Junio termina con 25 muertes por calor en la provincia de Alicante, todas ellas en la última semana

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en la Comunidad Valenciana ascienden a 59 este mes de junio, de las que 54 se han producido en la última semana, días en los que se ha vivido un episodio de calor en el que se ha llegado a alcanzar los 40 grados. Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, del 1 al 29 de junio se han producido en España 892 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

Por provincias, y a falta de los datos de este 30 de junio, han sido 25 muertes en la de Alicante, todas ellas a partir del día 22 de junio pues antes no se había registrado ni una sola. Es el territorio con mayor mortalidad dentro de la Comunidad el mes que ya terminamos por el calor extremo, ya que en Valencia fueron 17 los fallecidos atribuibles a esta circunstancia y en la de Castellón 16. El año pasado en la misma semana las víctimas alicantinas fueron 21.

Desde el pasado día 22 han fallecido trece mujeres y doce hombres, la mayoría por encima de los 65 años

Mayoría hombres

Según el sistema de monitorización, de los fallecidos en la Comunidad Valenciana, 31 eran hombres y 28, mujeres, y la gran mayoría tenía más de 65 años, aunque hay cuatro personas en el tramo de edad entre los 15 y 64 años.

La peor semana ha sido la 26, comprendida entre el 22 y 28 de junio, en la que se han producido 48 de los fallecimientos, especialmente en los días 24 de junio, con 9 muertes, el 25 de junio (9), el 26 de junio (8); el 27 de junio (7); y el 28 de junio (7).

También el 23 de junio se produjeron 6 muertes; el 29 de junio otras 6; y el 22 de junio fueron dos las personas fallecidas, mientras que el resto de decesos se produjeron en los primeros cuatro días del mes.

La ola de calor derrite Alicante / Jose Navarro

Por días

En la provincia de Alicante, el primer deceso fue el lunes 22 de junio. El martes 23 fueron 3, el 24 de junio otros cuatro; el 25 cuatro más; misma cifra que el día 26; tres el día 27; otras tres el 28 y otras tantas el 29. Falta por recoger el dato de este martes 30. Frente a la media autonómica, con más hombres afectados, en la provincia hay 13 casos entre ellas y 12 entre ellos.

Por grupos de edad, la mayoría de las víctimas superaban los 65 años, aunque hay dos casos entre los 45 y los 64 años.

La Comunidad Valenciana vivió la pasada semana, especialmente en los primeros días, un episodio de altas temperaturas que se ha mantuvo hasta el miércoles, y durante el cual las máximas llegaron a rozar e incluso superar los 40 grados, en concreto en el municipio castellonense de Zorita.

Consejos de Sanidad

La Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, facilita una serie de recomendaciones básicas para prevenir posibles consecuencias derivadas de las altas temperaturas, previstas para los próximos días.

Los consejos incluyen, entre otros, comer abundantes ensaladas, frutas y verduras, buscar lugares frescos y a la sombra, utilizar cremas protectoras adecuadas y proteger a personas mayores o vulnerables. Asimismo, es fundamental evitar la exposición directa al sol entre las 12 y 17 horas beber abundante agua, mantener la vivienda fresca y ventilada y hacer deporte solo durante las horas menos calurosas.

Sanidad incide en la prevención, ya que es la medida más eficaz para evitar los efectos nocivos en la salud provocados por el calor extremo. Las temperaturas extremas afectan la salud de todas las personas, pero el nivel de riesgo a su exposición depende de factores personales, sociales y ambientales. Cabe destacar que la exposición de las personas a temperaturas ambientales elevadas puede tener efectos directos sobre la salud como la deshidratación, el estrés por calor o el golpe de calor, problemas dermatológicos; y también efectos indirectos, por el agravamiento de enfermedades crónicas.

La Dirección General de Salud Pública emite avisos por altas temperaturas con 24 horas de antelación, que se trasladan a las distintas instituciones y entidades, asegurando su difusión al conjunto de la población para que adopten medidas preventivas para reducir los posibles impactos del calor extremo en la salud.