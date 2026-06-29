Suciedad e indignación en el parque de La Goteta de Alicante

Botellas, envases, bolsas, cristales restos de comida y hojas caídas que se acumulan compartiendo espacio. Es lo que se vive en el parque del Periodista Pepe Marín Guerrero, ubicado entre la parada del TRAM La Goteta – Plaza Mar 2 y la calle San Julián, a pocos metros de la avenida de Dénia y muy cercana al centro comercial que da nombre a la estación del tranvía.

El parque, equipado con columpios, bancos y pista de fútbol, está llamado, por su ubicación cómoda y su cercanía a los bloques de vivienda, a ser un punto de referencia vecinal. Sin embargo, aunque mantiene esta última condición, los residentes lamentan, y mucho, su estado de degradación y su falta de mantenimiento.

Por aquí no pasan casi nunca los barrenderos Mónica Rodríguez — Vecina de La Goteta

“Por aquí no pasan casi nunca los barrenderos”, critica Mónica Rodríguez, una vecina de La Goteta que asegura que a su hija la llevaron a urgencias y le pusieron antihistamínicos. “Como no podan hay bichos de todo tipo e incluso hemos visto chinches en las sábanas de los niños”, lamenta la misma residente, que señala que el parque llevan en mal estado “desde hace más de un año”.

Suciedad junto a la pista de fútbol en el parque del Periodista Pepe Marín Guerrero, en La Goteta. / Héctor Fuentes

El crecimiento de los árboles es tal que algunas ramas alcanzan los columpios. Aunque no es la poda la principal exigencia, ya que hay temor ante posibles incidentes. “Antes la arena cubría los bordillos en los que están instalados los bancos y todo era más seguro, ahora los bordillos sobresalen y es muy fácil caerse y golpearse”, dice Ámbar Jiménez, madre de otro niño que frecuenta el parque. Otra madre también señala que los hierros de la pista de fútbol están descolocados y que uno de sus hijos se llegó a golpear en el estómago.

Antes todo era más seguro, ahora los bordillos sobresalen por falta de arena y es muy fácil caerse y golpearse Ámbar Jiménez — Vecina de la Goteta

En la propia pista, la red que cubre la instalación se ve agujereada en diversas zonas, mientras que en el parque algunos de los columpios, aseguran las vecinas, fueran retiradas. “Nos hemos quejado por teléfono y en redes sociales, ahora vamos a emitir instancias, que es lo que nos piden, pero no tendríamos que tener que llamar a nadie, hace falta que pasen con frecuencia y que limpien”, protesta Raquel Miñana, otra vecina.

Un niño se columpia ante un árbol que ocupa parte de la zona de juegos del parque debido al crecimiento de sus ramas. / Héctor Fuentes

Las mismas residentes aseguran haber mantenido conversaciones con los barrenderos que “vienen de uvas a peras” y que les han asegurado que “no sirve de nada trabajar días sueltos porque de un día para otro la suciedad vuelve”. Además de la falta de mantenimiento, visible a lo largo y ancho del parque, las vecinas critican actitudes incívicas.

No tendríamos que tener que llamar a nadie, hace falta que pasen con frecuencia y que limpien Raquel Miñana — Vecina de La Goteta

Fundamentalmente de personas que, aseguran, “no son del barrio” y con las que se han llegado a “enfrentar verbalmente” porque “se emborrachan, hacen grafitis y dejan las botellas tiradas”. Recientemente, durante Hogueras, esta presencia “se notó menos”, pero se ha vuelto a repetir estos días y las consultadas critican la “falta de presencia policial”. “Hemos llegado a echar a gente que hacía botellón, jóvenes y no tan jóvenes, porque si la policía no hace nada tenemos que actuar nosotros”, dice Loredana Ene.

“Hemos llegado a echar a gente que hacía botellón, jóvenes y no tan jóvenes, porque si la policía no hace nada tenemos que actuar nosotros Loredana Ene — Vecina de La Goteta

Los protagonistas del botellón, afirman también las vecinas, son los responsables de “quitar redes de las porterías, destrozarlo todo y de consumir hachís y marihuana” en el parque, además de “beber cerveza y alcoholes más duros”, teniendo que recoger ellas mismas, afirman, las botellas en bolsas. Algunos de estos envases de vidrio, a su vez, dejan también restos de cristales en el suelo, provocando peligro entre niños y mascotas. “La situación llega a puntos de haber llegado a ver a chicas grabándose mientras rompían botellas en el suelo”, dice una de las vecinas.