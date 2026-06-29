El corte al tráfico de Reyes Católicos en Alicante arranca con obras entre Pintor Aparicio y Portugal

Las obras de Reyes Católicos ya han empezado en pleno centro de Alicante. Los trabajos han arrancado este lunes en el tramo comprendido entre Pintor Aparicio y Portugal, donde los conductores se han encontrado con las primeras afecciones al tráfico en una de las vías céntricas de la ciudad. El corte forma parte de la renovación de la red de saneamiento que ejecuta Aguas de Alicante y que se desarrollará por fases durante los próximos cinco meses.

La actuación obliga al cierre total al tráfico en la zona de trabajo, con la formación de fondos de saco para garantizar el acceso a vados en los tramos afectados. Según la planificación municipal, esas restricciones alcanzan a Reyes Católicos entre Pintor Aparicio y Portugal, al tramo entre Portugal y Alemania y a la propia calle Portugal entre Pintor Lorenzo Casanova y Reyes Católicos. La empresa contratista debe asegurar además los itinerarios peatonales con ancho suficiente y la señalización necesaria durante la obra.

El inicio de los trabajos introduce una nueva alteración en la movilidad del centro de Alicante, en un entorno de paso habitual para vehículos, peatones y transporte público. Las líneas de autobús 1 y 2, que conectan San Gabriel con Ciudad Elegida y La Florida con Sagrada Familia, respectivamente, así como las interurbanas 23 y 24, hacia Sant Joan d'Alacant, Mutxamel y San Vicente del Raspeig, son desviadas por la avenida de Maisonnave mientras duren las afecciones.

La obra tiene un presupuesto de 616.271 euros, que se acerca a los 746.000 euros con IVA, y un plazo previsto de cinco meses, por lo que debería concluir a finales de noviembre si no se producen incidencias. El calendario, no obstante, queda supeditado a la evolución de los trabajos y a posibles imprevistos durante la ejecución.

Otro tramo de la calle Reyes Católicos que está cortado desde este lunes 29 por las obras / Borja Campoy

Aguas de Alicante sustituirá 300 metros de colector antiguo, considerado en riesgo de hundimiento, por nuevos colectores de gres y hormigón armado. La intervención también contempla la renovación de la red de abastecimiento en el ámbito de la obra para cambiar 315 metros de tuberías de fibrocemento por nuevos conductos de fundición dúctil. El objetivo es mejorar la gestión, el mantenimiento y la conservación de las redes de saneamiento y abastecimiento.

La planificación divide la actuación en distintos tramos. Desde finales de junio están previstas afecciones entre Portugal y Pintor Aparicio, además de trabajos en Reyes Católicos entre Pintor Aparicio y Churruca. En fases posteriores, la obra continuará hacia Óscar Esplá y se mantendrán nuevas ocupaciones parciales hasta completar la renovación del colector en la calle.

El proyecto fue explicado la pasada semana por responsables del Ayuntamiento y de Aguas de Alicante a miembros de las asociaciones de comercio Corazón de Alicante y Séneca, por el impacto que la actuación tendrá en un área con actividad comercial y tránsito constante. La concejala de Comercio, Lidia López, participó en esa reunión informativa.

Reyes Católicos se suma así a otras actuaciones recientes de Aguas de Alicante en calzadas relevantes de la ciudad. La avenida de Soto Ameno, que conecta el centro con San Blas, permaneció cerrada al tráfico entre la primera semana de enero y la primera de junio por obras similares antes de reabrirse a la circulación.