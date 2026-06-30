Mayores de Alicante insisten en la reapertura del Centro de Día de plaza América: “No hay dignidad”

El pasado 15 de agosto, el Centro de Día de plaza América cerró sus puertas de forma definitiva. El Ayuntamiento de Alicante suspendió el Servicio de Estancias Diurnas (SED) tras perder la financiación de la Generalitat, debido a que las instalaciones no cumplían los requisitos de la normativa autonómica. Diez meses más tarde, y pese a la promesa del gobierno de Luis Barcala para reabrir el espacio, los mayores vuelven a salir a la calle para exigir una solución a su soledad no deseada.

Este martes, más de una veintena de personas entre antiguos usuarios, trabajadores y familiares se han concentrado a las puertas del extinto SED, situado en el edificio intergeneracional de plaza América, para exigir la reapertura del centro. "¿Cómo es posible que habiendo tanto dinero que se pierde por ahí no haya dinero para nosotros? Aquí estábamos entretenidos, ya sabíamos leer... Pero ahora lo hemos perdido", lamenta Manuel Romero, uno de los usuarios. "Háganlo lo más pronto posible, porque si no, no vamos a poder ir, que ya estamos mayores y aquí estábamos muy bien. No había disgustos ni peleas, les pido por favor que esto no dure...", ha añadido el vecino.

Los antiguos usuarios del SED ya acudieron al Síndic de Greuges y denunciaron que "no se ha puesto en funcionamiento ningún recurso público equivalente que sustituya de forma real y efectiva las funciones que desempeñaba dicho servicio produciéndose una ruptura del principio de continuidad existencial". El defensor del pueblo valenciano, por su parte, dio la razón a los afectados y urgió al Consistorio a recuperar el programa. Pese a todos los esfuerzos, nada ha cambiado respecto al pasado mes de agosto.

Sin presupuesto

Desde el Ayuntamiento, indicaron el pasado mes de abril que ya se había escogido una ubicación alternativa y se estaba elaborando el anteproyecto para su conversión en un nuevo Centro de Día y, a principios de junio, el gobierno local dio el primer paso para recuperar un servicio que dejó sin atención a una treintena de personas mayores y dependientes de la ciudad.

La Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña Léon, presentó ante la Generalitat Valenciana el anteproyecto para reformar y adecuar el antiguo edificio del Cefire, en la calle Bahía número 4, en el barrio de San Gabriel, con el objetivo de convertirlo en un nuevo centro de día con capacidad para 50 usuarios. Sin embargo, la partida presupuestaria para ello continúa siendo de un solo euro dentro de las cuentas del Consistorio, lo que obligará a una futura modificación de crédito para poner en marcha el nuevo espacio.

Pese a los progresos, el gobierno local no concretó si este espacio que se busca habilitar como centro de día acogería a los usuarios que acudían a la instalación de la plaza de América. El nuevo proyecto remitido al Registro de Autorizaciones de Servicios Sociales de la Generalitat está valorado en 1.058.725 euros y contempla la reutilización de las instalaciones existentes mediante una reforma integral enfocada a garantizar la accesibilidad, la seguridad y la adaptación del inmueble a las necesidades de las personas mayores y dependientes.