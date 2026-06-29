Universidad de Alicante
El Parque Científico incorpora a una empresa tecnológica de Alicante que transformar datos en inteligencia operativa
La startup Constelación Lambda trabaja para optimizar procesos y generar conocimiento útil para organizaciones que gestionan infraestructuras, instalaciones, recintos o espacios urbanos
El Parque Científico de Alicante (PCA) ha formalizado la vinculación de Constelación Lambda a su ecosistema empresarial, incorporando una nueva iniciativa tecnológica surgida del talento de la Universidad de Alicante y especializada en inteligencia situacional aplicada a entornos físicos complejos.
La firma del acuerdo ha contado con la participación de María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante; Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante; y Abel Belhaki Rivas, CEO y fundador de Constelación Lambda.
Análisis de datos
Constelación Lambda es una empresa tecnológica con sede en Alicante que diseña y despliega sistemas propios de captura, integración y análisis de datos capaces de transformar entornos físicos complejos en información operativa accionable en tiempo real. Su propuesta se basa en conectar el mundo físico con el dato digital para facilitar una mejor toma de decisiones, optimizar procesos y generar conocimiento útil para organizaciones que gestionan infraestructuras, instalaciones, recintos o espacios urbanos.
La compañía aborda una problemática común en numerosos entornos operativos: la falta de información fiable y continua sobre lo que sucede en el mundo físico. Mientras gran parte de los procesos de decisión se apoyan cada vez más en datos, muchas organizaciones siguen operando con información parcial, obtenida de forma manual o una vez que los incidentes ya se han producido.
Para dar respuesta a este reto, Constelación Lambda despliega una capa tecnológica propia que combina sensores, visión artificial, señales ambientales y datos digitales para reconstruir el estado real del entorno, detectar patrones y anticipar cambios.
Órbita
Su principal solución es Órbita, una plataforma de inteligencia situacional que integra diferentes fuentes de información y las representa sobre gemelos digitales, mapas operativos o centros de mando. El sistema permite generar visibilidad en tiempo real, analizar el comportamiento de los entornos monitorizados y construir una base de conocimiento que facilita la mejora continua de las operaciones.
Entre los elementos diferenciales de la empresa destaca el origen de su equipo fundador, integrado por ingenieros robóticos formados en la Universidad de Alicante con experiencia en visión artificial, procesamiento de señales, sensórica y sistemas autónomos. Además, la compañía ha desarrollado una arquitectura multimodal capaz de integrar diferentes tipos de sensores y fuentes de información, lo que le permite adaptarse a entornos donde otras soluciones especializadas presentan limitaciones.
Privacidad
Otro de los pilares de la tecnología desarrollada por Constelación Lambda es la privacidad por diseño. Sus sistemas no almacenan vídeo ni datos personales identificables, sino que generan inteligencia basada en métricas agregadas y patrones operativos, facilitando así su despliegue en espacios públicos e infraestructuras sensibles con mayores garantías regulatorias.
«La incorporación de Constelación Lambda es un excelente ejemplo del talento que surge en las aulas de la Universidad de Alicante y que encuentra en el Parque Científico un entorno idóneo para crecer, desarrollar tecnología propia y generar impacto económico y social. Empresas como esta demuestran el potencial de la innovación para dar respuesta a retos complejos mediante soluciones avanzadas y con un alto componente tecnológico», concluye Esteban Pelayo.
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