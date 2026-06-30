El Ayuntamiento abre la puerta a adelantar el concurso para el diseño del Parque Central de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante recoge el guante del ministro de Transportes, Óscar Puente, y abre la puerta a "adelantar" el concurso para diseñar el futuro Parque Central. Después de que el dirigente socialista se reuniera con los vecinos del entorno este lunes, el gobierno de Luis Barcala celebra la "buena sintonía" entre ambas administraciones y se muestra favorable a cualquier iniciativa que suponga agilizar el desarrollo de la futura zona verde.

"Se nos está pidiendo información y la estamos aportando porque queremos que para la próxima reunión, el 15 de julio, las conversaciones puedan estar avanzadas", ha manifestado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. "Por fin vemos la luz al final del túnel y nos tenemos que felicitar por ello. Las cuestiones técnicas van muy avanzadas y nos mueve el mismo interés por acabar esto, o al menos iniciarlo, lo antes posible", ha añadido el edil popular.

Respecto a la posibilidad de agilizar al máximo el concurso de ideas para elegir el futuro diseño del Parque Central, que Puente trasladó a los vecinos durante su encuentro, Villar se ha mostrado favorable a su ejecución: "Todos queremos que avance lo más rápido posible, no debería haber ningún problema", ha argumentado el vicealcalde. Además, el concejal también se ha referido a los trámites para la retirada de las vías de Casa Mediterráneo, otro asunto que atañe a ambas administraciones: "Hemos enviado ya el borrador al ministerio y estamos pendientes de que nos conteste", ha afirmado.

Reserva de presupuesto

Según fuentes de Adif, con la vista puesta en que la firma se produzca antes de que acabe el año, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ya ha hecho una reserva presupuestaria para acometer el Parque Central de Alicante. En este sentido, apuntan que es imprescindible que todas las administraciones realicen también este trámite antes de rubricar el convenio, de cara a seguir trabajando en una actuación clave para el desarrollo de la ciudad.

Por su parte, el Consistorio continúa explorando fórmulas para obtener los fondos necesarios para cumplir con el su porcentaje del presupuesto: 59 millones de un total de 347. Al respecto, las posibles vías que está valorando el ejecutivo de Luis Barcala incluyen la solicitud de fondos europeos, la posibilidad de usar remanentes o la utilización de los ingresos procedentes de la enajenación o comercialización de los suelos.

El parque, al detalle

El Parque Central, pendiente desde hace décadas, es una de las principales reivindicaciones históricas de la ciudadanía alicantina, con la que se busca completar el desarrollo de un sector que ocupa más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque. Además, su construcción supondría también "tejer" de una vez por todas la brecha que separa zonas como Benalúa y San Blas. Para ello, el Gobierno de España (PSOE), el autonómico (PP) y el local (PP) se han puesto de acuerdo (de forma nada habitual, dado el momento de polarización política que atraviesa el conjunto del país) para impulsar el proyecto que permita completar un gran hueco en blanco en el urbanismo alicantino.

De acuerdo con la presentación, que se llevó a cabo a principios de abril en el Ayuntamiento de Alicante tras dos intentos previos, el parque integrará la actual estructura ferroviaria en un entorno paisajístico, ocultando las vías del tren mediante una extensión del actual canal soterrado de unos 150 metros en la zona central del parque y a través de un soterramiento parcial a medida que la zona verde se aproxima a su extremo este, junto a la actual estación de Alicante-Terminal.

En dicha zona, las vías se mantienen en su cota actual, pero pasan a estar cubiertas por el parque en una configuración que combinará cuatro vacíos, en los que se dejan las vías a cielo abierto y se permite contemplar la circulación de los trenes desde las áreas ajardinadas, con grandes pasos peatonales (hasta cinco, según los primeros diseños) para facilitar la conexión entre barrios cada pocos metros.