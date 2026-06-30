Un tercio de los alumnos que se presentan a la Selectividad extraordinaria en Alicante es para mejorar nota

Uno de cada tres alumnos que se presenta a los exámenes extraordinarios de Selectividad que se celebran desde este martes hasta el jueves en la Universidad de Alicante lo hacen para mejorar la nota obtenida en la convocatoria de junio. Son en concreto 371 estudiantes del total que se presentan, que son 1.127, por lo que es fase obligatoria para 756. De los que optan por la vía voluntaria para subir calificaciones (32 % del total), 280 proceden de Bachillerato y 91 de ciclos formativos, y se examinan en el campus de San Vicente, donde hay tres tribunales, y en el edificio Ferrándiz de la Universitat Politècnica de València (UPV), en Alcoy, con un tribunal.

Las calificaciones podrán conocerse el día 7 de julio, a partir de las 17.00 horas

En el caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche, los datos son similares. Se presentan 1.206. El 64,5 % del alumnado matriculado realizará la fase obligatoria (778), mientras que 428 alumnos (35,5 %) se presentarán exclusivamente a la fase específica porque proceden de ciclos formativos de grado superior o porque, habiéndose presentado a las PAU en convocatorias anteriores, vuelven a hacerlo este año para mejorar su nota de acceso. El porcentaje el año pasado fue menor (24,8 %).

Alumnos que se examinan este martes de la PAU / INFORMACIÓN

Crisis habitacional

El primer examen que han hecho ha sido el de la asignatura de Castellano, en el que han tenido que analizar y contestar varias preguntas sobre un artículo titulado "Negar un techo por el color de la piel", publicado el 19 de febrero de 2026 en el diario El País.

"El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antiinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica", es uno de los párrafos principales para que los examinadores puedan valorar la comprensión, la sintaxis, la modalización y el léxico de los candidatos.

Además, se les ha pedido explicar la relación de significado entre racismo, discriminación y prejuicios.

En cuanto a la parte de Lengua y Literatura, se incluyen varias preguntas sobre el poema de Pedro Salinas "Navacerrada, abril", del libro Seguro azar, de su primera etapa creativa. Entre las preguntas, si se trata de un texto modernista, futurista o surrealista, y razonar qué otro tipo de autor de la Generación del 27 cultivó este tipo de poesía.

Un psicólogo explica la "sintomatología ansiosa" de estudiantes durante la Selectividad / Europa Press

Más aspirantes

En la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se examinan un total de 5.969 estudiantes en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Del total de alumnado matriculado, 3.482 son mujeres y 2.487 hombres. En conjunto, la convocatoria registra 361 estudiantes más que el pasado año.

Por universidades, la mayor parte de las personas inscritas realizarán las pruebas en centros universitarios de la provincia de Valencia. Concretamente, la Universitat de València encabeza la lista, con 1.544 personas matriculadas, seguida por la de Universitat Politècnica de València, con 1.434. Le siguen la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante, con las cifras ya citadas, y la Universitat Jaume I de Castelló, con 656.

Las calificaciones podrán conocerse el día 7 de julio, a partir de las 17.00 horas, a través de la web habilitada. El plazo para solicitar revisiones permanecerá abierto del 8 al 10 de julio, hasta las 14.00 horas de este último día.

Preinscripción y adjudicación

El plazo de preinscripción universitaria permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 3 de julio.

El alumnado que participe en la convocatoria extraordinaria deberá presentar la solicitud de preinscripción telemática desde el momento en que disponga de su clave PAU, que se le facilitará el primer día de realización de las pruebas, hasta el día 3 de julio inclusive, aunque no se conozcan sus notas. El sistema informático incorporará automáticamente las calificaciones una vez estén disponibles, antes del proceso de baremación y adjudicación de plazas.

La adjudicación inicial de plazas universitarias se realizará el 10 de julio. Posteriormente, se efectuarán siete adjudicaciones adicionales, que tendrán lugar a las 14.00 horas de los días 17, 23 y 29 de julio; 3, 10 y 17 de septiembre; y 1 de octubre.

Los resultados de estas sucesivas adjudicaciones podrán consultarse igualmente en la plataforma de preinscripción.

Tras la octava y última adjudicación conjunta, la gestión de adjudicación de plazas vacantes en los distintos grados universitarios pasará a ser competencia directa de cada universidad.