Más servicios en los ciberkioscos de Alicante: estas son las mejoras para realizar trámites de forma más sencilla

El Ayuntamiento de Alicante ha ampliado los servicios disponibles en su red de 20 ciberkioscos municipales con la incorporación de nuevos trámites que permitirán a los ciudadanos realizar más gestiones sin necesidad de acudir a una oficina de atención presencial.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de presentar la instancia general del Ayuntamiento para registrar solicitudes, así como solicitar la tarjeta física necesaria para abrir los contenedores marrones destinados al reciclaje de residuos orgánicos.

Además, los dispositivos incorporan un nuevo sistema de identificación mediante la aplicación MiDNI, que permitirá acceder a los servicios municipales utilizando un código QR generado desde el teléfono móvil.

Luis Barcala probando uno de los ciberkioskos instalados en la ciudad. / INFORMACIÓN

Nuevos trámites y acceso más sencillo

La red de ciberkioscos forma parte del proyecto Alicante Smart City y permite realizar numerosos trámites de la administración electrónica municipal.

En el caso de la instancia general, los ciudadanos podrán registrar solicitudes directamente desde cualquiera de estos terminales. Por otro lado, quienes necesiten la tarjeta para acceder a los contenedores marrones podrán iniciar el trámite desde el propio ciberkiosco, que les redirigirá al formulario habilitado en la web municipal para completar la solicitud.

Otra de las mejoras es la incorporación de MiDNI como nuevo método de identificación. Desde la aplicación instalada en el teléfono móvil, el usuario podrá generar un código QR que será leído por el dispositivo para verificar su identidad y acceder de forma segura a los distintos servicios.

Tecnología accesible para todos

Los ciberkioscos cuentan con pantallas táctiles, tecnología de reconocimiento facial y un asistente virtual, además de funcionar en castellano, valenciano e inglés.

Asimismo, están adaptados para facilitar su uso por parte de personas con discapacidad visual y auditiva, con el objetivo de hacer más accesibles los trámites municipales.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Antonio Peral, ha explicado que estas mejoras persiguen ofrecer "una atención al ciudadano más eficaz al alcance de cualquier persona y acercar así la tecnología y el Ayuntamiento a los barrios".

Más de 79.700 gestiones en 18 meses

El uso de esta red tecnológica continúa creciendo. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, los ciberkioscos han tramitado 79.716 gestiones durante los últimos 18 meses.

En ese mismo periodo se han emitido 40.175 certificados de empadronamiento, se han abonado 17.851 recibos municipales y se han gestionado 18.063 citas previas.

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Desde el Consistorio destacan que estas cifras reflejan la consolidación de este servicio como una alternativa para realizar trámites municipales de forma rápida, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera para los ciudadanos.