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El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba "esperando el informe"

La Corporación celebra la sesión ordinaria del mes de junio, en la que la oposición consulta tanto al alcalde, Luis Barcala, como a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, sobre su papel en la adjudicación de viviendas protegidas

El pleno del Ayuntamiento de Alicante, en directo / INFORMACIÓNTV

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante celebra este lunes el pleno ordinario del mes de junio, previsto para el pasado jueves 25 y pospuesto por las Hogueras. En la sesión, la oposición insiste con el escándalo de Les Naus y pregunta tanto al alcalde, Luis Barcala, como a su concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali por su papel en la adjudicación de vivienda protegida y su actuación tras descubrir el caso, destapado por INFORMACIÓN.

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