La inauguración de la sede de Falange en Alicante pone en alerta a la Policía

La inauguración de una sede de Falange en Alicante ha encendido las alarmas. Este viernes grupos locales de extrema derecha han anunciado la apertura del “Espacio Los Luceros”, una sede que se lleva anunciando desde febrero en redes sociales y cuya apertura protagonizará Norberto Pico, quien se define como “Jefe Nacional” de la Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista).

Esta formación tiene su origen en los años treinta del siglo pasado tras la unificación de partidos con orientación fascista entre los que estaba la Falange Española, fundada poco antes por José Antonio Primo de Rivera. Posteriormente, el dictador Francisco Franco convirtió este partido en el único legalizado durante el régimen tras haber incorporado a sectores carlistas.

Su incidencia, en Alicante y en España, es plenamente nula, pero la inauguración de un espacio cuyos propios militantes definen como “cultural, de difusión de libros y para conferencias y actos” han alertado a los movimientos antifascistas de la ciudad debido a los posibles mensajes de odio que este nuevo espacio pueda ayudar a propagar. En sus propias imágenes difundidas por redes sociales reflejan combates de boxeo o desfiles con apariencia paramilitar bajo términos como “milicia”.

En concreto, el denominado “Espacio Los Luceros” se inaugurará el viernes a las 19:00. Se halla en la calle del Pilar número 30, junto al parque de San Blas, y el acto comenzará con una intervención del citado Norberto Pico, seguirá con la “presentación del proyecto y de la militancia”, con la “lista de actividades” previstas para el mes de julio y finalizará con un “brindis”. En redes sociales, los organizadores piden “difundir entre patriotas” el acto para lograr la máxima asistencia posible.

Concentración de respuesta

Algunos de los implicados, presentes estos días en la sede con la finalidad de adecuarla para su uso, aseguran que “asistirá gente desde Madrid” y que incluso intentarán “garantizar la seguridad con personas en la puerta”, a la vez que aseguran "no buscar problemas". El acto de rechazo se ha convocado una hora antes en la plaza de Oliveretes, a un kilómetro de distancia y a 15 minutos caminando.

Este último acto, en cuyo cartel digital no figura ninguna entidad convocante, tiene como eslogan “fuera fascistas de Alicante” acompañado del yugo y las flechas, símbolo de Falange, partido por la mitad. “No podemos mirar hacia otro lado ni normalizar la presencia en nuestros barrios”, dice una de las personas que ha compartido el anuncio.

Entre las organizaciones que han difundido la manifestación de rechazo están el Sindicat de Vivenda de Carolines, la entidad idéntica que opera en la Zona Norte, Esquerra Unida del País Valencià (que tiene un concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé), el Partido Comunista o la Organització Juvenil Socialista.

Ante esta situación, desde la Subdelegación del Gobierno aseguran estar “viendo” qué hacer y estar “valorando con la Policía Nacional” posibles actuaciones. “El subdelegado y el comisario están en contacto para tratar el tema”, aseguran sin dar más información sobre qué posibles acciones desplegarán para evitar posibles altercados.

“Los Luceros”

El logo de la entidad que da nombre al espacio refleja un caballo que recuerda a los que esculpió Daniel Bañuls hace ahora casi un siglo en la plaza homónima. El nombre de Luceros lo adquirió a partir de los años cuarenta, después de haberse llamado en primer término plaza de la Independencia, tras inaugurarse en 1908, justo un siglo después del alzamiento del 2 de mayo contra la invasión napoleónica; y plaza Cataluña, bautizada así en los años treinta como homenaje al Estatuto aprobado en este territorio durante la Segunda República. El nombre de Luceros, asegura Alfredo Campello, uno de los máximos conocedores de la historia local, “no aparece hasta principios de los años cuarenta y la aprobación del cambio de nombre no se refleja en las actas de ningún pleno municipal”.

Esta misma voz recuerda la coincidencia del nombre de la plaza con una estrofa de “Cara al sol”, el himno de Falange: “Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros”. Precisamente, la simbología presente en la fuente incorpora elementos procedentes de la mitología, entre ellos estrellas, que pueden ser identificadas como “luceros”, coincidencia que podría haber aprovechado el franquismo para rebautizar la plaza, que popularmente se conocía como “plaça dels Cavalls” por los cuatro cuadrúpedos que esculpió Bañuls.

Precedentes

El precedente más cercano a la presencia de grupos falangistas en las calles de Alicante se halla en la visita del agitador Vito Quiles a la Universidad de Alicante, que acabó con cargas policiales, aunque sin sanciones para sus convocantes. En el campus se entonó el “Cara al sol” y se exhibieron banderas de Falange. Poco antes, durante el verano, Playa de San Juan amaneció con mensajes xenófobos bajo lemas como “remigración” y firmados por las Juventudes Falangistas de España, identificadas como la “rama juvenil” de la Falange Española de las JONS.