubosos o despejados conforme avance la mañana. No se esperan precipitaciones en ningún punto de la provincia.

El ascenso de las máximas será más acusado en las comarcas del interior, donde volverán a superarse con claridad los 33 grados, mientras que en el litoral el calor será más contenido gracias a la influencia del mar. El viento soplará flojo de componente este y sureste, con predominio de las brisas durante las horas centrales.

Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada estable y soleada tras los intervalos de nubes bajas de primeras horas. El ambiente será plenamente veraniego y no se esperan lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 30 grados, con viento flojo de componente este durante la tarde que contribuirá a suavizar ligeramente la sensación de calor junto al litoral.

Elche

Elche volverá a superar la barrera de los 30 grados en una jornada marcada por el predominio del sol y la estabilidad atmosférica.

Los termómetros se moverán entre los 20 y los 32 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales y viento flojo de componente marítima por la tarde.

Benidorm

Benidorm tendrá un sábado de cielos poco nubosos y condiciones muy favorables para disfrutar de la playa. No se esperan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 28 grados, con un ambiente cálido pero más suave que en el interior gracias a la influencia del Mediterráneo.

Elda

Elda volverá a situarse entre los municipios más calurosos de la provincia. El cielo permanecerá poco nuboso durante toda la jornada.

Las temperaturas alcanzarán los 34 grados de máxima, con una mínima de 18 grados, en un ambiente seco y plenamente veraniego.

Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un sábado estable, con predominio del sol y ausencia de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 29 grados, mientras que las brisas marinas ayudarán a mantener una sensación térmica más agradable durante la tarde.

Orihuela

Orihuela volverá a registrar una de las temperaturas más elevadas de la provincia, en una jornada de tiempo estable y cielos poco nubosos.

Los termómetros se moverán entre los 20 y los 33 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales del día.

Dénia

Dénia vivirá una jornada plenamente estival, con muchas horas de sol y ausencia de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 31 grados, con viento flojo de componente este y ambiente agradable junto al litoral.

Alcoy

Alcoy registrará uno de los valores más elevados del interior alicantino en una jornada dominada por el sol.

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Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 34 grados, con ambiente seco y muy cálido durante la tarde y sin riesgo de precipitaciones.