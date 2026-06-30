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Un accidente en la A-70 complica el tráfico en Alicante con más de 3 kilómetros de retenciones

La DGT informa de fuertes retenciones en la circunvalación de la capital alicantina a la altura del entorno de Mercalicante, con afección en ambos sentidos

Retenciones en la A-70 en Alicante, con colas de varios kilómetros en ambos sentidos de circulación.

Retenciones en la A-70 en Alicante, con colas de varios kilómetros en ambos sentidos de circulación.

Los radares del túnel de San Juan se ponen las botas / Alex Domínguez

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C. Suena

C. Suena

La mañana está siendo complicada en las carreteras de Alicante. Un accidente registrado en la A-70, a la altura de Mercalicante, está provocando importantes retenciones en la circunvalación de la ciudad. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente se ha producido en el kilómetro 20 de la vía y está generando más de 3 kilómetros de retenciones, con afección en ambos sentidos de circulación.

Largas retenciones en la A-70 en Alicante durante la hora punta, con colas visibles en ambos sentidos.

Largas retenciones en la A-70 en Alicante durante la hora punta, con colas visibles en ambos sentidos. / DGT

Tráfico lento en ambos sentidos

El siniestro está provocando congestión principalmente en sentido Elche, aunque también se registran retenciones en sentido Valencia debido al efecto mirón y al elevado volumen de tráfico en la zona, con circulación lenta y nivel de servicio amarillo en varios tramos de la A-70. La DGT señala circulación congestionada entre los kilómetros 16,8 y 20 en sentido creciente, y entre los kilómetros 25,7 y 20 en sentido decreciente.

Varias incidencias en la circunvalación de Alicante

Además, se ha producido el corte del arcén derecho en el kilómetro 20,3, lo que complica aún más la circulación en este tramo de la circunvalación de Alicante. A la situación del accidente se suma un aviso por obras entre los kilómetros 19,6 y 27, en sentido creciente, con afección en el arcén derecho entre Alicante y Elche.

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Nuevos radares de velocidad en tramo en la autovía A31 entre Elda y Monforte / Áxel Álvarez

Hora punta complicada en Alicante

La incidencia coincide con la franja de mayor densidad de tráfico, lo que está agravando el impacto en los accesos a la capital alicantina y en la conexión con el área metropolitana. Las autoridades recomiendan precaución y consultar el estado del tráfico antes de circular por la A-70.

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