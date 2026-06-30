El PP de Alicante reactiva la oficina "antiaborto" con un contrato a dedo de 30.000 euros por exigencia de Vox

El Ayuntamiento de Alicante reactiva la oficina "antiaborto", creada por exigencia de Vox, y la dotará de presupuesto mediante un contrato a dedo, también reclamado por los ultras. En total, las arcas municipales destinarán 30.000 euros este 2026 a la entidad "provida" Redmadre, para que atienda a unas 45 mujeres a las que asesorará "sobre cómo superar cualquier conflicto que su embarazo le pueda suponer" y asistirá "para que puedan llevarlo a buen término".

El gobierno municipal de Luis Barcala ha aprobado este martes la firma de un convenio con la entidad creada en 2015 y ha justificado que el servicio no salga a concurso público porque "se trata de una institución con un objeto específico relacionado con la maternidad y con unos medios materiales, organizativos y humanos ya existentes". Según el expediente, "no tiene, en consecuencia, ningún sentido una convocatoria pública para desarrollar las funciones propias de la Asociación Redmadre".

Al respecto, el Ayuntamiento considera que existe un interés mutuo entre ambas partes para la firma del convenio, ya que ambas coinciden en que "la maternidad representa una etapa trascendental en la vida de las mujeres y sus familias, con desafíos físicos, emocionales, económicos y sociales y que muchas madres enfrentan barreras para acceder a recursos, servicios de apoyo y asesoría adecuada". Además, el Consistorio destaca que Redmadre "es una asociación dotada de los medios materiales y personales suficientes para afrontar con garantía de éxito el proyecto de refuerzo por lo que Interesa suscribir el convenio y proceder a la concesión de la subvención directa prevista".

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