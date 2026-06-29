20 Aniversario · Villena, Alicante

LEYENDAS

CUMPLE

20 AÑOS

El Polideportivo Municipal de Villena acogerá del 5 al 8 de agosto un aniversario que contará con actuaciones internacionales de la talla de Helloween, In Flames, Arch Enemy, Slaughter to Prevail o Savatage.

Villena, tierra de cultura, volverá a disfrutar de la música en directo en su Polideportivo Municipal este verano con una nueva edición del Leyendas del Rock. En esta ocasión, el festival celebrará su vigésimo aniversario con cuatro jornadas marcadas por los diferentes subgéneros del metal y una selección de 80 bandas tanto nacionales como internacionales. Desde el power metal más eléctrico hasta la oscuridad de las propuestas más extremas, todo cabe en un festival que se ha convertido en la referencia del heavy metal a nivel nacional.

La localidad se llenará de música en directo del 5 al 8 de agosto gracias a un cartel compuesto por nombres de primer nivel como Helloween, In Flames, Savatage o Arch Enemy, que se unen a una selección que permite cantar clásicos del género y conocer nuevas propuestas estilísticas.