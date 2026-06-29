LEYENDAS
CUMPLE
20 AÑOS
El Polideportivo Municipal de Villena acogerá del 5 al 8 de agosto un aniversario que contará con actuaciones internacionales de la talla de Helloween, In Flames, Arch Enemy, Slaughter to Prevail o Savatage.
Villena, tierra de cultura, volverá a disfrutar de la música en directo en su Polideportivo Municipal este verano con una nueva edición del Leyendas del Rock. En esta ocasión, el festival celebrará su vigésimo aniversario con cuatro jornadas marcadas por los diferentes subgéneros del metal y una selección de 80 bandas tanto nacionales como internacionales. Desde el power metal más eléctrico hasta la oscuridad de las propuestas más extremas, todo cabe en un festival que se ha convertido en la referencia del heavy metal a nivel nacional.
La localidad se llenará de música en directo del 5 al 8 de agosto gracias a un cartel compuesto por nombres de primer nivel como Helloween, In Flames, Savatage o Arch Enemy, que se unen a una selección que permite cantar clásicos del género y conocer nuevas propuestas estilísticas.
La jornada del miércoles arrancará con los rusos Slaughter to Prevail, una de las bandas de referencia del deathcore internacional, inmersa de manera plena en su gira de despedida. Su paso por la provincia será una de las últimas fechas de su trayectoria y, además, el único festival español en el que actuarán. Ese mismo día también estarán presentes los míticos Savatage, que pisarán por primera vez el escenario de Villena. A ellos se suman Sepultura en su gira de despedida, el debut de Zakk Wylde con Black Label Society, el death metal sueco de Orbit Culture y la energía del hard rock de Thundermother.
Por su parte, el New Rock Stage —un espacio techado en el interior del Polideportivo destinado a propuestas menos conocidas para el gran público— contará con la participación de Chained Saint, los alicantinos Hadadanza, los festivos Prom Kinks, el metal progresivo de Heleven y el proyecto Deathbats, banda tributo a Avenged Sevenfold incorporada a última hora al cartel.
DEBUT EN ESPAÑA
DE GODSMACK
La jornada del jueves 6 de agosto llegará cargada de alicientes. Arch Enemy visitará Villena para presentar a su nueva vocalista, Lauren Hart, con quien ya ha publicado el sencillo "To the Last Breath". La recepción de la banda en Alicante siempre ha sido especial, y este año se une el debut de una nueva etapa para la formación. Por otro lado, Godsmack ofrecerá su primer concierto en España dentro del Leyendas del Rock, haciendo realidad el deseo de muchos aficionados al metal alternativo que podrán disfrutar de temas como "Awake" o "I Stand Alone".
Junto a ellos regresará a Villena el sueco Mikael Stanne con Dark Tranquillity. Desde Australia llegará el metalcore de Northlane, mientras que Dartagnan volverá a demostrar por qué se ha convertido en una de las sensaciones del folk metal internacional. Los enigmáticos Mushroomhead aportarán la vertiente más oscura de la velada. Creeper, abanderados del horror punk británico, completan la programación principal junto a los castellonenses Lèpoka.
El New Rock Stage reunirá propuestas muy variadas: Evo y Bolu2 Death, los eldenses Lándevir, el pirate folk metal de Celtibeerian, Ekyrian, el thrash metal de Injector y el death metal melódico de Aneuma.
DE IN FLAMES
A STRATOVARIUS
Los grandes nombres centrarán buena parte de la atención durante la jornada del viernes 7 de agosto, marcada por la llegada de In Flames y el regreso de Stratovarius. La ciudad sueca de Gotemburgo es considerada la cuna del death metal melódico, y uno de sus máximos exponentes es, sin duda, In Flames. La banda ha mantenido una notable popularidad gracias a discos como "Sounds Of a Playground Fading", "Battles" o "I, the Mask".
Un caso similar es el de Stratovarius. Su power metal ha dejado para la memoria colectiva himnos como "Hunting High and Low", "Black Diamond" o "Destiny". La representación española estará encabezada por Saurom y Saratoga: los primeros presentarán "El Principito", inspirado en la célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry; los segundos demostrarán su intensidad con el álbum "En estado puro".
Los escenarios principales también contarán con Future Palace, liderados por la carismática Maria Lessing; los suecos The Baboon Show con Cecilia Boström al frente; los nacionales Dark Moor; y la británica Chez Kane. El New Rock Stage lo liderarán Employed to Serve y Wings of Steel, con Mind Driller, Against Myself, Daeria, Xeria y una sesión de DJ de Jordi Wild, el popular conductor de The Wild Project.
HELLOWEEN
VUELVE
A VILLENA
Ya los vimos hace una década llevando a Villena el universo helado de "My God-Given Right" y diez años después regresan los máximos exponentes del power metal internacional. Helloween celebra cuatro décadas de trayectoria con el nuevo trabajo "Giants & Monsters", repasando clásicos como "I Want Out", "Eagle Fly Free" o "Forever and One", además de sus nuevas composiciones.
Sin embargo, no será el único regreso esperado. WarCry volverá a Villena en 2026 con nuevas canciones y con la inconfundible voz de Víctor García a la cabeza, considerado por muchos seguidores el mejor vocalista del heavy metal nacional. Los aficionados a los sonidos más extremos también podrán disfrutar de Heaven Shall Burn y Deicide.
Eihwar regresará con sus rituales vikingos y sus atmósferas solemnes cargadas de misticismo nórdico —una de las propuestas más diferenciales del festival—. El hardcore británico de Guilt Trip y el heavy metal de Ankhara completan los escenarios principales. El New Rock Stage contará con los estadounidenses Hardline, el metalcore de Half Me, los franceses Ten56, los daneses Cabal y nacionales como Latzen, Death and Legacy y Fallen at Dawn.
LEYENDAS
DEL ROCK 2026
5 · 6 · 7 · 8 AGOSTO · VILLENA, ALICANTE
AUPA
LUMBREIRAS
13 · 14 · 15 AGOSTO · POLIDEPORTIVO MUNICIPAL · VILLENA, ALICANTE