Virgen del Socorro amanece con basura y papeleras desbordadas tras una nueva noche de fuegos artificiales

El incivismo y la falta de limpieza continúan tras las Hogueras. El barrio Virgen del Socorro de Alicante ha amanecido este sábado con las papeleras a rebosar (una situación que todavía persistía a mediodía) y con restos de basura en el suelo, incluidos cristales, después de otra noche de fuegos artificiales.

Son numerosas las personas que eligen este barrio y sus alrededores por su cercanía a la playa del Postiguet para disfrutar, en el caso de anoche, del disparo de la pirotecnia Pibierzo. Es habitual que muchos asistentes lleven comida de casa, bolsas de patatas, botellines o latas, pero una parte de ellos no recoge los residuos. En otros casos, los depositan en la papelera más cercana, lo que provoca que estas acaben colapsadas y desbordadas, con basura acumulada también en sus alrededores.

Otra papelera con gran cantidad de basura tras una nueva noche de fuegos. / INFORMACIÓN

La imagen no ha pasado desapercibida para aquellos que frecuentaban esta mañana la zona, topándose con las papeleras todavía sin vaciar y cristales rotos. Así, el cambio de ubicación de los disparos, que limita que se ocupe la arena del Postiguet, ha provocado que las personas que quieren disfrutar del espectáculo se dispersen por otros puntos de la ciudad.

El espectáculo de fuegos artificiales se prolongará en Alicante hasta el próximo lunes. Así, este sábado se prevé una gran afluencia de público al coincidir con el fin de semana.

Cables sin recoger en el entorno de la Plaza Calvo Sotelo. / INFORMACIÓN

De igual forma, en el centro de la ciudad, en el entorno de la plaza Calvo Sotelo, continúa sin desmontarse una maraña de cables de iluminación instalada durante los días de Hogueras.