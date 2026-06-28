La Serra Grossa de Alicante sigue a la espera de la regeneración que se anunció hace un año

La Serra Grossa sigue esperando la regeneración que se anunció hace casi un año como una actuación inminente para recuperar uno de los principales pulmones verdes de Alicante. El 18 de julio de 2025, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Grupo Cívica firmaron un convenio a tres bandas para mejorar los accesos, ordenar recorridos, instalar señalética, limpiar el entorno, restaurar zonas degradadas y reforzar la conservación de este espacio natural situado entre la Albufereta, el Pla y el frente litoral. Entonces se presentó como una intervención respetuosa, sin grandes obras, que debía arrancar tras el verano y ejecutarse en el plazo aproximado de un año.

Ese calendario está a punto de cumplirse sin que la transformación anunciada se haya hecho visible sobre el terreno. José Luis Romeu, ingeniero agrónomo y paisajista que elaboró las líneas maestras de la actuación, explica que quedó al margen del desarrollo posterior tras aquella fase inicial y que, por lo que conoce, el proyecto sigue vinculado a trámites y permisos. Sobre la situación actual del monte, resume que “está igual”, salvo las limpiezas de mantenimiento realizadas por el Ayuntamiento a través de la contrata.

Romeu matiza que no puede detallar el estado administrativo completo del convenio porque su intervención se centró en plantear las líneas estratégicas del proyecto. Sí señala, no obstante, que no se han materializado algunas de las actuaciones más reconocibles para el ciudadano. Entre ellas cita la señalética, una de las piezas incluidas en el acuerdo para ordenar recorridos, advertir de riesgos y explicar el valor ambiental, paisajístico e histórico de la Serra Grossa.

El convenio presentado hace casi un año repartía las aportaciones entre las tres partes. El Grupo Cívica comprometía 100.000 euros para la obra de acondicionamiento, la Generalitat aportaba 20.000 euros para señalética y el Ayuntamiento asumía la infraestructura hidráulica y el mantenimiento posterior. En septiembre se anunció además una comisión de seguimiento con las administraciones, Cívica y expertos en paisajismo para controlar la evolución de los trabajos. La actuación se planteó como un ejemplo de colaboración público-privada para intervenir en la montaña sin domesticarla ni convertirla en un parque urbano.

Mejoras

La propuesta incluía mejoras en los accesos, prolongación del camino de hormigón, limpieza de cunetas, retirada de escombros y residuos, eliminación de grafitis sin dañar las superficies, restauración de jardineras con vegetación autóctona y ordenación de senderos espontáneos. También contemplaba materiales integrados en el paisaje, una barrera en el acceso principal, la habilitación de una zona de escalada con anclajes homologados y la participación de arqueólogos para identificar posibles restos de valor.

Romeu defendía entonces que el reto era “ordenar lo que ya existe” sin alterar la esencia de la montaña. La Serra Grossa no iba a vallarse ni a llenarse de elementos invasivos. La intervención debía ser blanda, con caminos delimitados, zonas de descanso discretas, cuatro miradores estratégicos, paneles pedagógicos sobre plantas, aves y paisaje y bancos con gaviones. “No habrá columpios, ni mobiliario moderno, ni grandes infraestructuras. Solo lo justo para que se pueda disfrutar de forma segura y con respeto”, explicaba.

Uno de los puntos prioritarios era el acceso desde la Albufereta, que el propio paisajista describía como “la puerta de entrada” al espacio natural y como una zona que ya entonces ofrecía sensación de abandono. El plan preveía acondicionar ese camino principal, facilitar el paso de vehículos de mantenimiento y emergencias y recuperar cunetas para canalizar el agua de lluvia y frenar la erosión. También se planteaba actuar sobre especies invasoras, jardineras deterioradas y zonas afectadas por grafitis o residuos.

Trabajos ordinarios

Casi un año después, Romeu indica que lo ejecutado sobre el terreno se limita, en lo que él conoce, a trabajos ordinarios de mantenimiento. Cita desbroces, retirada de árboles secos y labores vinculadas a las zonas arboladas, actuaciones que dependen de la contrata municipal. Esos trabajos alivian parte del deterioro cotidiano pero no equivalen a la regeneración paisajística y ambiental que se presentó en julio de 2025.

Este diario intentó, sin éxito, conocer la opinión al respecto de las administraciones involucradas en el proyecto. Desde el Ayuntamiento se remitieron a la Generalitat y a Cívica, mientras que la conselleria, por ahora, no ha contestado.

La Serra Grossa tiene una extensión aproximada de 80 hectáreas, similar a la del campus de la Universidad de Alicante, y arrastra problemas conocidos de erosión, senderos abiertos de forma espontánea, residuos, cunetas colmatadas, vegetación en mal estado y zonas de antigua cantera que requieren delimitación. El proyecto aspiraba a ordenar esos usos sin cerrar la montaña ni convertirla en un espacio urbano convencional. La filosofía era intervenir “con lógica de cirujano”, en palabras de Romeu, para detectar, actuar y conservar.

El desfase entre el calendario anunciado y la situación actual deja la actuación pendiente de una explicación sobre su grado real de ejecución, los permisos necesarios y los plazos que manejan ahora las partes implicadas. Lo que en julio de 2025 se presentó como el inicio de la gran transformación de la Serra Grossa llega al verano siguiente sin que los principales trabajos prometidos se hayan traducido en una mejora perceptible del espacio natural.