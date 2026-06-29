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Alicante avanza en el derribo de la guardería okupa de Altozano para construir una plaza pública

El Ayuntamiento licita los trabajos para reurbanizar un tramo de la calle Roselló con un presupuesto de 334.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses

El inmueble del barrio de Altozano que el Ayuntamiento derribará para construir una plaza pública.

El inmueble del barrio de Altozano que el Ayuntamiento derribará para construir una plaza pública. / Jose Navarro

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante avanza en la construcción de una nueva plaza pública en Altozano, donde hasta ahora se ubica una guardería en ruinas, que además se encontraba okupada. El gobierno local aprobará este martes la licitación de los trabajos para el derribo del edificio y reurbanización del entorno, con un presupuesto de 334.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Según ha anunciado el ejecutivo popular en un comunicado, la intención es que la Junta de Gobierno Local valide la apertura del concurso público para ejecutar el citado proyecto, solicitado insistentemente por los residentes del entorno, debido al problema de salubridad y seguridad que supone para el vecindario. La actuación consiste en el derribo del inmueble en ruinas ubicado en el número 33 de la calle Roselló y la creación de una pequeña plaza pública, una acera y una nueva calzada.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha afirmado que "esta obra va a suponer una sensible mejora del espacio urbano en esta calle que era una cuestión muy demandada por los vecinos". Según la edil del PP, "la calle Roselló se transforma para ser accesible para todos, una de las prioridades de este equipo de gobierno, y además gana un espacio urbano al generar una plazoleta para la convivencia y disfrute de los residentes".

Abandono

Este solar, que antaño albergó una escuela infantil, fue expropiado por el gobierno local al verse afectado por una de las modificaciones del Plan General de 1987, en concreto por el Plan Especial de Reforma Interior del sector Cerámica-Los Ángeles. En dicho documento, se aprobaba destinar el terreno a la ampliación de la acera y la calzada colindantes así como, parcialmente, a la creación de una nueva plaza, junto a otro solar municipal anexo que actualmente funciona como aparcamiento improvisado.

Tras ello, el edificio fue sumido en el olvido, convirtiéndose con el paso del tiempo en una casa okupa, en la que conviven personas sin hogar. Todo ello ha generado quejas por el estado de salubridad en el que se encuentra tanto el inmueble como los alrededores. La estructura incluso acumula varios derrumbes parciales, presentando una situación completamente incompatible con un espacio habitado.

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Posteriormente, en diciembre de 2023, los técnicos municipales redactaron un proyecto para definir los trabajos de derribo necesarios de lo que el Ayuntamiento califica como "vivienda en ruina". Además, el documento incluye también las labores de reurbanización del solar.

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