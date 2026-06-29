Barcala "asciende" a dos asesoras: más dinero para protocolo y redes sociales

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, refuerza dos áreas de funcionamiento interno (protocolo y redes sociales) mediante una subida salarial a parte de su personal de confianza: el Ayuntamiento incrementa la retribución de Natalia Bonet y Claudia Borque.

Tal y como se recoge este mismo lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, ambas asesoras verán aumentado su salario considerablemente: pasando de un 60 % de la jornada, a un 80 %. Bonet, hija del exconcejal de Vox Pepe Bonet, realiza su trabajo diario en el área de protocolo, mientras que Borque se dedica a la comunicación digital y el manejo de redes sociales, una de las grandes prioridades del ejecutivo municipal.

Actualmente, el Consistorio alicantino abona al personal de confianza unos 2.700 euros brutos mensuales por una dedicación exclusiva. De esta manera, aquellos asesores con un 80 % de jornada obtienen por sus servicios en torno a 2.150 euros al mes.

Reparto de asesores

El personal eventual del Ayuntamiento se distribuye en 29 dotaciones, que pueden ser "troceadas" en porcentajes para repartirse entre diferentes personas. Entre ellas, destacan dos jefes de Gabinete (uno para Alcaldía y otra para Vicealcaldía); un jefe de Prensa y una jefa de Protocolo, además de 25 asesores.

De este personal de confianza, 14 puestos corresponden a los 14 concejales del equipo de gobierno popular, a los que se suman los correspondientes al grupo municipal del PP. Por tanto, la formación de Luis Barcala controla 22,5 de las 29 dedicaciones. El resto se reparte, desde el último cambio (impulsado para premiar a Vox), de la siguiente manera: 4,5 sueldos para el grupo popular; 2,5 para el socialista (8 concejales); otros 2,5 para Vox (4 concejales); 1 para Compromís (2 concejales) y medio para EU-Podemos, que cuenta con un solo edil.