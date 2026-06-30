La Aemet avisa: tormentas aisladas en Alicante en un final de junio sofocante y con noches tropicales

Alicante despide junio con una jornada de pleno verano, marcada por el sol, el calor y noches tropicales en buena parte del litoral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en general, aunque durante la tarde crecerán nubes de evolución en el interior de la provincia.

El riesgo de lluvia será muy limitado. La previsión contempla la posibilidad de chubascos aislados y acompañados de tormenta en el norte de Alicante por la tarde, pero en la mayor parte de la provincia el tiempo será estable y sin precipitaciones.

Las temperaturas apenas registrarán cambios respecto a jornadas anteriores. El calor seguirá apretando especialmente en el sur y en el interior, mientras que en la costa la humedad hará que la sensación térmica sea más elevada que la temperatura real en algunos momentos.

El ambiente nocturno también seguirá siendo muy cálido, con mínimas propias de noches tropicales en numerosos puntos del litoral. El viento soplará flojo y variable por la mañana, tendiendo a sureste por la tarde, una brisa que aliviará algo el calor junto al mar al final del día.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este martes una jornada plenamente veraniega, con cielos prácticamente despejados y temperaturas muy similares a las de los últimos días. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula y el ambiente seguirá siendo cálido desde primera hora, con otra noche tropical en la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 31 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 35 grados durante las horas centrales debido a la humedad. El viento soplará flojo durante la mañana y girará a componente sureste por la tarde, favoreciendo la entrada de la habitual brisa marina que aliviará ligeramente el calor al final de la jornada.

El tiempo en Elche

Elche volverá a registrar una jornada plenamente veraniega este martes, con cielos despejados, ausencia total de lluvias y temperaturas altas durante buena parte del día. El ambiente será cálido desde primera hora y el sol dominará sin apenas nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35 grados en las horas centrales debido a la humedad. El viento será flojo durante la mañana y tenderá a calmarse por la tarde, por lo que el calor se dejará sentir con más intensidad durante el mediodía. La ciudad volverá a encadenar una noche tropical, ya que la temperatura no bajará de los 22 grados.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este martes de una jornada plenamente veraniega, con cielos despejados durante todo el día y sin riesgo de precipitaciones. El ambiente será cálido desde primera hora, aunque la cercanía del mar ayudará a contener las temperaturas máximas.

Los termómetros oscilarán entre los 24 y los 30 grados, mientras que la sensación térmica podrá alcanzar los 33 grados en las horas centrales debido a la humedad. La ciudad volverá a registrar una noche tropical, con una mínima de 24 grados. El viento soplará flojo de componente este durante la mañana y girará a suroeste por la tarde, favoreciendo una ligera brisa que hará más llevadero el calor al final de la jornada.

El tiempo en Elda

Elda mantendrá este martes un ambiente plenamente veraniego, con cielos poco nubosos y algunas nubes de evolución durante las horas centrales de la tarde. Aunque la Aemet no descarta algún chubasco aislado en el norte de la provincia, en el municipio la probabilidad de lluvia será muy baja y la jornada transcurrirá con tiempo estable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 33 grados, con una sensación térmica muy similar a la temperatura real gracias a la baja humedad durante buena parte del día. El viento soplará flojo de componente sureste y contribuirá a suavizar ligeramente el ambiente al final de la tarde, tras una jornada marcada por el calor y el predominio del sol.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará este martes de una jornada plenamente estable, con cielos despejados y ambiente típicamente veraniego durante todo el día. No se esperan lluvias y el calor volverá a ser protagonista, aunque suavizado por la influencia del Mediterráneo.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 36 grados durante las horas centrales debido a la elevada humedad. La ciudad encadenará otra noche tropical, ya que los termómetros no bajarán de los 24 grados. El viento soplará flojo de componente este durante la mañana y girará a sureste por la tarde, favoreciendo la entrada de la brisa marina y haciendo algo más llevadero el calor al final de la jornada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse entre las localidades más calurosas de la provincia este martes, con una jornada marcada por el sol, la estabilidad y temperaturas propias del verano. No se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá despejado durante prácticamente todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 34 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36 grados durante las horas centrales debido a la humedad. La madrugada volverá a ser tropical, con una mínima de 23 grados que dificultará el descenso del calor durante la noche. El viento soplará flojo, girando a componente sureste por la tarde, cuando la brisa aportará un ligero alivio al ambiente.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este martes una jornada típicamente veraniega, con predominio del sol y algunas nubes de evolución durante las horas centrales de la tarde. Aunque la Aemet contempla la posibilidad de tormentas aisladas en el norte de la provincia, en el municipio la probabilidad de lluvia será baja y el tiempo se mantendrá estable durante casi toda la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 33 grados, con una sensación térmica que alcanzará también los 33 grados. El viento soplará flojo y girará a componente sureste durante la tarde, mientras que la baja humedad relativa favorecerá un ambiente más seco y llevadero que en la costa, pese al calor propio de finales de junio.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará este martes de una jornada plenamente veraniega, con predominio del sol y algunas nubes altas o de evolución durante las horas centrales, pero sin riesgo de precipitaciones. Aunque la Aemet mantiene la posibilidad de tormentas aisladas en puntos del norte de la provincia, en el litoral de la Marina Alta el tiempo se mantendrá estable.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35 grados en las horas centrales debido a la humedad. La madrugada volverá a ser tropical, con una mínima de 23 grados, mientras que el viento flojo, que girará a componente sureste por la tarde, favorecerá la entrada de la brisa marina y hará algo más llevadero el calor al final de la jornada.