El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba "esperando el informe"

Barcala niega reuniones con la empresa de Les Naus

El alcalde, Luis Barcala, también ha tenido que responder la pregunta realizada por Compromís en el pasado pleno, sobre si el regidor se reunió con Fraorgi, la empresa gestora de Les Naus, durante la tramitación del residencial.

La consulta surgió a raíz de la declaración judicial de Francisco Ordiñana, administrador de la empresa, que aseguró haber participado en encuentros con cargos municipales que incluían al propio Barcala. "Esas reuniones jamás se produjeron, de hecho, ni siquiera hay constancia de que fueran solicitadas", ha manifestado el dirigente popular.