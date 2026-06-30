Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba

Esquerra Unida Alacant ha presentado una denuncia ante los órganos competentes de la Unión Europea, la Agencia Valenciana Antifraude y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por la organización del acto de inauguración del entorno urbanizado de la playa de la Almadraba por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante.

La coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez, ha formalizado la denuncia en representación de su formación y del grupo municipal EU-Podemos. La formación cuestiona que el propio alcalde, Luis Barcala, haya remitido invitaciones institucionales para asistir a la inauguración de una obra financiada con fondos públicos, en este caso con fondos europeos Next Generation EU.

EU considera que estos hechos podrían ser contrarios al artículo 5.8 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas. Esta norma, en vigor desde junio de 2018, prohíbe la organización de actos de inauguración o similares de obras acabadas o servicios por parte de cargos electos o altos cargos cuando estén financiados con fondos públicos de forma parcial o total, directa o indirectamente.

La actuación objeto de la denuncia forma parte del proyecto de urbanización y regeneración del entorno de la playa de la Almadraba, unas obras iniciadas en noviembre de 2024 y financiadas con fondos europeos. El proyecto incluye la adaptación de la topografía del terreno, jardinería, gestión de aguas pluviales, red de fontanería, riego, alumbrado, reconfiguración de la infraestructura viaria y de servicios, gestión de restos arqueológicos, un servicio de emergencia y un establecimiento a pie de playa.

Las obras, adjudicadas a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, contaban con un plazo inicial de 14 meses pero han acumulado modificaciones y prórrogas. El presupuesto del proyecto se elevó más de un 18 %, hasta 6,8 millones, impuestos incluidos, tras la modificación aprobada por el Ayuntamiento. La adjudicación de los trabajos quedó en 6 millones, también con una subida superior al 18 %.

La ley busca impedir que las inauguraciones públicas se utilicen como propaganda Lucía Ibáñez — Coordinadora de EU-Alacant

Uno de los motivos principales de esa modificación fue la “extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados”, especialmente en el ámbito noroeste de la actuación, junto a las calles Corbeta y Almadraba. El expediente municipal recogía que esos hallazgos obligaban a replantear parte del proyecto para conservar y poner en valor los restos aparecidos, vinculados al entorno arqueológico de la antigua Lucentum. También se incorporaron ajustes sobre aguas pluviales, riego con aguas regeneradas, juegos infantiles, equipamientos, arbolado, servicios y suelos encontrados.

Durante esos trabajos se produjo además el hallazgo de la llamada Venus de Alicante, una cabeza escultórica romana aparecida al final de la intervención arqueológica vinculada a la regeneración de la Almadraba. El Ayuntamiento la ha presentado como una pieza excepcional de época altoimperial, entre los siglos I y II después de Cristo, probablemente vinculada al entorno de Lucentum o a una villa marítima próxima. La escultura sigue en estudio junto a otros restos encontrados en la zona, mientras queda pendiente concretar su ubicación definitiva y la puesta en valor del yacimiento.

Para EU Alacant, la ley no deja margen de interpretación y busca evitar que las infraestructuras públicas puedan utilizarse como instrumento de promoción política o de apropiación institucional de actuaciones que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. La denuncia solicita que se investigue si la organización del acto institucional y el envío de invitaciones oficiales por parte del alcalde se ajustan a esa prohibición legal.

La formación también pide que se analice si, al tratarse de una actuación financiada con fondos Next Generation EU, se han respetado las obligaciones de buena gestión financiera, transparencia y neutralidad institucional exigidas por la normativa europea. “La ley lleva ocho años vigente y su finalidad es muy clara: impedir que los gobiernos utilicen las inauguraciones de obras públicas como actos de propaganda institucional”, ha señalado Ibáñez.

La coordinadora de EU ha añadido que, cuando una administración organiza una inauguración de una obra financiada con dinero público y el propio alcalde cursa las invitaciones, corresponde a los órganos competentes determinar si esa actuación respeta la legislación vigente.