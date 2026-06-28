El tiempo en Alicante: el calor persiste ante la alerta amarilla por tormentas en la provincia

La provincia de Alicante afronta este domingo 28 de junio una nueva subida de las temperaturas tras el ligero respiro de los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados durante buena parte del día, aunque la evolución diurna favorecerá el crecimiento de nubosidad en el interior durante la tarde.

El ascenso térmico se notará más en las comarcas del interior, donde los termómetros alcanzarán entre 34 y 35 grados, mientras que en la franja litoral las máximas rondarán los 29 y 31 grados gracias a la influencia del Mediterráneo. El viento soplará flojo, con predominio de la componente este y las brisas durante la tarde.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas

La Aemet activa el aviso amarillo entre las 13:00 y las 21:59 horas por lluvias y tormentas en el interior de la provincia de Alicante y por tormentas en el litoral norte. Se podrán registrar precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en las zonas de montaña.

Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada estable y soleada tras las nubes bajas de primeras horas. El ambiente será plenamente veraniego y no se esperan lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 31 grados, con viento flojo de componente este durante la tarde, que aliviará ligeramente la sensación térmica junto al litoral.

Elche

Elche volverá a superar con claridad la barrera de los 30 grados en una jornada marcada por el predominio del sol y la estabilidad atmosférica.

Los termómetros se moverán entre los 22 y los 33 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales y viento de componente marítima por la tarde.

Benidorm

Benidorm tendrá un domingo de cielos poco nubosos, aunque no se descarta que durante la tarde puedan desarrollarse nubes de evolución en el entorno, en una jornada marcada por el aviso amarillo por tormentas en el litoral norte.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, con un ambiente cálido pero suavizado por las brisas marinas.

Elda

Elda volverá a situarse entre los municipios más calurosos de la provincia. El cielo permanecerá poco nuboso durante la mañana, con posibilidad de nubosidad de evolución por la tarde.

Las temperaturas alcanzarán los 35 grados de máxima, con una mínima de 20 grados, en un ambiente seco y muy caluroso.

Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un domingo estable, con predominio del sol y sin riesgo significativo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, mientras que las brisas marinas ayudarán a mantener una sensación térmica más agradable durante la tarde.

Orihuela

Orihuela volverá a registrar una de las temperaturas más elevadas de la provincia en una jornada de tiempo estable y cielos poco nubosos.

Los termómetros se moverán entre los 21 y los 34 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales del día.

Dénia

Dénia vivirá una jornada plenamente estival, con muchas horas de sol, aunque no se descarta el desarrollo de nubosidad hacia el interior durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, con viento flojo de componente este y ambiente agradable junto al litoral.

Alcoy

Alcoy registrará una de las temperaturas más altas del interior alicantino en una jornada que comenzará con sol, pero que podría acabar con chubascos y tormentas debido a la evolución de la nubosidad.

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Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 35 grados, con ambiente muy cálido durante la tarde y posibilidad de tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.