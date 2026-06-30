Educación propone la jornada de 35 horas, seis días de asuntos propios y desconexión digital

La Conselleria de Educación ha propuesto un decreto que recoge la reducción de la jornada de los docentes a 35 horas, además de seis días de asuntos propios, el derecho a la desconexión digital y la posibilidad de teletrabajo. El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha explicado estas cuestiones en la Mesa sectorial de Educación celebrada este martes sobre jornada y horario de los docentes, que sigue con el debate de infraestructuras y Formación Profesional.

Ortega ha explicado tras la reunión que se ha presentado el contenido de un decreto que tiene "muchísimas ventajas, y que mejora las condiciones laborales del profesorado de una manera objetiva". Esta nueva normativa sustituiría a la actual -la Orden de 29 de junio de 1992-, "estableciendo un marco más claro, garantista y mejor adaptado a la realidad docente actual".

Entre las medidas propuestas, está que la jornada de los docentes pase de 37,5 a 35 horas al integrar la reducción de la jornada laboral que aprobó el Estado; el derecho del profesorado a no recibir comunicaciones, llamadas telefónicas o correos electrónicos después de su jornada; y tres días de asuntos propios durante el periodo lectivo y otros tres en el periodo no lectivo.

Mesa sectorial entre Educación y los sindicatos docentes, este martes / INFORMACIÓN

Estructura horaria

La normativa presentaría una regulación definida en cuanto a la estructura horaria, distinguiendo, de manera precisa, las horas lectivas, complementarias y de libre disposición.

El director general de Personal Docente considera el decreto promovido por la Generalitat como una muestra del respaldo administrativo a la calidad educativa. “Es una mejora objetiva de las condiciones laborales del personal docente de la Comunidad Valenciana. La propuesta del decreto recoge muchas de las reivindicaciones de los profesionales desde hace años. Es una muestra de que la voluntad de negociación de la administración y de la firme apuesta por la mejora del bienestar de cada docente y de cada familia valenciana”.

El decreto también recogería aspectos de la simplificación de procedimientos, facilitando, además, la protección de datos, ya que el control de horario y la gestión de ausencias se realizarían con aplicaciones corporativas y garantías de confidencialidad, añaden desde Educación. Se prevén, asimismo, medidas específicas para docentes mayores de 55 años y para personas con discapacidad igual o superior al 50 %, así como para enfermedades graves.

En julio, desde casa

El decreto contempla la posibilidad del trabajo fuera del centro educativo, punto en el que se establece que durante el mes de julio el profesorado podrá trabajar desde casa, salvo en las ocasiones concretas en que sean imprescindible su presencia en el centro.

Ortega ha señalado que se han incorporado "muchas de las cuestiones que se han ido negociando" durante la huelga del profesorado, lo que supone a su juicio "que la negociación es efectiva y sirve para objetivos concretos".

Ante la cuestión planteada por la parte sindical de que se trate de un decreto y no una orden con el argumento de que un decreto es "más difícil de modificar y más costoso de publicar", el director general ha afirmado que tiene que ser un decreto porque incluye condiciones laborales y debe estar en consonancia con otras normas similares de función pública.

El sindicato STEPV ha planteado que la reducción horaria se aplique sobre las horas lectivas, pasando a 16 horas en Secundaria y a 21 en el caso de maestros, frente a la disminución de 30 a 28 horas para todos propuesta por la conselleria; y que se introduzca la posibilidad de reducir la jornada semanal a 4 días en los supuestos donde sea posible.

Moscosos

ANPE ha pedido que, hasta que se publique y entre en vigor el decreto, se establezcan instrucciones para que los días moscosos se puedan comenzar a disfrutar desde el inicio del curso 2026-2027, así como cuestiones relativas a su disfrute para que suponga el menor problema posible a nivel organizativo dentro del centro.

Por su parte, CSIF ha reclamado que prime la antigüedad como funcionario de carrera al elegir horario o que dos días de asuntos propios puedan ser consecutivos, y ha trasladado su malestar ante el recorte de media hora en el tiempo de preparación de clases.

Elección de horarios

En el punto de elección de horario, STEPV ha insistido en la elaboración de un protocolo de buenas prácticas que priorice consensos, criterios pedagógicos y de conciliación con la vida familiar, intentando evitar enfrentamientos internos en los departamentos.

En cuanto a las horas complementarias, CSIF ha mostrado su disconformidad con la posibilidad de ampliar hasta 28 horas las complementarias de presencialidad, una medida que contrastaría con la que se aplica en la mayoría de autonomías y que se establece en 25.

CC OO ha valorado que por fin se apliquen las 35 horas, una medida lograda a nivel estatal para la función pública por este sindicato, y ha criticado que el decreto es "indeterminado" en las horas complementarias del profesorado y remite en decisiones esenciales a las direcciones de los centros y a las Normas de Organización y Funcionamiento, por lo que ha reclamado seguir negociando un texto consensuado.

Respecto a la negociación sobre infraestructuras, STEPV ha pedido que se mantenga el Plan Edificant, un plan específico de los centros dana, la renaturalización de los patios y la creación de una plataforma de incidencias, mientras que CCOO PV ha demandado una financiación suficiente y ampliable, la adaptación climática de todos los centros y la atención prioritaria de los centros dana.