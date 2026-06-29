Los vecinos piden garantías a Puente para que el Parque Central de Alicante arranque en 2028

Los vecinos de Alicante han salido este lunes de la reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con más fechas sobre la mesa pero también con la prudencia acumulada después de más de dos décadas de espera. El encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, ha servido para abordar el estado del futuro Parque Central. Puente ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones a los medios, por lo que la valoración pública ha quedado en manos de las asociaciones vecinales.

Los colectivos han valorado que el ministro escuchara sus reclamaciones y trasladara algunos compromisos, aunque han reclamado hechos inmediatos para recuperar la credibilidad de un proyecto anunciado durante años sin llegar a materializarse. Entre esas exigencias figuran la limpieza de los terrenos donde debe ir el parque, el mantenimiento de los pasos peatonales actuales y que el Ayuntamiento avance en la ordenación pormenorizada, el documento que debe definir qué suelo ocupará realmente la futura zona verde.

Nos faltan datos para salir contentos después de años esperando el parque Vicente Alcaraz — Vecindario por un Parque Central

Vicente Alcaraz, de Vecindario por un Parque Central, ha sido el más explícito. Ha agradecido el encuentro con Puente pero ha advertido de que todavía faltan datos para que los vecinos puedan salir “contentos y esperanzados” después de más de 20 años de espera. “Ahora lo único que tenemos son promesas de un convenio”, ha resumido. Según ha explicado, las asociaciones han reclamado compromisos claros y medidas que no dependen de la firma del acuerdo entre administraciones.

No queremos esperar diez años, queremos que el Parque Central se haga ya Iñaki Malluguiza — Plataforma por la Movilidad Sostenible de l’Alacantí

La primera de esas medidas es la limpieza de los terrenos. Alcaraz ha pedido retirar las traviesas ferroviarias depositadas en la zona, a las que atribuye componentes cancerígenos, y ha advertido de que hay niños que juegan en ese entorno. También ha reclamado conservar y reparar los pasos peatonales, donde, según ha señalado, se han ido cayendo bolardos y algunos vehículos atraviesan la zona. Puente, de acuerdo con la versión de los vecinos, se ha comprometido a llevar esas cuestiones a la reunión prevista el 15 de julio con Avant, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Óscar Puente se reúne en Alicante con los vecinos por el Parque Central / Pilar Cortés

El representante vecinal ha situado buena parte del siguiente paso en el Ayuntamiento. “Falta el plan pormenorizado”, ha indicado, en referencia al instrumento urbanístico que debe concretar la delimitación del Parque Central. Alcaraz también ha señalado que Puente se ha comprometido a iniciar un concurso de ideas para que arquitectos paisajistas empiecen a dibujar el futuro parque. A su juicio, ese paso permitiría ganar tiempo y abrir la puerta a que las obras pudieran empezar en 2028.

Iñaki Malluguiza, de la Plataforma por la Movilidad Sostenible de l’Alacantí, ha coincidido en esa lectura prudente. Ha considerado que el ministro “ha escuchado con atención” y que la reunión supone “un paso más” pero ha remarcado que los vecinos estarán pendientes de que se cumplan las fechas. Según ha explicado, Puente ha hablado de abril de 2027 como horizonte para que esté lista la ordenación pormenorizada y de la posibilidad de adelantar el concurso de ideas. “No queremos esperar diez años, queremos que el Parque se haga ya”, ha afirmado.

Si el Ayuntamiento no hace su trabajo, el Parque Central no puede empezar Mercedes Martínez — Benalúa-El Templete

Las buenas impresiones han salido acompañadas de prudencia desde Benalúa-El Templete. Mercedes Martínez ha valorado que Puente había “aterrizado bastante la cuestión”, aunque ha insistido en que el proyecto depende ahora también del trabajo municipal. “Estamos pendientes del Ayuntamiento, porque si no hace su trabajo, el Parque no puede empezar”, ha señalado.

Llevamos más de veinte años padeciendo esta situación en Ciudad de Asís Paco Ortega — Nuevos Horizontes-Ciudad de Asís

Desde Nuevos Horizontes-Ciudad de Asís, Paco Ortega ha puesto el acento en el abandono que soportan los vecinos del entorno. Considera positivo que Puente se comprometa a plantear la limpieza de la zona a partir de la reunión del día 15 y ha recordado que en Ciudad de Asís llevan más de 20 años padeciendo el estado actual de los terrenos. “Salen ratas como conejos”, ha trasladado a la salida del encuentro.

En San Blas tendremos poco parque, solo baldosas, arbustos y un paseo Mamen Alcaraz — Asociación de vecinos de San Blas

Mamen Alcaraz, de la asociación de vecinos de San Blas, también ha calificado la reunión como positiva, aunque ha introducido una lectura específica desde su barrio. Según ha explicado, Puente les ha trasladado que, en esa zona, por la solución de semisoterramiento, el espacio será más limitado como parque y quedará más próximo a un paseo con baldosas y arbustos.

El Parque Central fue presentado en abril por el ministerio, el Ayuntamiento y la Generalitat como una de las actuaciones urbanas más transformadoras de Alicante. El proyecto plantea un soterramiento parcial de las vías, hasta cinco pasos peatonales para coser barrios como Benalúa y San Blas y una inversión global anunciada de 420 millones. El objetivo es firmar el convenio antes de final de año, aunque los vecinos han salido de la reunión con la reclamación inmediata de que las fechas empiecen a traducirse en hechos.