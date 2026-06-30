La comisión de investigación de Les Naus en las Cortes acogerá a Echávarri y al promotor de la cooperativa el 23 de julio

La tercera sesión de comparecencias en la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas, prevista para el 23 de julio, ya tiene nombres. El gran protagonista será el primero en comparecer, Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante con el PSOE entre 2015 y 2018 y cuyo nombre era el primero en figurar en la primera sesión de comparecencias, que se celebrará este jueves 2 de julio.

Sin embargo, Echávarri, que trabaja como abogado, tiene una vista fijada en el mismo jueves día 2, que prevalece sobre la solicitud de comparecencia en la comisión de investigación, hecho que ha obligado a cambiar el día de su asistencia a la cámara autonómica. Echávarri lideró el tripartito de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante como alcalde, etapa en la que se inició el expediente de venta del terreno en el que se construyó el residencial, aunque se paralizó en 2017 y su venta se ejecutó ya con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la Alcaldía, a la que accedió en abril de 2018.

Junto a Echávarri, en la sesión del 23 de julio, figurarán otras seis personas, según ha solicitado este mismo martes la Mesa del órgano, que cuenta con mayoría del PP y de Vox, a la Presidencia de las Cortes Valencianas. La comparecencia del exalcalde está prevista a las 10:00, y una hora más tarde hablará Francisco Ordiñana, responsable de Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa de Les Naus y, además, propietario de uno de los áticos del residencial. Actualmente, Ordiñana es una de las 15 personas investigadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

Más comparecientes

A las 12 del mediodía está prevista la comparecencia de Jesualdo Ros, secretario general de Provia, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, que fue citado como testigo ante el juzgado que investiga el caso para obtener información sobre el desarrollo del concurso para enajenar el suelo municipal. Ros recurrió las bases de dicho concurso junto a una de las empresas aspirantes a la adjudicación. Entre otras cosas, rechazaban que en caso de empate la empresa que antes hubiera presentado su oferta obtendría puntos adicionales en la valoración final. Precisamente, la cooperativa de Les Naus registró su propuesta apenas 24 horas después de abrirse el plazo.

Seguidamente, a partir de las 13:00, será el turno de adquirientes de viviendas: Luis Alberto Meler, Vanesa Quero y Trinidad Box. Se trata, según el registro de la Generalitat, del presidente, vicepresidenta y secretaria de la cooperativa. Quero y Box comparecerán respectivamente a las 16:00 y a las 17:00, después del receso de mediodía.

Por último, a las 18:00 llegará el turno de Margarita García Abellán, arquitecta del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alicante, integrado en la Concejalía de Urbanismo que lideró, hasta que INFORMACIÓN destapó el caso y dimitió, Rocío Gómez como concejala, que a su vez fue una de las adjudicatarias. Urbanismo ha sido, junto a Patrimonio, una área clave en la tramitación municipal para la construcción del residencial, al impulsar expedientes como los vinculados a la licencia de obra mayor, concedida durante el pasado mandato, y a la declaración responsable de primera ocupación, entre otros. Además, durante este mandato se realizó un ajuste en el proyecto vinculado a la piscina y las zonas verdes que llegó a pasar por Junta de Gobierno.

Balance

Con la sesión del día 23 ya son 18 las personas llamadas a comparecer en la comisión de investigación que se desarrolla en las Cortes. Hasta ahora no han sido llamados a declarar el alcalde actual de Alicante, Luis Barcala, ni tampoco su número tres en las últimas elecciones municipales, la nombrada Rocío Gómez, hecho que ha provocado críticas en los grupos de izquierdas, que pretenden priorizar sus testimonios por considerarlos los más relevantes teniendo en cuenta que algunos de los beneficiarios de viviendas en el residencial tienen vínculos con el Ayuntamiento de Alicante y con otras instituciones gobernadas por el PP, tales como los ayuntamientos de San Vicente del Raspeig y de Sant Joan d'Alacant o con la Generalitat.

Las críticas, además, llegaron antes de las comparecencias por el hecho de que el plan de trabajo de la comisión, propuesto por Vox y apoyado con los votos del PP, no incluye a cargos como la consellera de Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero, el expresidente Carlos Mazón o el actual titular del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Las tres sesiones de la comisión habilitadas para el mes de julio fueron solicitadas por la Mesa del órgano, presidida por Vox con el apoyo del PP, tras las críticas por no haber pedido nuevas convocatorias el pasado 9 de junio, cuando se aprobó el calendario parlamentario sin proponer ninguna nueva cita en el órgano, que no ha recibido comparecientes pese a haberse constituido a principios de marzo. Finalmente, la Mesa rectificó y solicitó nuevas fechas, las del 2, 8 y 23 de julio, cuando tendrán lugar tres sesiones en las que comparecerán un total de 18 personas de las 75 que figuran en el plan de trabajo de Vox.