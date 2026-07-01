Los Bomberos de Alicante suspenden actividades en el parque de Jaime II por temperaturas extremas tras una avería del aire acondicionado

Cambio de instalaciones para huir del calor. La dirección de los Bomberos de Alicante ha emitido una orden para trasladarse todos los días al parque Ildefonso Prats, ubicado en Playa de San Juan, a partir de las 9:30 de la mañana después de haber realizado el relevo y la revisión de vehículos en el parque Jesús González Soria, situado en la parte más céntrica de la avenida de Jaime II, a pocos metros de la avenida de Alfonso el Sabio.

En esta última instalación se han registrado altas temperaturas denunciadas por los sindicatos, ya que alcanzan los 31 grados, y las consecuentes dificultades para garantizar una estancia adecuada a la jornada de trabajo.

Por este motivo, la dirección del cuerpo ha emitido una orden para trasladar la actividad al parque Ildefonso Prats a partir de las 9:30, tras el relevo y la revisión de vehículos, cuando el máximo responsable entre los presentes informará al jefe de retén del desplazamiento con las dotaciones a la instalación de Playa de San Juan para impartir formación, llevar a cabo el mantenimiento de vehículos y materiales y realizar la comida.

A las 14:00, eso sí, los trabajadores deberán estar de vuelta en el parque Jesús González Soria, y el resto de actividades entre dicha hora y las 8 de la tarde quedan suspendidas para que los bomberos permanezcan en estancias climatizadas y que estén “en las mejores condiciones posibles”. La sesión de preparación física se realizará en el parque de la avenida Jaime II, pero a partir de las 20:00 horas.

Denuncia

Esta decisión llega después de que los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras) y SEP (Sindicato de Empleados Públicos) hayan insistido al Ayuntamiento de Alicante sobre las “deficiencias existentes en materia de climatización” en dependencias municipales derivadas, aseguran, de “la falta de mantenimiento de las instalaciones y la ausencia de una dotación presupuestaria suficiente para garantizar su correcto funcionamiento”.

Es lo que se lee en el expediente en el que se emite la queja dirigida al Ayuntamiento de Alicante y en la que se advierte que, tras la denuncia presentada por sendos sindicatos ante la Inspección de Trabajo el pasado 11 de junio, que se refería a las dependencias municipales en general (citando instalaciones deportivas, centros sociales, bibliotecas, espacios culturales, dependencias administrativas, piscinas municipales, centros juveniles y otros edificios de atención directa a la ciudadanía), ahora han sido los bomberos del parque auxiliar de bomberos Jesús González Soria, en la avenida Jaime II, quienes ha comunicado “la grave situación que están padeciendo” y donde se registran temperaturas de 31 grados a las 11 de la mañana.

CCOO y SEP denuncian la falta de mantenimiento de las instalaciones y la ausencia de una dotación presupuestaria suficiente para garantizar su correcto funcionamiento

Ante esta queja, las dos secciones sindicales han puesto este miércoles en conocimiento del Ayuntamiento de Alicante, concretamente de la Concejalía de Infraestructuras, que lidera Cristina García; y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, “la situación que se está viviendo como consecuencia de la avería del sistema de climatización de la instalación”.

Según indican en el escrito, la “única medida provisional” que ha tomado el Consistorio es la instalación de dos equipos portátiles de aire acondicionado, conocidos popularmente como “pingüinos”, “solución que resulta claramente insuficiente y que únicamente constituye un parche temporal sin resolver el problema de fondo”. Además, el martes, representantes de los dos sindicatos acudieron al lugar para “comprobar y medir la temperatura”, que “incumple las condiciones ambientales exigibles para un lugar de trabajo”.

La CSIF señala que el Ayuntamiento de Alicante envía correos corporativos recordando las medidas preventivas frente al estrés térmico mientras mantiene a los bomberos trabajando sin aire acondicionado

En todas las salas en las que se midió la temperatura, tales como el salón comedor, el gimnasio, la cocina, las duchas y los vestuarios, se superaban los 30 grados centígrados, y “únicamente” se mantenían “unas condiciones térmicas aceptables” en la central de comunicaciones y en las habitaciones.

“Especial gravedad”

La situación, definen tanto CCOO como el SEP, “reviste una especial gravedad” debido a que el servicio se presta durante las 24 horas, y “la imposibilidad de utilizar estas dependencias en unas condiciones mínimamente confortables obliga al personal a permanecer prácticamente recluido en las habitaciones para aliviar la carga térmica, desvirtuando el uso normal de las instalaciones”.

De esta manera, recuerdan al Ayuntamiento de Alicante su “obligación”, como “empleador”, de “garantizar unas condiciones ambientales adecuadas en los lugares de trabajo", afirman ciñéndose a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y solicitan “proceder con carácter de máxima urgencia a la reparación definitiva o sustitución de los equipos averiados” y “revisar el funcionamiento del sistema de climatización de todas las dependencias afectadas”.

Quenas de la CSIF

CCOO y el SEP no son los únicos sindicatos que han puesto la voz de alarma, ya que la CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha emitido otro comunicado calificando la situación del parque de bomberos de “insostenible”. La secretaria general del sindicato en el Ayuntamiento, Marian Molero, reclama una actuación “urgente e inmediata” porque cree que “no es admisible que quiernes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía regresen de intervenciones con temperaturas extremas y no dispongan de unas instalaciones donde poder recuperarse físicamente”.

A su vez, cree que es “especialmente contradictorio” que “mientras el Ayuntamiento de Alicante envía diariamente correos corporativos recordando las medidas preventivas frente al estrés térmico, mantiene a sus propios bomberos trabajando y descansando en unas instalaciones donde esas recomendaciones son imposibles de cumplir”. Por último, este sindicato también tilda la situación como “incomprensible”.