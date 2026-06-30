La suciedad alarga las Hogueras en las calles de Alicante seis días después de la Cremà
Vallas, sacos de arena, aseos portátiles, manchas, basura y hasta un socavón permanecen en distintos puntos de la ciudad tras el final de las fiestas y del concurso de fuegos
Seis días después de la Cremà, Alicante todavía conserva demasiadas huellas de Hogueras en la calle. La ciudad ya ha superado los días grandes de la Fiesta y también el concurso de fuegos artificiales del Postiguet pero la vuelta a la normalidad sigue incompleta en varios puntos. No se trata ya de la resaca inmediata del 25 de junio, cuando el desmontaje, las cenizas y la retirada de barracas forman parte del paisaje lógico de la mañana siguiente. A 30 de junio, los restos que permanecen reabren un debate más incómodo sobre la limpieza, el civismo, la capacidad de recuperación del espacio público y el coste que asume la ciudad cuando el éxito de público desborda los servicios ordinarios.
La imagen se repite con distinta intensidad en calles del centro, el frente litoral y algunos barrios. Hay sacos de arena abandonados, manchas negras donde se plantaron hogueras, aseos portátiles que siguen instalados, vallas metálicas tiradas en zonas verdes, residuos en jardines y hasta daños visibles en el asfalto. Son restos dispersos, no una única gran acumulación, pero precisamente por eso dibujan una sensación de ciudad sin rematar. La Fiesta atrae a cientos de miles de personas y supone un motor económico evidente, aunque también deja una presión extraordinaria sobre la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano y el propio comportamiento ciudadano.
En el eje del centro todavía quedan señales visibles del desmontaje. En Federico Soto permanecen vallas metálicas tiradas sobre el césped. En Calvo Sotelo, un camión grúa con dos operarios continuaba este martes retirando focos de iluminación de la hoguera. En Canalejas siguen los aseos portátiles, algunos volcados, mientras en Plaza América o en el barrio de San Blas también quedaban todavía cabinas.
La suciedad aparece en otros puntos en forma de residuos y restos de material. En Óscar Esplá quedan sacos con arena tirada y una mancha negra donde se planta la hoguera. En Churruca, la zona donde se instaló el racó conserva restos brillantes y arena. En Maisonnave, al principio de la calle Serrano, siguen las manchas negras y la arena en el espacio de la plantà. En la calle Pradilla, en el entorno de la hoguera Foguerer-Carolinas, permanecen sacos de arena y grava sobre la acera, otro ejemplo de material vinculado al desmontaje que sigue sin retirarse seis días después de la Cremà.
El frente litoral, castigado también por las noches de fuegos, deja otra parte de la fotografía. En Puerta del Mar, la rotonda donde se sitúa el barco de la Volvo y la siguiente zona ajardinada hacia el Postiguet acumulan plásticos, botellas, latas y papeles. En Mártires de la Libertad, a la altura del Peret, se repite una imagen similar, con vasos, bolsas y restos de suciedad en rincones y zonas verdes. Son espacios muy transitados por alicantinos y visitantes, lo que convierte la falta de civismo en una parte inseparable del problema. No todo puede explicarse por la intensidad de la Fiesta ni por la dificultad de limpiar después de jornadas masivas.
También hay puntos donde la huella va más allá de la basura. Junto al Hospital General, en la zona donde se plantó la hoguera, el asfalto permanece con un socavón visible, hasta el punto de que los vehículos notan el bote al pasar. En el entorno donde planta la hoguera José Ángel Guirao, el pavimento conserva manchas oscuras y restos de arena y polvo, además de suciedad acumulada en alcorques y jardineras próximas. Frente a esa situación, otros espacios como Doctor Gadea aparecen ya limpios, lo que acentúa el contraste entre zonas recuperadas y otras donde el remate sigue pendiente.
El debate no es nuevo y este año se ha extendido también a los fuegos del Postiguet. Las imágenes de los alrededores del Raval Roig al día siguiente de cada castillo han vuelto a colocar el foco en la suciedad acumulada tras las grandes concentraciones de público. Alicante presume con razón de unas fiestas capaces de atraer visitantes y generar actividad económica, una capacidad que también obliga a preguntarse cómo se protege el espacio público cuando la ciudad recibe una presión extraordinaria durante casi dos semanas consecutivas.
La respuesta no puede limitarse a limpiar más tarde. La cuestión pasa por prevenir mejor, retirar antes el material pendiente, reforzar los dispositivos donde haga falta, exigir responsabilidad a quienes ocupan la calle y sancionar la falta de civismo cuando convierta aceras, jardines o playas en un vertedero improvisado. También vuelve de fondo el debate sobre quién debe pagar el sobrecoste de limpieza, seguridad y mantenimiento que generan los grandes flujos turísticos y festivos. Alicante disfruta de su proyección y de su capacidad de convocatoria pero no puede normalizar que el espacio común tarde una semana en recuperar su estado.
Seis días después de la Cremà, la ciudad ya no debería seguir mostrando vallas tiradas, sacos abandonados, aseos provisionales, manchas sin retirar o residuos en zonas verdes como una simple consecuencia inevitable de las Hogueras. La Fiesta termina cuando arden los monumentos pero la normalidad solo llega cuando las calles vuelven a estar limpias, transitables y cuidadas. Ese es el remate pendiente.
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