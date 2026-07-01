La Almadraba abre como nuevo espacio litoral y arqueológico tras retrasos, sobrecostes y polémica política

La Almadraba ya está abierta al público como nuevo espacio litoral y arqueológico de Alicante. El Ayuntamiento ha presentado este miércoles la reurbanización del entorno tras una inversión de 6,8 millones de euros financiada con fondos europeos Next Generation, una actuación que transforma 25.000 metros cuadrados junto al mar, incorpora recorridos peatonales, zonas de estancia, drenaje de pluviales, un edificio de servicios y la puesta en valor de la villa romana donde apareció la Venus de Alicante. La apertura llega, sin embargo, después de retrasos, sobrecostes y polémica política por el propio acto de inauguración.

El alcalde, Luis Barcala, ha presentado la actuación, impulsada el pasado mandato, con Ciudadanos en Urbanismo, como una de las intervenciones más relevantes de las últimas décadas en la ciudad y ha atribuido las demoras acumuladas al hallazgo de la Venus de Alicante, la cabeza romana de mármol localizada durante las obras y datada entre los siglos I y II después de Cristo. El Ayuntamiento sostiene que ese descubrimiento ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes hitos del proyecto y en símbolo del yacimiento y de la ciudad.

La obra, no obstante, ya arrastraba un historial de modificaciones. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2024 con un plazo inicial de 14 meses, pero el Ayuntamiento aprobó primero una prórroga de dos meses y después otra ampliación de 86 días, que situaba la finalización prevista a finales de mayo. La primera modificación se justificó principalmente por la extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados, aunque también incorporaba ajustes en pluviales, riego con aguas regeneradas, juegos infantiles, equipamientos, arbolado, servicios y suelos encontrados.

Barcala, durante el acto de este miércoles / PILAR CORTES

La segunda prórroga añadió otros motivos técnicos. Entre ellos, la complejidad de la estructura del aljibe de acumulación de escorrentías en la calle Corbeta, los efectos de episodios de lluvia sobre las labores de captación y canalización en la calle Arpón y la demora del operador eléctrico para energizar instalaciones ya ejecutadas. La actuación también se encareció más de un 18 %, hasta situar el presupuesto del proyecto en 6,8 millones, impuestos incluidos.

Sistema sostenible

La intervención incluye un sistema sostenible de drenaje para episodios de lluvias fuertes, con un aljibe de 786 metros cúbicos, un canal abierto para reducir arrastres hacia la playa y un canal filtrante para almacenar y laminar escorrentías. También se han peatonalizado las calles Corbeta y Almadraba, se ha prolongado la pasarela de madera hasta el puerto deportivo, se han generado recorridos accesibles y se ha renovado el colector existente.

El nuevo espacio incorpora mobiliario urbano, zonas de descanso, juegos infantiles, lavapiés, fuentes, aparcabicis, pasarelas, sillas y bancos. El antiguo edificio de servicios de emergencias ha sido sustituido por una pieza semienterrada con cubierta vegetal que acoge dependencias de Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo, aseos públicos y almacén. También se ha trasladado el quiosco situado en Dominio Público Marítimo Terrestre a una zona verde acondicionada.

Otra imagen de la zona, tras su regeneración / PILAR CORTES

La parte patrimonial es uno de los elementos centrales de la apertura. El yacimiento de La Almadraba-Camping Bahía, vinculado a la cercana Lucentum, queda integrado en el recorrido público con pasarelas, paneles explicativos y estructuras recrecidas para facilitar la lectura de las estancias documentadas. La villa romana tuvo una ocupación prolongada entre los siglos III a. C. y IV d. C., con mayor esplendor en época altoimperial. Además de la Venus, se han hallado estructuras de viviendas, monedas y abundante material cerámico.

Polémica política

La puesta de largo también llega rodeada de polémica política. Esquerra Unida Alacant había denunciado previamente ante los órganos competentes de la Unión Europea, la Agencia Valenciana Antifraude y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude el acto organizado por el Ayuntamiento. La formación cuestionaba que el alcalde remitiera invitaciones institucionales para inaugurar una obra financiada con fondos públicos y sostenía que esa práctica puede vulnerar la ley valenciana de publicidad institucional, que prohíbe actos de inauguración o similares de obras acabadas cuando están financiadas total o parcialmente con dinero público.

La zona arqueológica, señalizada / PILAR CORTES

La puesta en valor de la Almadraba se produce además con otro compromiso arqueológico pendiente en el mismo entorno romano de la Albufereta. El Ayuntamiento ya anunció durante el pasado mandato un museo al aire libre en el yacimiento del Parque de las Naciones, junto a Miriam Blasco, un enclave de unos 15.000 metros cuadrados con restos de una villa romana industrial y residencial próxima a Lucentum.

Aquel proyecto fue relanzado en 2021 mediante un convenio con la Universidad de Alicante para limpiar, diagnosticar y consolidar los restos. El Ayuntamiento llegó a plantear su apertura en 2022 o, como tarde, en la primera mitad de 2023, pero la musealización no se ha culminado. Fuentes municipales admitían recientemente que el proyecto está pendiente de ser reanudado, sin más detalles. La Venus ha elevado ahora el discurso patrimonial en la Almadraba, aunque también deja a la vista esa otra promesa arqueológica aún sin resolver.