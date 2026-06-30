Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba

Esquerra Unida Alacant ha presentado una denuncia ante los órganos competentes de la Unión Europea, la Agencia Valenciana Antifraude y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por la organización del acto de inauguración del entorno y la urbanización de la Almadraba por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante.

La coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez, ha formalizado la denuncia en representación de Esquerra Unida Alacant y del grupo municipal EU-Podemos. La formación cuestiona que el propio alcalde, Luis Barcala, haya remitido invitaciones institucionales para asistir a la inauguración de una obra financiada con fondos públicos, en este caso con fondos europeos Next Generation EU.

EU considera que estos hechos podrían ser contrarios al artículo 5.8 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas. Esta norma, en vigor desde junio de 2018, prohíbe la organización de actos de inauguración o similares de obras acabadas o servicios por parte de cargos electos o altos cargos cuando estén financiados con fondos públicos de forma parcial o total, directa o indirectamente.

La ley busca impedir que las inauguraciones públicas se utilicen como propaganda Lucía Ibáñez — Coordinadora de EU-Alacant

Para EU, la ley no deja margen de interpretación y busca evitar que las infraestructuras públicas puedan utilizarse como instrumento de promoción política o de apropiación institucional de actuaciones que pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

La denuncia solicita que se investigue si la organización del acto institucional y el envío de invitaciones oficiales por parte del alcalde se ajustan a esa prohibición legal. También pide que se analice si, al tratarse de una actuación financiada con fondos Next Generation EU, se han respetado las obligaciones de buena gestión financiera, transparencia y neutralidad institucional exigidas por la normativa europea.

“La ley lleva ocho años vigente y su finalidad es muy clara: impedir que los gobiernos utilicen las inauguraciones de obras públicas como actos de propaganda institucional”, ha señalado Lucía Ibáñez. La coordinadora de EU ha añadido que, cuando una administración organiza una inauguración de una obra financiada con dinero público y el propio alcalde cursa las invitaciones, corresponde a los órganos competentes determinar si esa actuación respeta la legislación vigente.