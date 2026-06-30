La Aemet lo confirma: Alicante estrena julio con calor intenso y noches tropicales

Alicante estrena julio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el sol, el calor y la ausencia de lluvias en prácticamente toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos despejados durante la primera mitad del día, con algunos intervalos de nubes altas a partir del mediodía y nubosidad de evolución en puntos del interior durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto a los últimos días, por lo que el calor seguirá siendo protagonista durante las horas centrales. En el interior y el sur de la provincia los termómetros volverán a situarse en valores altos, mientras que en el litoral la humedad elevará la sensación térmica y mantendrá el ambiente bochornoso en algunos momentos.

La noche también será cálida en buena parte de la costa, con mínimas propias de noches tropicales. El descanso volverá a ser más difícil en las zonas donde los termómetros no bajen de los 20 grados durante la madrugada.

El viento soplará flojo y variable por la mañana y tenderá a este y sureste flojo por la tarde. Esa brisa ayudará a suavizar algo el calor junto al mar al final del día, aunque no evitará otra jornada de claro sabor estival en toda Alicante.

El tiempo en Alicante

Alicante capital estrenará julio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol y unas temperaturas muy similares a las de los últimos días. El tiempo será estable de principio a fin, sin riesgo de precipitaciones y con algunas nubes altas durante las horas centrales que apenas restarán protagonismo al sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 31 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 35 grados debido a la humedad. La ciudad volverá a registrar una noche tropical, con una mínima de 23 grados que impedirá un descenso significativo del calor durante la madrugada. El viento soplará flojo de componente este y sureste durante la tarde, favoreciendo la entrada de la brisa marina y haciendo algo más llevadero el ambiente al final del día.

El tiempo en Elche

Elche arrancará el mes de julio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol y un ambiente muy cálido durante las horas centrales. La estabilidad será absoluta y no se esperan lluvias, aunque aparecerán algunas nubes altas de carácter decorativo a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35 grados debido a la combinación de calor y humedad. La ciudad volverá a vivir una noche tropical, ya que la mínima no bajará de los 22 grados. El viento soplará flojo de componente este y sureste durante la jornada, favoreciendo una ligera brisa que aliviará el ambiente al final de la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm dará la bienvenida al mes de julio con una jornada estable y muy agradable, dominada por el sol y sin riesgo de precipitaciones. La influencia del Mediterráneo mantendrá las temperaturas algo más contenidas que en otras zonas de la provincia, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 29 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 grados durante las horas centrales debido a la humedad. La ciudad volverá a registrar una noche tropical, con una mínima de 23 grados. El viento soplará flojo, con predominio de la componente sur y sureste durante buena parte del día, favoreciendo la entrada de la brisa marina y manteniendo un ambiente agradable junto a la costa.

El tiempo en Elda

Elda arrancará el mes de julio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol y un ambiente muy caluroso durante las horas centrales del día. No se esperan precipitaciones y las nubes de evolución que puedan aparecer en el interior tendrán un carácter meramente testimonial.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 35 grados, convirtiendo a la localidad en una de las más calurosas de la provincia. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real gracias a la baja humedad relativa característica del interior. El viento soplará flojo de componente este y sureste durante la tarde, aportando un ligero alivio al final de una jornada de claro sabor estival.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja estrenará julio con una jornada plenamente estable, marcada por el predominio del sol y un ambiente cálido desde primera hora. No se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá prácticamente despejado, con solo algunos intervalos de nubes altas a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 30 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 35 grados durante las horas centrales debido a la elevada humedad. La ciudad volverá a registrar una noche tropical, con una mínima de 23 grados que mantendrá el ambiente cálido también durante la madrugada. El viento soplará flojo y tenderá a componente este y sureste por la tarde, favoreciendo la entrada de la brisa marina y suavizando ligeramente el calor al final de la jornada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser una de las localidades más calurosas de la provincia este miércoles. La jornada estará marcada por el predominio del sol, algunas nubes altas durante la segunda mitad del día y un ambiente plenamente veraniego, sin riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 36 grados, con una sensación térmica que alcanzará también los 36 grados durante las horas centrales. La mínima de 22 grados volverá a dejar una noche tropical, mientras que el viento flojo, con predominio de la componente este y sureste por la tarde, apenas aliviará el intenso calor que se dejará sentir en la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

Alcoy comenzará julio con una jornada estable y muy cálida, marcada por el predominio del sol y la aparición de algunas nubes de evolución durante la tarde. Aunque la probabilidad de precipitación aumenta ligeramente en las horas centrales, no se esperan lluvias significativas y el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35 grados durante las horas de más calor. El viento será flojo y variable, tendiendo a componente este y sureste por la tarde, mientras que la baja humedad relativa contribuirá a que el calor resulte más seco que en las localidades costeras.

El tiempo en Dénia

Dénia estrenará julio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol y un ambiente cálido desde primera hora. No se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día que apenas alterarán la estabilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 33 grados, mientras que la sensación térmica podrá alcanzar los 34 grados durante las horas centrales debido a la humedad. La madrugada volverá a ser tropical, con una mínima de 23 grados que mantendrá el ambiente cálido durante la noche. El viento soplará flojo de componente este y sureste por la tarde, favoreciendo la entrada de la brisa marina y suavizando ligeramente el calor al final de la jornada.