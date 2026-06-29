Estas son las fechas de las pruebas extraordinarias de Selectividad en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA) acoge los próximos este martes 30 de junio y el miércoles y jueves 1 y 2 de julio la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en la que están matriculados un total de 1.127 estudiantes del distrito universitario. Del total de aspirantes, 482 son hombres y 645 mujeres.

La mayor parte del alumnado matriculado procede de Bachillerato, con 1.036 estudiantes, mientras que otros 91 provienen de ciclos formativos de grado superior.

Mejorar nota

En cuanto a la distribución por fases, un total de 756 estudiantes realizarán la fase obligatoria de las pruebas. Además, 371 alumnos se presentan a la fase voluntaria para mejorar su nota de admisión, de los que 280 proceden de Bachillerato y 91 de ciclos formativos.

Para el desarrollo de las pruebas se han constituido cuatro tribunales en el distrito universitario de la Universidad de Alicante. Tres de ellos estarán ubicados en el Aulario II del campus de San Vicente del Raspeig y el cuarto tendrá su sede en el edificio Ferrándiz de la Universitat Politècnica de València (UPV), en Alcoy, donde se examinará el alumnado correspondiente a esa zona.

PAU 2026: arranca la Selectividad en Alicante con normalidad pese a la huelga educativa / Pilar Cortés

Recursos

Desde el Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UA, coordinadores de las pruebas, se han dispuesto todos los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el correcto desarrollo de unas pruebas que constituyen uno de los procesos académicos más relevantes del curso y que se celebrarán siguiendo la organización prevista por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas Valencianas.

Las notas, el día 7

Las calificaciones de la convocatoria extraordinaria se publicarán el 7 de julio, a partir de las 17 horas.

El plazo para solicitar revisión de los exámenes permanecerá abierto los días 8, 9 y 10 de julio hasta a las 14 horas del último día y la resolución de las revisiones por parte de la Comisión Gestora, que incluirán una tercera corrección cuando proceda, se hará pública el 14 de julio.

El alumnado podrá solicitar la visualización de sus exámenes los días 15 y 16 de julio, mientras que la consulta presencial de los mismos tendrá lugar el 20 de julio.