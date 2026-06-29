Del carrito de la compra a la emergencia climática: la UA analiza los hábitos actuales de consumo

La Universidad de Alicante ha inaugurado el curso «¿Qué es un objeto de consumo? Perspectivas transversales», una propuesta formativa organizada por el Centro de Formación Permanente (CFP) que, hasta el próximo 3 de julio, reunirá a profesorado, investigadores y profesionales de diferentes ámbitos para analizar críticamente el papel del consumo en las sociedades actuales.

Impulsado desde el Área de Filosofía y desarrollado en colaboración con especialistas de Sociología, Geografía Humana, Derecho y Arte, el curso ofrece una aproximación interdisciplinar a los objetos de consumo y a las dinámicas económicas, sociales, culturales y ambientales que los rodean.

Vida cotidiana

A través de una perspectiva transversal, el curso invita a reflexionar sobre cuestiones que afectan de manera directa a la vida cotidiana, como los hábitos de consumo, la relación con los objetos materiales o las consecuencias sociales y ambientales de los modelos productivos actuales. La iniciativa pretende fomentar una comprensión crítica de fenómenos que conectan las decisiones individuales con retos globales como la desigualdad, la crisis climática o la sostenibilidad.

A lo largo de la semana, el programa abordará temas como la cultura material, la desmaterialización digital del consumo, el ecofeminismo, la vivienda como objeto de consumo, la relación entre el diseño de las ciudades y los hábitos cotidianos o las consecuencias de la producción global sobre los derechos humanos y la emergencia climática. Las sesiones combinarán conferencias, debates, talleres prácticos y actividades de reflexión crítica.

Cartel informativo del curso sobre consumo en la UA / INFORMACIÓN

Investigadores

El curso cuenta con la participación de profesorado e investigadores procedentes de distintas universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, lo que favorece el diálogo entre disciplinas y perspectivas diversas para comprender mejor cómo el consumo configura las formas de vida contemporáneas.

La actividad está dirigida a estudiantes, investigadores y profesionales de ámbitos como la filosofía, la sociología, la antropología, la geografía humana, la educación, la sostenibilidad, el urbanismo o los estudios culturales y de género, así como a cualquier persona interesada en profundizar en el análisis crítico de los modelos de consumo actuales.

Humanidades

El curso está dirigido por Elena Nájera Pérez y coordinado por María Concepción Navarrete Fernández, ambas profesoras del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante.

La formación, que se desarrolla en modalidad dual —presencial y online síncrona—, cuenta con un reconocimiento académico de 2,5 créditos ECTS (Espacio Europeo de Educación Superior).