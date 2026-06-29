Francis Mojica, el padre del CRISPR, recibirá la Medalla de Honor 2026 de la Red Vives de Universidades

El microbiólogo de la Universidad de Alicante Francis Mojica, considerado como el padre de la técnica de edición genética CRISPR, será galardonado con la Medalla de Honor 2026 de la Red Vives de Universidades. El acto de entrega de esta distinción tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio, a las 12 horas, al Anfiteatro GEA (IUT edificio A) de la Universidad de Perpignan Vía Domitia. La tecnología CRISPR es conocida como el "corta y pega" del genoma. Se trata de una técnica de edición genética revolucionaria que actúa como unas tijeras moleculares, permitiendo a los científicos modificar el ADN de cualquier organismo vivo con una precisión y facilidad sin precedentes.

Así lo ha decidido el Consejo General de la Red Vives de Universidades, formado por los 21 rectores y rectoras de las universidades miembros, que también distinguirá a la neuróloga Mercè Boada, por sus contribuciones a la cultura, la sociedad, el pensamiento y el conocimiento científico. El acto público estará presidido por el presidente de la Red Vives y rector de la UPVD, Yvan Auguet. La ceremonia contará con la participación de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, que será la encargada de pronunciar la laudatio de Mojica. Con Navarro asistirá al acto de entrega, la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas de la UA, Rosabel Roig.

Máxima distinción

La Medalla de Honor es la máxima distinción que otorgan conjuntamente las universidades de la Red Vives, en reconocimiento de la trayectoria profesional, el compromiso con la ciencia, la cultura y la sociedad que, desde diferentes ámbitos y disciplinas, han desarrollado las personas homenajeadas. Desde 1995, año en que se entregaron las primeras medallas, han recibido esta distinción 40 personas de los más varios ámbitos de conocimiento.

Francisco Juan Martínez-Mojica (Elche, 1963) es un microbiólogo, profesor e investigador, destacado por su faceta como descubridor del sistema de edición genética CRISPR, una técnica que fue galardonada con el premio Princesa de Asturias y en 2020 con el Nobel de Medicina.

Interesado por la docencia y la investigación, desde el año 1997 ejerce como profesor y catedrático del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante (UA). Fue el fundador del grupo de investigación de Microbiología Molecular, laboratorio donde ha dedicado más de tres décadas en el estudio de la biología de los microorganismos extremos, como también lo ha hecho en estancias internacionales en las universidades de Utah y Oxford.

Mercè Boada y Francis Mojica, Medalla de Honor de la Xarxa Vives 2026 / INFORMACIÓN

Artículos publicados

Mojica ha publicado numerosos artículos en revistas de referencia como Journal of Molecular Evolution, Trends in Microbiology o Nature. Es autor del hallazgo que reveló que las secuencias CRISPR funcionan como el sistema inmunitario adaptativo de las bacterias ante los virus, un mecanismo que ha revolucionado la biomedicina moderna.

Sus descubrimientos cristalizaron con el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas, que ganó el Nobel de Química. Aunque la academia sueca premió la técnica basada en el descubrimiento del profesor de la UA, dejó fuera del galardón al padre de la edición genética, pese a ser quien abrió el camino a su conocimiento.

Además de sus trabajos sobre genética procariota, ha hecho numerosas conferencias, sesiones de divulgación científica y lecciones magistrales en todo el mundo defendiendo el valor de la ciencia básica. Además, ha sido galardonado con el premio Rei Jaume I en la Investigación Básica (2016), el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (2016) y el Albany Medical Center Prize (2016), uno de los más prestigiosos de Estados Unidos. La Universidad de Alicante le entregó la Medalla de Oro de la institución el 2020.

Alzhéimer

Mercè Boada Rovira (Barcelona, 1948) es una neuróloga, investigadora y profesora del Departamento de Medicina de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC). La doctora Boada es una de las más grandes expertas en la investigación del Alzheimer tanto en el ámbito nacional como internacional, así como cofundadora y directora médica del Ace Alzheimer Center Barcelona, un espacio de referencia en la atención y el estudio de este trastorno cerebral. Ha publicado más de 150 artículos académicos de alto impacto internacional en revistas como The Lancet Neurology, Neurology o Journal of Alzheimer's Disease.

Es autora y pionera de modelos de atención integral que vinculan la investigación básica con la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores, un mecanismo que ha revolucionado el tratamiento de las demencias en Cataluña. Además de sus trabajos sobre neurodegeneración, ha pronunciado numerosas conferencias, charlas de divulgación médica y lecciones magistrales en todo el mundo defendiendo el diagnóstico precoz y la sensibilización social. También ha adaptado sus conocimientos al ámbito institucional y de planificación sanitaria como coautora de los planes de salud de la Generalitat de Catalunya sobre enfermedades neurodegenerativas.

Boada ha sido galardonada con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2016), el premio Alzheimer de la Sociedad Española de Neurología (2021) y la Medalla de Oro al Mérito Científico del Ayuntamiento de Barcelona (2023), entre otras distinciones.