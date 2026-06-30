Tres preguntas sobre Les Naus y tres evasivas del PP de Barcala en el pleno de Alicante
Barcala rechaza dar más explicaciones sobre el escándalo y niega reuniones con el empresario gestor de la cooperativa, mientras su edil de Patrimonio justifica que tardara 12 días en informar del escándalo porque "esperaba un informe"
Tres preguntas con escasas respuestas. A los diferentes interrogantes sobre el escándalo de Les Naus que protagonizaron el pleno de este lunes, el gobierno popular de Luis Barcala dedicó menos de un minuto, entre todas las intervenciones. En ese breve lapso de tiempo, el alcalde negó haberse reunido con el empresario gestor de la cooperativa y rechazó dar más explicaciones sobre su actuación tras descubrir lo ocurrido: "Ya lo detallé", aseguró. Además, su edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, justificó su tardanza (doce días, concretamente) a la hora de que la información le llegara al dirigente popular, alegando que se encontraba "esperando el informe que concretara los hechos".
Y eso fue todo. No hubo más alusiones del gobierno popular a la mayor crisis política desde la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía, salvo el reproche de Carlos de Juan a la edil socialista Silvia Castell: "Si no saca el tema una vez más, revienta", le recriminó, ante la risa de una bancada progresista que le replicó: "Y las que quedan...".
En cualquier caso, pese a los repetidos intentos de la oposición por esclarecer cómo actuó el gobierno municipal después de que la jefa de Patrimonio advirtiera posibles irregularidades en las adjudicaciones de Les Naus, el PP de Barcala permanece instalado en las evasivas. Una actitud que choca con lo anunciado por el propio alcalde, que prometió un ejercicio de «transparencia» con información en tiempo real para los ciudadanos, a los que pidió disculpas durante su comparecencia del pasado 5 de febrero, escasos días después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo.
Tres veces interrogó la izquierda y tres veces negó el PP. La primera pregunta llegó del grupo socialista, por medio de su portavoz, Ana Barceló: "¿Puede detallar de manera cronológica todas las actuaciones, reuniones, comunicaciones, instrucciones y decisiones que se tomaron por usted desde el 15 de enero de 2026 y hasta que abrió el expediente de averiguación de hechos?". Con lo conciso del interrogante, los socialistas ansiaban una réplica detallada y exhaustiva, que arrojara luz sobre las sombras de Les Naus, pero Barcala no concedió: "Sí, puedo detallarlo. De hecho, ya lo detallé en la comparecencia que realicé en el pleno extraordinario. Y lo hice con lujo de detalles, diciendo días y horas a partir del 25 de enero, que es cuando tuve conocimiento. Así que la respuesta es remitirme a dichas declaraciones", señaló el alcalde. Segundos después, cuando la socialista Silvia Castell le recriminó lo "difícil de creer" que era su respuesta, Barcala aportó un matiz: "¿He dicho 25 o 26 de enero? Disculpe, lo corrijo: 27 de enero, que es la fecha que di en su momento", añadió.
La segunda cuestión llegó de Compromís y fue dirigida hacia la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, quien descartó la pasada semana, a preguntas de este diario, aclarar por qué el alcalde se enteró doce días después que ella. La edil popular fue avisada por la jefa de servicio Paloma Romero, el pasado 15 de enero, pero la información no llegó a Barcala (según su propia versión) hasta el 27 de ese mismo mes. Lo que hizo Beldjilali esas casi dos semanas, de acuerdo con la respuesta que dio ayer la responsable de Patrimonio previo aviso del alcalde para que revisara un mensaje en su teléfono móvil, fue "esperar el informe que concretara los hechos". Ni más ni menos. No aclaró la concejala, que despachó la cuestión en menos de cinco segundos, cuándo recibió dicho documento, cuánto tiempo pasó entre que lo recibió y dio la voz de alarma a Barcala, por qué medio le hizo llegar las sospechas de su departamento, qué respuesta obtuvo del dirigente popular o por qué las únicas comunicaciones que se conocen sobre dicha advertencia son entre la jefa de Patrimonio y el vicesecretario municipal, sin su mediación.
La tercera pregunta fue también de Compromís y de nuevo para el alcalde, pero tuvo lugar mediante un interrogante "heredado" del pasado pleno, en el que Barcala se acogió a su derecho a responder en la siguiente sesión. Después de que el empresario a cargo de las obras de la urbanización, Francisco Ordiñana, asegurara ante la jueza haberse reunido con el dirigente popular para solicitarle una nueva parcela a precio cero para construir más viviendas, Compromís consultó sobre cuándo y de qué manera se articularon dichos encuentros. El regidor, por su parte, evitó responder en el pleno de mayo, eludió la misma pregunta cuando se la realizaron los medios de comunicación y pospuso toda oportunidad de resolver la incógnita, hasta ayer: "En relación con las reuniones, o supuestas reuniones, a las que se hizo referencia en esa pregunta, nunca se produjeron entre el responsable de Fraorgi y yo. De hecho, no tengo ni siquiera constancia de que hubieran sido solicitadas", indicó el alcalde, desmintiendo al impulsor de Les Naus.
Tras ello, el capítulo de la vivienda se cerró con otra pregunta del PSOE, encaminada a conocer si el PP tiene previsto presentar nuevos proyectos de alojamientos públicas, aprovechando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Al respecto, el concejal Carlos de Juan aseguró que el gobierno popular hará todo lo posible en esta materia, cuestionó que el plan se haya elaborado "a espaldas de las comunidades autónomas" y celebró el premio que ha recibido el edificio de El Portón (finalizado tras veinte años de retrasos) por parte de la Asociación de Gestores de Vivienda y Suelo.
Debate de iniciativas
A mediodía, la sesión se vio interrumpida para que la Corporación guardase un minuto de silencio frente a la fachada del Ayuntamiento, en memoria de los fallecidos en los devastadores terremotos que han ocurrido en Venezuela. A la vuelta del receso, el PP y Vox se aliaron para sacar adelante una iniciativa de los ultras "contra el Gobierno de Pedro Sánchez". Durante el debate, ambas bancadas se reprocharon mutuamente los escándalos de corrupción nacionales de sus respectivos partidos. Ya en la votación, la declaración institucional fue aprobada da con el respaldo de los ultras y el gobierno popular, frente al voto en contra de los grupos progresistas: el PSOE, Compromís y Esquerra Unida.
Los mismos votos sirvieron para rechazar una iniciativa de los socialistas por el Día Mundial de las Personas Refugiadas (que se celebra el 20 de junio) y otra de Compromís para instar a la conselleria de Sanidad a dotar de personal el consultorio de Urbanova, con el objetivo de que pueda abrir durante todo el año.
Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, presentó una declaración institucional para corregir erratas en 159 carteles que indican los nombres oficiales de hasta 106 calles de la ciudad. Además, solicitó garantizar que los viarios cuenten con denominación tanto en castellano como en valenciano: "No planteamos una batalla identitaria, sino que se hagan las cosas bien, se corrija con la mayor celeridad posible y que el valenciano aparezca de forma correcta sin estar ausente", apuntó Copé. Sin embargo, el PP y Vox volvieron a bloquear la aprobación de la propuesta, con los ultras generando gran enfado en la bancada progresista al tildar a los valenciano parlantes de "minoría".
Para finalizar la sesión, Esquerra Unida defendió una última declaración institucional para instar a la Conselleria de Sanidad y a la de Educación a planificar la construcción de un centro de salud y un centro educativo en el PAU 5, un barrio que no dispone de dichos servicios públicos. En este punto intervino Ciro Fernández, presidente de la asociación vecinal de la zona, quien lamentó que "por no tener, el PAU 5 no tiene ni un nombre". El asunto fue aprobado por unanimidad, poniendo fin a un pleno que concluyó inusualmente pronto, antes de las 14:00 horas.
Otras iniciativas
- Barcala rechaza que exista una «hecatombe» en la seguridad de la Fiesta
Las Hogueras volvieron a someterse a debate en el pleno de ayer. La concejala de Compromís Sara Llobell centró el foco en los efectos que está teniendo el incremento de visitantes (que el Ayuntamiento cifra en dos millones) en aspectos relativos a la Fiesta, como la seguridad. La edil valencianista cuestionó la ocupación del espacio público por modelos alejados del espíritu de las Hogueras, como los racós-discoteca que copan buena parte del centro, y solicitó información sobre los dispositivos de seguridad.
Pese a que la pregunta se dirigía al edil Julio Calero (comisario de la Policía Local en excedencia) fue Barcala quien tomó la palabra: «Voy a responder yo». Tras ello, el alcalde explicó que este año se han llevado a cabo 5.000 turnos entre todos los cuerpos de seguridad y negó que exista una «hecatombe» durante las fiestas.
- La izquierda suma al PP como «aliado» e impone a Vox la defensa del Orgullo LGTBI
En el turno de las declaraciones institucionales, la izquierda planteó una iniciativa conjunta en defensa de la diversidad y los derechos de las personas LGTBI, con motivo del Día Internacional del Orgullo 2026.
Desde el PSOE, Emilio Ruiz incidió en la necesidad que tiene el Ayuntamiento de defender a sus ciudadanos en igualdad y libertad. Tras él, Rafa Mas, de Compromís, reafirmó el derecho de «amar a quien sea» y rechazó a discriminación y los insultos que sufren las personas LGTBI. Mientras que Manolo Copé, de Esquerra Unida, mostró su «apoyo cerrado y explícito» al Orgullo en memoria «de quienes fueron incluso expulsados de sus familias».
Desde Vox, pese a que defendieron que «todas las personas, con independencia de su orientación sexual, merecen el mismo respeto», rechazaron «apoyar que se convierta al Ayuntamiento en un instrumento al servicio de una ideología». Su portavoz Carmen Robledillo destacó que «España ya dispone de un ordenamiento jurídico que protege a todos los ciudadanos» y argumentó que «nadie pierde derechos por su orientación sexual».
Desde el gobierno popular, la concejala Begoña León recordó que «Alicante lleva años trabajando en esta materia y colaborando con las entidades». Sin embargo, León recriminó a la izquierda que su declaración podría incluir artículos redactados con «mayor vocación de consenso, sin añadir planteamientos ideológicos partidistas». Pese a ello, los populares votaron a favor de la iniciativa, dejando solo al grupo Vox en su rechazo al Orgullo LGTBI.
- Vía libre al primer ajuste contable de 3,5 millones para obras e inversiones
El Pleno municipal también aprobó ayer de forma definitiva (tras rechazar una alegación del SEP) la primera modificación de crédito del ejercicio, con los votos a favor del PP y Vox.
Entre las principales inversiones recogidas en el documento, se encuentran 498.512 euros que se destinarán a las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, de las que en un primer momento se anunció que terminarían antes de las Hogueras de 2026 y todavía no han comenzado. También se espera invertir 100.000 euros en la compra e instalación de aseos públicos autolimpiables en zonas turísticas, una instalación habitual en multitud de ciudades europeas y españolas y que los vecinos han venido reclamando en los últimos años, especialmente en fechas de gran afluencia.
Las partidas afectadas por la modificación reflejan del mismo modo otros 599.000 euros para el mantenimiento de parques y jardines; 334.000 euros para la creación de una nueva plaza peatonal en el barrio de Altozano y la demolición de una antigua guardería (que está previsto que salga a licitación esta misma semana); 100.000 euros para la instalación de juegos infantiles destinados a niños con discapacidad; o 45.000 euros para la reparación de una pérgola en la isla de Tabarca. Además, hasta 1,3 millones de euros se destinarán al pago de intereses de demora por obligaciones sin satisfacer.
Sin embargo, tanto la izquierda como el sindicato mayoritario han lamentado el «tijeretazo» que supone el cambio para la partida de gastos de personal, que asume casi la totalidad de la inversión.
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