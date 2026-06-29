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El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba "esperando el informe"
La Corporación celebra la sesión ordinaria del mes de junio, en la que la oposición consulta tanto al alcalde, Luis Barcala, como a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, sobre su papel en la adjudicación de viviendas protegidas
El Ayuntamiento de Alicante celebra este lunes el pleno ordinario del mes de junio, previsto para el pasado jueves 25 y pospuesto por las Hogueras. En la sesión, la oposición insiste con el escándalo de Les Naus y pregunta tanto al alcalde, Luis Barcala, como a su concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali por su papel en la adjudicación de vivienda protegida y su actuación tras descubrir el caso, destapado por INFORMACIÓN.
Barcala niega reuniones con la empresa de Les Naus
El alcalde, Luis Barcala, también ha tenido que responder la pregunta realizada por Compromís en el pasado pleno, sobre si el regidor se reunió con Fraorgi, la empresa gestora de Les Naus, durante la tramitación del residencial.
La consulta surgió a raíz de la declaración judicial de Francisco Ordiñana, administrador de la empresa, que aseguró haber participado en encuentros con cargos municipales que incluían al propio Barcala. "Esas reuniones jamás se produjeron, de hecho, ni siquiera hay constancia de que fueran solicitadas", ha manifestado el dirigente popular.
La respuesta de Barcala
Así ha sido el momento en que el alcalde ha respondido que no tenía nada más que añadir al relato que realizó el pasado 5 de febrero.
Comisión de Limpieza
Después de la escueta respuesta de Beldjilali, Rafa Mas ha preguntado cuándo se va a convocar la comisión para auditar el servicio de Limpieza y Gestión de Residuos.
El vicealcalde y presidente del órgano, Manuel Villar, ha recriminado al edil valencianista que "solo hable con los trabajadores para instarles a que hagan huelga" y ha afirmado que la próxima sesión tendrá lugar a final de julio o principio de septiembre.
Barcala escribe a Beldjilali
Durante la pregunta de Mas, el alcalde ha hecho un gesto para llamar la atención de su concejala de Patrimonio, a la que ha indicado que mirase su teléfono móvil. Tras ello, ha llegado el turno de respuesta de Beldjilali, que se ha limitado a señalar que lo que hizo fue "esperar el informe que concretara los hechos".
Compromís aprieta a Beldjilali: ¿Por qué tardó 12 días en avisar al alcalde?
En su turno de preguntas, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha recordado que la jefa de Patrimonio avisó a la concejala Nayma Beldjilali de posibles irregularidades en Les Naus el 15 de enero, pero que nadie sabe qué hizo la edil popular en ese momento ni por qué el alcalde no se entera, según su propia versión, hasta doce días más tarde.
El edil valencianista ha apuntado que a toda la ciudadanía le cuesta entender que Beldjilali no avisara de inmediato al alcalde. Según Mas, solo existen dos posibilidades: o hay "ineptitud y cobardía" y "nadie quiso enfrentarse al escándalo" o, en cambio, "encubrimiento".
Más vivienda
En otra pregunta, el PSOE ha cuestionado si el PP tiene previsto presentar nuevos proyectos de vivienda pública, aprovechando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Al respecto, el concejal Carlos de Juan ha asegurado que el gobierno popular hará todo lo posible en esta materia, ha cuestionado que el plan se haya elaborado "a espaldas de las comunidades autónomas" y ha celebrado el premio que ha recibido el edificio de El Portón (finalizado tras veinte años de retrasos) por parte de la Asociación de Gestores de Vivienda y Suelo.
Barcala se niega a dar más explicaciones: "Ya lo detallé"
En su respuesta, Barcala ha asegura que ya dio "todo lujo de detalles" en su comparecencia del pasado 5 de febrero. Además, el regidor ha insistido (lapsus incluido) en que no tuvo conocimiento de los posibles conflictos de interés hasta el 27 de enero, aunque en un primer momento ha afirmado que fue el día 25: "Ruego que me disculpen por mi error", ha añadido.
El PSOE pide a Barcala que aclare los 12 días en blanco en el caso Les Naus
La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha cuestionado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, lleva meses evitando aclarar qué ocurrió en los 12 días que transcurrieron desde que Patrimonio descubrió posibles irregularidades (el 15 de enero) hasta que el alcalde abrió un expediente de averiguación interno.
Aprobada por el PP y Vox
Finalmente, los populares y Vox han validado la modificación presupuestaria, pese al voto en contra de la oposición progresista.
Entre reproches y aplausos
Al respecto, el PP se ha escudado en los técnicos para denegar la alegación del SEP y proceder a dar visto bueno al cambio presupuestario.
En este punto, EU-Podemos y Compromís han criticado que el gobierno de Barcala use los servicios públicos del Ayuntamiento "como una hucha". En la misma línea, el PSOE ha cuestionado que la propuesta no incluya "ni un euro para vivienda", pese a que se trata de "la primera preocupación de los alicantinos".
Por su parte, Vox ha celebrado la inclusión de medidas de su partido dentro de la modificación presupuestaria, como la instalación de baños autolimpiables.
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