Los administrativos de los centros de salud reclaman que el SIP de las personas en situación irregular lo gestionen trabajadores sociales

La Conselleria de Sanidad ha emitido instrucciones para que el personal auxiliar administrativo de Atención Primaria gestione y tramite los expedientes de Asistencia Sanitaria Universal (ASU) y la documentación provisional SIP (en cumplimiento del Real Decreto 180/2026) para personas en situación administrativa irregular, según confirman personal afectado y sindicatos, lo que aseguran les sobrecarga en sus tareas, de ahí que reclamen la creación de unidades o puntos específicos para gestionar estos procedimientos en los centros de salud con el refuerzo de la plantilla de trabajadores sociales para que ellos asuman estas gestiones.

"Consideramos inadmisible que se deleguen estas funciones de manera improvisada y exigimos que se deje sin efecto esta instrucción", indican trabajadores. Los motivos son la sobrecarga que, afirman, ya sufren quienes atienden los mostradores de los centros de salud; y la falta de competencias y formación reglada para esta tarea.

"Se delega la gestión de documentos altamente complejos y sensibles tras una insuficiente sesión informativa de apenas 90 minutos y la entrega de 20 fotocopias. Es una responsabilidad abusiva: se exige al personal de mostrador la capacidad técnica de discernir y acreditar si un usuario tiene o no cobertura asistencial por otros convenios", explican. Además de la "saturación y sobrecarga estructural pues estas tareas se han impuesto dos días antes de entrar en vigor sin refuerzos de plantilla, sin un sistema de programación de citas previo y sin ningún tipo de reconocimiento económico".

Los afectados afirman que están asumiendo tareas de trabajadores sociales sin recibir apenas formación y la entrega de fotocopias

Deterioro asistencial

Esto consideran que supone un deterioro asistencial y una vulneración de derechos. "Provoca graves retrasos en la atención administrativa y médica de los pacientes, con información confidencial en espacios expuestos al tránsito de personas. Se pone en riesgo el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. No se puede permitir que la Administración traslade toda la responsabilidad de la gestión sanitaria universal a unos mostradores ya sobrecargados". Este diario ha consultado a Sanidad sobre la medida y las quejas que causa y fuentes del departamento han apuntado que "la tramitación habitual de las tarjetas SIP es en mostradores, siempre ha sido así".

Uno de los centros de salud más castigados por esta nueva tarea es el de Campoamor-Plaza de América, en el departamento de Alicante, que lleva años pidiendo, sin éxito, dos administrativos más debido al considerable aumento de población. "El personal está saturado por la sobrecarga de tareas y escasez de personal con una atención diaria de 450 a 600 gestiones", derivadas de 20 médicos.

Administrativos afirman que la tarea provoca graves retrasos en la atención de los pacientes, con información confidencial en espacios expuestos al tránsito de personas

"La dirección justifica el no contratar más en que ya hay once administrativos sin tener en cuenta el número de atenciones, y la población asignada. Hay tres en el mostrador, uno de ellos a la vez para atender las urgencias telefónicas, Y dos exclusivamente para acreditar en el mostrador que no dan abasto realizando desde hace un mes entre 45 y 63 altas diarias en SIP, asistencia sanitaria universal y gestiones de acreditación al día con escaneo de documentos, realizando además tareas de gestión interna", explican desde el personal.

Personas que tramitan documentos en el centro de salud de Campoamor-Plaza de América / INFORMACIÓN

Trabajadores sociales

El sexto es para atención telefónica, hay uno en almacén y dos en Coordinación. "Hay esperas de más de dos horas para solicitar cita (personas mayores, adultos enfermos, niños, urgencias..). El 26 de mayo Sanidad dio orden de manera inmediata de un día para otro de la obligación de realizar las solicitudes de asistencia sanitaria universal a las personas sin derecho por otros medios que realizan hasta hoy los trabajadores sociales (grupo A2 con formación universitaria), derivando esta tarea de gran complejidad administrativa a los auxiliares administrativos C2 (graduado escolar/ESO) sin dar apenas formación. Es imposible debido comprenderlo y saber aplicarlo por falta de tiempo. Todas estas nuevas órdenes se suman sin ampliar personal, sin remuneración acorde a dichas tareas y sin reconocimiento profesional", exponen.

El resultado es "el aumento del agotamiento físico y mental, ansiedad y bajas del personal de admisión. Y debido a la espera los pacientes llegan a mostrador mas cansados, enfadados, pagándolo con el personal administrativo. Hay más agresiones verbales, gritos y reclamaciones injustas contra este grupo de profesionales que son la primera cara que se encuentra el paciente y pagan la falta de personal".

Los sindicatos han recogido y elevado la queja del personal afectado. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV exige a la Conselleria de Sanidad que el procedimiento de tramitación de la asistencia sanitaria universal en los centros de salud no se realice en los mostradores de los mismos al considerar que excede las funciones y responsabilidad del personal auxiliar administrativo.

Este sindicato defiende el derecho de todas las personas a acceder a la asistencia sanitaria pública en las condiciones que establece la legislación vigente. "Nuestra preocupación no está en el procedimiento ni en las personas destinatarias del mismo, sino en la forma en que la conselleria pretende gestionarlo", indican. La medida planteada supone que "el personal auxiliar administrativo de los mostradores de Atención Primaria asuma tareas que van mucho más allá de sus funciones habituales y que requieren conocimientos específicos técnicos, jurídicos y administrativos".

Error

En este sentido, CC OO cree que la organización que ha establecido la conselleria es un error porque "los mostradores de los centros de salud ya soportan una elevada carga de trabajo". "La incorporación de estos trámites aumentará los tiempos de espera y muchos expedientes requieren valorar documentación y situaciones legales que exceden las funciones del personal auxiliar administrativo, sumado a que los mostradores no reúnen las condiciones de privacidad adecuadas".

El sindicato ha solicitado a la Conselleria de Sanidad la creación de unidades o puntos específicos para gestionar estos procedimientos, la dotación de personal cualificado suficiente para realizar estas funciones y el refuerzo de las plantillas de trabajo social con el apoyo administrativo necesario para desarrollar estas tareas con garantías.

Información sobre esta problemática elaborada por el sindicato CSIF / INFORMACIÓN

Instrucciones

En la misma línea, CSIF ha presentado un escrito ante la dirección médica del Departamento de Salud de Alicante en el que traslada su preocupación tras las nuevas tareas que han llegado a los mostradores de Atención Primaria en referencia al programa de asistencia sanitaria universal. Unas instrucciones recibidas para asumir funciones relacionadas con la tramitación de solicitudes para dicho programa y para la gestión de documentación provisional de inclusión en el sistema sanitario (SIP).

Estas funciones han sido desempeñadas hasta la fecha por trabajadores sociales de Atención Primaria, categoría profesional A2, con formación universitaria específica y competencias propias para la gestión de este tipo de procedimientos, especialmente sensibles tanto por su complejidad administrativa como por la protección de datos personales y sanitarios.

Con esta nueva instrucción, las tareas son derivadas al personal auxiliar administrativo C2 "sin formación específica y sin tiempo material para poder realizarlo correctamente. Las funciones y sobrecarga del personal de admisión de los centros ya son desmesuradas como para sobrecargar con más tareas a este personal".

CSIF estima especialmente grave que esta implantación se pretenda realizar mediante simples fotocopias informativas y sin un proceso formativo reglado, "trasladando una enorme responsabilidad a trabajadores y trabajadoras que ya soportan una situación de sobrecarga estructural en los mostradores de admisión de los centros de salud".

Asimismo, advierten de la repercusión que esto está ocasionando en los centros de salud, "agravando la saturación en los mostradores con aumento del retraso en la atención de los usuarios y deterioro de la calidad asistencial".