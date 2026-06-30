Lo que la regularización busca evitar: "Vivíamos 20 en un piso cuando llegamos a Alicante"

Carlos González, de 31 años, solicitó la regularización en diciembre de 2025. Lo hizo junto a su mujer Dulce Villalobos, de 29 años, y su hijo Gael, de 8. Los tres proceden de Venezuela. "Cuando llegamos a la ciudad de Alicante vivíamos casi 20 personas en un piso", recuerda González, que alquiló un dormitorio con su familia compartido con una persona más. "El coste de ingresar en la habitación fue de unos 2.400 euros entre los 790 euros de alquiler, la fianza, el coste de la inmobiliaria y la reserva". La habitación tenía "quince o veinte metros cuadrados". En ese periodo, González y su familia iniciaron los trámites para conseguir un permiso de trabajo y de residencia al acogerse a la regularización extraordinaria que apunta a ser histórica en volumen de solicitudes y que este martes ha cerrado el plazo de presentación.

El proceso, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, abrió el plazo el pasado 16 de abril. Desde entonces la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), ha registrado más de un millón de solicitudes, mientras que la expectativa del Ejecutivo era de 750.000.

En un primer momento González y su familia solicitaron asilo —o protección internacional—, que constituye un derecho humano. Pero la regularización obliga a quiénes solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026 a acogerse al proceso.

En España, cuando a los venezolanos se les denegaba el asilo, se les otorgaba la regularización casi automática por "razones humanitarias". Pero a partir del 12 de junio, el Ejecutivo dejó de hacerlo tras el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, por lo que esta regularización se ha convertido en una oportunidad para muchos migrantes de esta nacionalidad. "El mayor problema de Venezuela es su gobierno", señala González, y añade que es "bastante difícil avanzar y crecer allá".

Agresiones por su orientación sexual

Miller Oveth, colombiano de 41 años, nació en un pueblo del Antioquia, una zona que tradicionalmente ha tenido fuerte presencia de la guerrilla de las FARC. El solicitante explica que por su homosexualidad sufrió violencia en su niñez y adolescencia. Luego se trasladó a Medellín donde padeció "un atentado y varios intentos de homicidio" por su "orientación sexual". Oveth solicitó asilo, pero tras la aprobación de la regularización se acogió a esta para poder trabajar y residir cuanto antes. Su solicitud ya ha sido aceptada a trámite.

Oveth vive en el municipio de Elda, en el interior de la provincia, en un centro de acogida que depende de la ONG CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Esta organización, que colabora en la tramitación de solicitudes, ha atendido en su oficina de Alicante a unas 2.123 personas externas a sus programas. Mientras que la cifra de atendidos directamente por la Oficina de Extranjería de Alicante es de 1.251 personas, según la delegación del Gobierno.

"Cuando llegué inicialmente a España sufrí violencia", señala Oveth. "No tenía adonde ir", asegura, y señala que "las personas se aprovechaban de mí de una u otra manera". "Es una gran limitación no contar con permiso de trabajo", señala el solicitante de este documento. Oveth explica que ha trabajado algunos días en limpieza de chalets y pisos "dándome a conocer poco a poco".

Segunda vez

César López, paraguayo de 40 años, llevaba seis meses en España "cuando se presentó esto de la regularización". López ya conocía este país. Llegó en febrero de 2011 y se quedó para trabajar "dos veces por semana en el campo" recogiendo fruta "o a veces ninguna". Recuerda con precisión que el 3 de agosto de 2013 le deportaron por estar en situación irregular. Volvió 12 años después porque "a mi hija la trajo su madre". "Una señora paraguaya de Valencia", que tiene una gestoría que ayuda a gente de este país , le está asistiendo con el proceso.

Alicante es la provincia de España con más migrantes por habitantes, según un informe de ASTI, la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes, con datos de enero de 2024 extraídos del INE, la Seguridad Social y la conselleria de Educación. La provincia es la cuarta de España con más migrantes latinoamericanos por habitante. Reino Unido, Marruecos, Colombia y Ucrania eran en 2025 las nacionalidades mayoritarias entre los migrantes en la provincia de Alicante, según un informe de la Cámara de Comercio.