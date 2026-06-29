El tiempo en Alicante hoy: sol, calor intenso y máximas de hasta 34 grados en la provincia

La provincia de Alicante vivirá este lunes una jornada marcada por el predominio del sol y las temperaturas elevadas, en un ambiente plenamente estival que se dejará notar especialmente durante las horas centrales del día. El calor será más acusado en puntos del interior y del sur provincial, donde los termómetros volverán a situarse en valores cercanos a los 34 grados.

En el litoral, la influencia del Mediterráneo y la entrada de brisas durante la tarde ayudarán a suavizar ligeramente la sensación térmica, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. En general, se espera una jornada estable, con cielos poco nubosos, si bien en algunos puntos del interior y en la capital no se descarta algún chubasco aislado durante la parte central del día.

Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada soleada, aunque durante la parte central del día podría formarse algún chubasco aislado. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 32 grados. El viento será flojo de componente este durante la tarde, lo que contribuirá a suavizar ligeramente la sensación de calor junto al litoral.

Elche

Elche volverá a superar la barrera de los 33 grados en una jornada marcada por el predominio del sol y la estabilidad atmosférica. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 34 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales y viento flojo de componente marítima por la tarde.

Benidorm

Benidorm tendrá un lunes de cielos poco nubosos y condiciones muy favorables para disfrutar de la playa. No se esperan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 31 grados, con un ambiente cálido, aunque más suave que en el interior gracias a la influencia del Mediterráneo.

Alicante afronta este lunes una jornada plenamente estival, con cielos poco nubosos, ambiente muy cálido en el interior y brisas en el litoral / Pilar Cortés

Elda

Elda volverá a situarse entre los municipios más calurosos de la provincia. El cielo permanecerá poco nuboso durante toda la jornada, aunque en la parte central del día podrían darse algunas precipitaciones.

Las temperaturas alcanzarán los 33 grados de máxima, con una mínima de 20 grados.

Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un lunes estable, con predominio del sol y ausencia de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, mientras que las brisas marinas ayudarán a mantener una sensación térmica más agradable durante la tarde.

Orihuela

Orihuela volverá a registrar una de las temperaturas más elevadas de la provincia, en una jornada de tiempo estable y cielos poco nubosos.

Los termómetros se moverán entre los 23 y los 34 grados, con ambiente muy cálido durante las horas centrales del día.

Dénia

Dénia vivirá una jornada plenamente estival, con muchas horas de sol y ausencia de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 31 grados, con viento flojo de componente este y ambiente agradable junto al litoral.

Alcoy

Alcoy registrará uno de los valores más elevados del interior alicantino en una jornada dominada por el sol.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 31 grados, con ambiente cálido durante la tarde y un ligero riesgo de precipitaciones durante la parte central del día.