Quince multas diarias por incumplir el cierre de la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La plaza del Ayuntamiento de Alicante permanece cerrada al paso de vehículos particulares desde el pasado mes de noviembre. Tras el cierre completo (mediante la instalación de maceteros) para las fiestas navideñas, el espacio reabrió el 7 de enero. Eso sí, lo hizo únicamente para autobuses públicos y taxis. Sin embargo, la prohibición (indicada mediante carteles, señales verticales y un vallado) es incumplida de forma sistemática por vehículos privados. De hecho, los agentes de la Policía Local imponen una media de 15 sanciones diarias por este motivo, con días "pico" de hasta 35 actas, según han confirmado fuentes del cuerpo a INFORMACIÓN.

Junto al giro que debería obligar a los conductores a dirigirse hacia la calle Jorge Juan, un rótulo indica la presencia de cámaras de videovigilancia, tal y como anunció el ejecutivo municipal, similar al sistema que ya se aplica en la Rambla de Méndez Núñez o en el acceso al Casco Antiguo. Sin embargo, el dispositivo no ha sido instalado, seis meses después de la clausura de la plaza, lo que obliga a los agentes a tomar las matrículas a la antigua usanza: a mano, con libreta y bolígrafo.

Por ahora, la peatonalización definitiva de la calle frente al Consistorio avanza, aunque lo hace con dudas todavía por resolver. El ejecutivo local de Luis Barcala adjudicó el pasado mes de mayo los dos estudios previos necesarios para su desarrollo: uno sobre la configuración de las obras y otro relativo a los futuros cambios en las líneas de transporte público, que verán suprimido su paso por la zona.

La Junta de Gobierno dio luz verde a la elaboración de ambos documentos, encargando el estudio sobre los trabajos y la afección en el entorno a A-Ingeniería Research and Consulting; y la asistencia técnica para la modificación de las líneas de autobús a la consultora Ingartek Consulting S.L. Las dos adjudicaciones se sellaron por 48.937,72 y 66.550 y euros, respectivamente. Ahora, ambas empresas deberán presentar sus proyectos en cuatro y tres meses, respectivamente, para que sirvan como base del futuro concurso público para la peatonalización definitiva de la plaza.

Mientras, el gobierno municipal mantiene en el aire cuestiones derivadas de la actuación, como el futuro de la fuente ubicada en el pavimento de la plaza, que fue construida en 2009 y que permanece averiada desde hace años derivada de la cremà de la Hoguera Oficial. En la misma línea, tampoco se ha dado respuesta por ahora a si la peatonalización del Ayuntamiento dará lugar también a la supresión del paso de autobuses por la Rambla.

En 2027, si no se retrasa más

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante fue anunciada por el alcalde Luis Barcala después de que la caída de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Consistorio forzase a cerrar temporalmente el tráfico en el entorno.

En ese momento, el dirigente popular señaló que la clausura del espacio se llevaría a cabo definitivamente mediante la reforma de la zona, rechazando una actuación provisional con maceteros, como llevó a cabo el tripartito en su día para la avenida de la Constitución, aunque finalmente Barcala recurrió a la misma fórmula durante las fiestas de Navidad.

Ahora, tras la adjudicación de estos dos estudios, el Consistorio espera avanzar en un proyecto que busca transformar el entorno inmediato del Ayuntamiento y que, en un primer momento, el alcalde fechó para antes de las Hogueras de 2026. Tras los retrasos en la tramitación, el nuevo horizonte del equipo de gobierno del PP contempla que el espacio se encuentre acabado antes del próximo año.

Aunque no es la única obra pendiente en el edificio noble, el gobierno municipal de Luis Barcala también está obligado a «volar» con la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento si no quiere perder 200.000 euros de la Generalitat Valenciana. A principios de marzo, la Conselleria de Cultura anunció que concederá una subvención al ejecutivo local para la reparación del histórico edificio, con varios elementos precintados desde la caída de una cornisa en noviembre de 2024.

Sin embargo, la convocatoria autonómica obliga a concluir los trabajos antes del mes de noviembre, algo que parece poco probable dado que el contrato (aún pendiente de licitar) contempla 8 meses de plazo de ejecución. No obstante, desde el departamento autonómico aseguran ser conscientes de esta situación y apuntan que se hará todo lo posible por acortar los tiempos.