Tres preguntas sobre Les Naus y tres evasivas del PP de Barcala en el pleno de Alicante

Tres preguntas con escasas respuestas. A los diferentes interrogantes sobre el escándalo de Les Naus que protagonizaron el pleno de este lunes, el gobierno popular de Luis Barcala dedicó menos de un minuto, entre todas las intervenciones. En ese breve lapso de tiempo, el alcalde negó haberse reunido con el empresario gestor de la cooperativa y rechazó dar más explicaciones sobre su actuación tras descubrir lo ocurrido: "Ya lo detallé", aseguró. Además, su edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, justificó su tardanza (doce días, concretamente) a la hora de que la información le llegara al dirigente popular, alegando que se encontraba "esperando el informe que concretara los hechos".

Y eso fue todo. No hubo más alusiones del gobierno popular a la mayor crisis política desde la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía, salvo el reproche de Carlos de Juan a la edil socialista Silvia Castell: "Si no saca el tema una vez más, revienta", le recriminó, ante la risa de una bancada progresista que le replicó: "Y las que quedan...".

En cualquier caso, pese a los repetidos intentos de la oposición por esclarecer cómo actuó el gobierno municipal después de que la jefa de Patrimonio advirtiera posibles irregularidades en las adjudicaciones de Les Naus, el PP de Barcala permanece instalado en las evasivas. Una actitud que choca con lo anunciado por el propio alcalde, que prometió un ejercicio de «transparencia» con información en tiempo real para los ciudadanos, a los que pidió disculpas durante su comparecencia del pasado 5 de febrero, escasos días después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo.

Tres veces interrogó la izquierda y tres veces negó el PP. La primera pregunta llegó del grupo socialista, por medio de su portavoz, Ana Barceló: "¿Puede detallar de manera cronológica todas las actuaciones, reuniones, comunicaciones, instrucciones y decisiones que se tomaron por usted desde el 15 de enero de 2026 y hasta que abrió el expediente de averiguación de hechos?". Con lo conciso del interrogante, los socialistas ansiaban una réplica detallada y exhaustiva, que arrojara luz sobre las sombras de Les Naus, pero Barcala no concedió: "Sí, puedo detallarlo. De hecho, ya lo detallé en la comparecencia que realicé en el pleno extraordinario. Y lo hice con lujo de detalles, diciendo días y horas a partir del 25 de enero, que es cuando tuve conocimiento. Así que la respuesta es remitirme a dichas declaraciones", señaló el alcalde. Segundos después, cuando la socialista Silvia Castell le recriminó lo "difícil de creer" que era su respuesta, Barcala aportó un matiz: "¿He dicho 25 o 26 de enero? Disculpe, lo corrijo: 27 de enero, que es la fecha que di en su momento", añadió.

La segunda cuestión llegó de Compromís y fue dirigida hacia la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, quien descartó la pasada semana, a preguntas de este diario, aclarar por qué el alcalde se enteró doce días después que ella. La edil popular fue avisada por la jefa de servicio Paloma Romero, el pasado 15 de enero, pero la información no llegó a Barcala (según su propia versión) hasta el 27 de ese mismo mes. Lo que hizo Beldjilali esas casi dos semanas, de acuerdo con la respuesta que dio ayer la responsable de Patrimonio previo aviso del alcalde para que revisara un mensaje en su teléfono móvil, fue "esperar el informe que concretara los hechos". Ni más ni menos. No aclaró la concejala, que despachó la cuestión en menos de cinco segundos, cuándo recibió dicho documento, cuánto tiempo pasó entre que lo recibió y dio la voz de alarma a Barcala, por qué medio le hizo llegar las sospechas de su departamento, qué respuesta obtuvo del dirigente popular o por qué las únicas comunicaciones que se conocen sobre dicha advertencia son entre la jefa de Patrimonio y el vicesecretario municipal, sin su mediación.

La tercera pregunta fue también de Compromís y de nuevo para el alcalde, pero tuvo lugar mediante un interrogante "heredado" del pasado pleno, en el que Barcala se acogió a su derecho a responder en la siguiente sesión. Después de que el empresario a cargo de las obras de la urbanización, Francisco Ordiñana, asegurara ante la jueza haberse reunido con el dirigente popular para solicitarle una nueva parcela a precio cero para construir más viviendas, Compromís consultó sobre cuándo y de qué manera se articularon dichos encuentros. El regidor, por su parte, evitó responder en el pleno de mayo, eludió la misma pregunta cuando se la realizaron los medios de comunicación y pospuso toda oportunidad de resolver la incógnita, hasta ayer: "En relación con las reuniones, o supuestas reuniones, a las que se hizo referencia en esa pregunta, nunca se produjeron entre el responsable de Fraorgi y yo. De hecho, no tengo ni siquiera constancia de que hubieran sido solicitadas", indicó el alcalde, desmintiendo al impulsor de Les Naus.

Tras ello, el capítulo de la vivienda se cerró con otra pregunta del PSOE, encaminada a conocer si el PP tiene previsto presentar nuevos proyectos de alojamientos públicas, aprovechando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Al respecto, el concejal Carlos de Juan aseguró que el gobierno popular hará todo lo posible en esta materia, cuestionó que el plan se haya elaborado "a espaldas de las comunidades autónomas" y celebró el premio que ha recibido el edificio de El Portón (finalizado tras veinte años de retrasos) por parte de la Asociación de Gestores de Vivienda y Suelo.

Debate de iniciativas

A mediodía, la sesión se vio interrumpida para que la Corporación guardase un minuto de silencio frente a la fachada del Ayuntamiento, en memoria de los fallecidos en los devastadores terremotos que han ocurrido en Venezuela. A la vuelta del receso, el PP y Vox se aliaron para sacar adelante una iniciativa de los ultras "contra el Gobierno de Pedro Sánchez". Durante el debate, ambas bancadas se reprocharon mutuamente los escándalos de corrupción nacionales de sus respectivos partidos. Ya en la votación, la declaración institucional fue aprobada da con el respaldo de los ultras y el gobierno popular, frente al voto en contra de los grupos progresistas: el PSOE, Compromís y Esquerra Unida.

Los mismos votos sirvieron para rechazar una iniciativa de los socialistas por el Día Mundial de las Personas Refugiadas (que se celebra el 20 de junio) y otra de Compromís para instar a la conselleria de Sanidad a dotar de personal el consultorio de Urbanova, con el objetivo de que pueda abrir durante todo el año.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, presentó una declaración institucional para corregir erratas en 159 carteles que indican los nombres oficiales de hasta 106 calles de la ciudad. Además, solicitó garantizar que los viarios cuenten con denominación tanto en castellano como en valenciano: "No planteamos una batalla identitaria, sino que se hagan las cosas bien, se corrija con la mayor celeridad posible y que el valenciano aparezca de forma correcta sin estar ausente", apuntó Copé. Sin embargo, el PP y Vox volvieron a bloquear la aprobación de la propuesta, con los ultras generando gran enfado en la bancada progresista al tildar a los valenciano parlantes de "minoría".

Para finalizar la sesión, Esquerra Unida defendió una última declaración institucional para instar a la Conselleria de Sanidad y a la de Educación a planificar la construcción de un centro de salud y un centro educativo en el PAU 5, un barrio que no dispone de dichos servicios públicos. En este punto intervino Ciro Fernández, presidente de la asociación vecinal de la zona, quien lamentó que "por no tener, el PAU 5 no tiene ni un nombre". El asunto fue aprobado por unanimidad, poniendo fin a un pleno que concluyó inusualmente pronto, antes de las 14:00 horas.