El escándalo de Les Naus llega a las enmiendas al presupuesto que el PP y Vox aprobarán en las Cortes

Que la vivienda protegida lo sea para siempre. Es lo que pretende el PSPV a través de una de las 4.000 enmiendas interpuestas al presupuesto que el Consell presentó a finales de mayo, y que se espera que a finales de julio salga adelante en las Cortes Valencianas con los votos del PP y de Vox.

En concreto, los socialistas plantean el blindaje de la protección de los inmuebles movilizados con esta condición para evitar que pasen al libre mercado “en unos años” e impedir la especulación. Esta medida discute la reforma que se acometió en la etapa presidencial de Carlos Mazón, cuando precisamente se eliminó la perpetuidad de las viviendas protegidas y se estableció, a través del decreto 180/2024, de 10 de diciembre, periodos máximos (no mínimos, como ocurre habitualmente) para descalificar: 15 años para las viviendas de régimen especial para menores de 35 años, 30 años para las de carácter general y 20 años para las edificadas sobre un suelo no vinculado a vivienda de protección pública por el planteamiento urbanístico.

La enmienda llega cuatro meses después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus a personas vinculadas con instituciones gobernadas por el PP. Entre ellas quien era concejala de Urbanismo y número tres del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en las últimas elecciones municipales, Rocío Gómez, que dimitió a raíz del caso y ahora se encuentra investigada por la Justicia junto a otras 14 personas.

No es la única medida que plantean los socialistas en materia de vivienda, ya que también proponen prohibir la compraventa de pisos en zonas declaradas como tensionadas (actualmente ausentes en la provincia de Alicante) si no tienen una finalidad exclusivamente residencial. A su vez, el PSPV también propone la retirada de la subvención de 1,5 millones de euros a la Cámara de Comercio de Alicante para la reforma de la sede en Panoramis, actualmente paralizada tras haber sido acometida sin licencia, y destinar dicha cantidad al estadio José Rico Pérez.

Otras medidas

Otra de las enmiendas presentadas por los socialistas consiste en añadir una disposición adicional para el “impulso a la provisión definitiva de los puestos reservados a personal de Administración Local con habilitación de carácter nacional”. La propuesta tiene relación con la situación “irregular”, según el Colegio Oficial de Secretarios e Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), de Germán Pascual, vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, que ocupa el cargo desde 2008 de manera interina pese a que la legislación solo permite permanecer en el puesto durante tres meses de forma provisional.

A su vez, el grupo liderado por el síndic José Muñoz pide destinar 5,5 millones para impulsar el Palacio de Congresos de Alicante, cuya tramitación empezó en 2021 pese a que la idea lleva encima de la mesa desde los años sesenta; y otros 2,3 millones para un “plan urgente de seguridad, adecuación y nueva sede de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante”.

Compromís

En Compromís, uno de los proyectos más ambiciosos es la creación de un “Plan de Acción Territorial de las Áreas Metropolitanas de Alicante y Elche” y de la Entidad Metropolitana de Alicante-Elche, que exigiría 3 millones de euros y que ya ha sido propuesta en ocasiones anteriores para abordar las mejoras del transporte público entre la segunda y la tercera ciudad respectivamente de la Comunidad Valenciana.

También consta la recuperación del proyecto Vertido Cero para el aprovechamiento de aguas y la modernización de depuradoras, que quedó paralizado por la pérdida de las subvenciones europeas, de lo que la Generalitat responsabilizó al Gobierno, con un millón y medio de euros, mientras que otras propuestas contemplan la rehabilitación y reformas integrales de viviendas de más de 50 años o el mantenimiento integral y la climatización de centros educativos.

Aún en materia de inmuebles, en este caso también dotacionales, Compromís exige ejecutar “en el calendario previsto” las obras del Pla Edificant ya delegadas en centros escolares de la comarca de l'Alacantí, y en Elche se proponen “actuaciones de regeneración urbana en el barrio de San Antón” por 4 millones de euros, barrio que en buena parte fue desalojado ante el riesgo de colapso de algunas edificaciones.

Mientras tanto que en infraestructuras piden activar, una vez más, la línea TRAM entre Hospital Sant Joan y Mutxamel, a la que se comprometió el Botànic pero quedó en el limbo; o habilitar el mismo medio de transporte público en Elche, una promesa del expresidente Mazón también por realizar. También en Elche, Compromís pide la firma de un convenio para conservar la Basílica de Santa María a través de un millón de euros, cuyo entorno está siendo reformado.

Económicamente, una de las propuestas de los valencianistas que más inversión exigiría es la construcción de la vía de la Ronda Norte para “dinamizar la movilidad en los barrios de la Zona Norte” de Alicante, una de las más vulnerables del país.

Por último, en Vox han matizado que sus propuestas para los presupuestos autonómicos son la “prioridad nacional, la seguridad, la inmigración y la vivienda”, aunque no han aclarado si tienen propuestas concretas para la provincia de Alicante.