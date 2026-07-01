De Alicante a Ibiza, Mallorca o Menorca en menos de una hora: "air taxis" para grupos o familias, lo último en turismo premium

Una agencia especializada en experiencias turísticas en la Costa Blanca ha comenzado a promocionar vuelos privados en air taxi desde Alicante y Valencia hacia las Islas Baleares, una modalidad dirigida a familias, grupos de amigos, empresas o viajeros que buscan desplazamientos más flexibles que los vuelos comerciales.

La propuesta permite salir desde el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández o desde Valencia y volar directamente a destinos como Ibiza, Mallorca o Menorca en "menos de una hora, sin colas, sin esperas y con total comodidad".

Una aeronave completa para el grupo

A diferencia de un vuelo comercial, el air taxi (eufemismo para no hablar de jet privado) funciona como un servicio privado bajo demanda. El cliente no compra una plaza concreta en una ruta regular, sino que contrata la aeronave para un grupo determinado.

La agencia plantea este servicio para escapadas de fin de semana, viajes en pareja, reuniones de empresa, incentivos, eventos, bodas o celebraciones privadas. La principal diferencia está en la posibilidad de adaptar horarios y viajar con mayor privacidad, sin depender de la programación habitual de las compañías aéreas.

El servicio se promociona especialmente para quienes quieren conectar la Costa Blanca o Valencia con Baleares sin pasar por esperas largas, conexiones o escalas.

Ibiza, Mallorca y Menorca como destinos

Los destinos ofertados son tres de los grandes polos turísticos del Mediterráneo: Ibiza, Mallorca y Menorca. La conexión aérea entre la Comunitat Valenciana y Baleares ya existe mediante vuelos comerciales, pero esta modalidad busca otro tipo de viajero: grupos que priorizan el tiempo, la flexibilidad o la exclusividad del desplazamiento.

Una familia en Ibiza. / INFORMACIÓN

En el caso de empresas, el air taxi se presenta como una opción para viajes corporativos, reuniones o traslados vinculados a eventos. Para particulares, el servicio se orienta a escapadas cortas, celebraciones o viajes familiares en los que se busca evitar parte de la logística habitual de un aeropuerto convencional.

Un producto turístico premium

La agencia presenta estos vuelos como una experiencia de alto nivel, aunque el coste no figura detallado en el texto promocional difundido. Al tratarse de una aeronave completa, el precio dependerá previsiblemente del número de pasajeros, la ruta, la disponibilidad del avión, los horarios y los servicios asociados.

Este tipo de producto se enmarca dentro del turismo premium, un segmento que no solo vende el destino, sino también la forma de llegar. En este caso, el atractivo está en convertir el trayecto en parte de la experiencia, con vistas al Mediterráneo, la Costa Blanca, el Golfo de Valencia y Baleares durante el vuelo.

Una alternativa para viajes muy concretos

El air taxi no compite con el vuelo comercial en precio ni pretende ser una opción masiva. Su espacio está en otro tipo de demanda: desplazamientos rápidos, viajes con horarios muy ajustados, grupos que quieren viajar juntos o clientes que buscan privacidad.

Un jet privado. / PXHERE - Archivo

También puede resultar útil en situaciones en las que la combinación de horarios comerciales no encaja con la agenda del viajero. Aun así, la contratación de este tipo de servicios exige comprobar condiciones, disponibilidad, precio final, aeropuerto de salida y llegada, política de cancelación y requisitos de equipaje.

Una oferta que refuerza la conexión con Baleares

La promoción de este servicio confirma el peso de Baleares como destino de escapada para viajeros procedentes de Alicante y Valencia. La proximidad geográfica convierte a Ibiza, Mallorca y Menorca en destinos especialmente atractivos para viajes breves, eventos o fines de semana.

La novedad no está tanto en el destino como en la modalidad: un vuelo privado para grupos reducidos que permite llegar a las islas en torno a una hora y con un esquema más flexible que el de las rutas regulares.