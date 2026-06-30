La V Carrera Solidaria "Ruta 091" de la Policía Nacional destinará los beneficios a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante

La Policía Nacional ha presentado este martes en la Comisaría Provincial de Alicante la quinta edición de la Carrera Solidaria "Ruta 091", una cita deportiva y benéfica que se celebrará el próximo 20 de septiembre en la ciudad y cuya recaudación irá destinada íntegramente a AEBHA, la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante, según ha explicado el comisario jefe provincial, Manuel Lafuente. El pasado año se recaudaron 29.001 euros y participaron 1.700 corredores.

La iniciativa forma parte del circuito nacional Kilómetros Solidarios "Ruta 091", impulsado por la Policía Nacional en distintas ciudades españolas con el objetivo de unir deporte, convivencia y solidaridad. En el caso de Alicante, la carrera alcanza este año su quinta edición y vuelve a contar con la colaboración de instituciones, entidades deportivas, patrocinadores y voluntarios.

Cartel de la carrera en Alicante. / INFORMACIÓN

La prueba tendrá como madrina a la campeona olímpica de judo Isabel Fernández Gutiérrez. La deportista alicantina, una de las grandes referentes del deporte español, participó en cuatro Juegos Olímpicos entre 1996 y 2008 y logró dos medallas: bronce en Atlanta 1996 y oro en Sidney 2000. Además, Fernández forma parte del reducido grupo de deportistas que han conquistado la triple corona: oro olímpico, campeonato mundial y campeonato europeo.

El evento incluirá dos carreras para adultos, de 5 y 10 kilómetros, además de una marcha popular de 5 kilómetros. Todas las modalidades recorrerán el casco urbano de Alicante y deberán completarse en un tiempo máximo de 90 minutos. La salida estará situada en la calle Foguerer José Romeu, mientras que la meta se ubicará en el Estadio de Atletismo Joaquín Villar. El precio de inscripción es 12 euros las personas adultas y 10 los menores de edad.

Los menores de 14 años también tendrán su espacio dentro de la jornada deportiva. En el estadio se celebrarán pruebas adaptadas por edades, con categorías sub-6, sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14, y distancias que irán desde los 200 hasta los 800 metros. Además, la organización habilitará un servicio de guardería con talleres y animación infantil para los más pequeños.

La jornada contará también con una exhibición de medios policiales dentro del estadio, abierta a todos los asistentes, con el objetivo de acercar el trabajo de la Policía Nacional a la ciudadanía en un ambiente familiar y participativo, según los responsables de la delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, encargados de organizar todos los detalles de esta carrera.

Presentación de la prueba deportiva y benéfica. / INFORMACIÓN

Las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 17 de septiembre a través de la página oficial www.ruta091.es. La organización también ha previsto la posibilidad de colaborar mediante el denominado “dorsal cero”, destinado a aquellas personas que quieran realizar una aportación solidaria aunque no participen en la carrera.

Además de lo recaudado con las inscripciones, los beneficios obtenidos durante el día del evento en los distintos puestos habilitados, donde se podrán adquirir camisetas y otros productos relacionados con la prueba, se destinarán también a AEBHA.

Causa solidaria

Con esta quinta edición, la Ruta 091 quiere volver a reunir a corredores, familias y ciudadanos en torno a una causa solidaria. Bajo el lema de ayudar a quienes más lo necesitan, la Policía Nacional anima a la sociedad alicantina a participar y colaborar en una jornada que une deporte, solidaridad y compromiso social.

El presidente de AEBHA, José Infante, ha agradecido el gesto de la Policía Nacional al acordar destinar los beneficios a la asociación que preside y ha explicado que el dinero que se recaude será una gran ayuda para costera gastos de transporte y otros a los que no pueden hacer frente con las subvenciones públicas que reciben.

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Presentación de la carrera solidaria. / DELGADO

La Policía Nacional y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante organizan esta nueva edición, que cuenta con el patrocinio de Banco Santander y MUPOL. Además de la propia institución policial y el Ayuntamiento de Alicante, colaboran en el evento la Policía Local de Alicante, el Club de Atletismo APOLANA, Protección Civil de Alicante, el ingeniero técnico industrial Francisco José García Mora, Insurance Sport, Club de Judo Isabel Fernández y los siguientes patrocinadores locales: Esphouse, Grupo Sala Hermanos, Estampaciones Epi, Plaza Mar 2, Vithas, Alcampo, Aludium, Carnicería La Alacena, Los Cuentos de Alba, Forty Gestion, Intercity C.F., Centro Dra. Silvia Carrillo, Amazon, Grupo Silvio, Grupo Soledad, El Corte Inglés, Securitas, Supermercados DIA, Sportclub Alicante, Delfinaútica, Clínica Campos, Hoteles AC, Motorestreno, Kinepolis, Hércules CF, Virtual Zone, Granito de Mostaza, Arena Alicante, Las Tartas de Julita, 15 Cumbres, APHA (Asociación Provincial de Hoteles de Alicante), Cazafantasmas Alicante, Terra Dulce Artesanos, Escuadrón Fénix Alicante, Raúl Asencio, Rotulación y Decoración Luciano Torres, McDonalds, Natures Plus & Vitalart, Mainliber, Red Padel, Velarte, Centro de ocio familiar X-Jump, Paella Travel e Irene Mateo Beauty Concept.