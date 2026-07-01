La Concatedral de San Nicolás abraza a Venezuela

Alicante se volcó este miércoles con Venezuela en uno de esos gestos que trascienden las fronteras. La Concatedral de San Nicolás acogió una misa funeral en memoria de las víctimas del devastador doble terremoto que ha sacudido recientemente al país y cuyo número de fallecidos supera ya los 2.000.

El recogimiento se imponía nada más cruzar el umbral del templo. En los primeros bancos, se podían ver banderas tricolores. Una de ellas, en primera fila, lucía un crespón negro. Y, antes del inicio de la misa, dos mujeres se acercaron a la Virgen del Remedio para colocar otra enseña. Un gesto sencillo y cargado de significado. La comunidad venezolana, llegada desde distintos puntos de la provincia, ocupaba las primeras filas. Muchos, visiblemente afectados, no pudieron contener la emoción.

Durante la homilía, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, puso el acento en la fe como respuesta al dolor: "Nuestra admiración, desde el punto de vista católico, al ver tantas reacciones de personas afectadísimas que responden desde la fe. La comunidad venezolana es muy religiosa y eso se nota en los grandes momentos de prueba". Y añadió: "Es increíble ver cómo, incluso en situaciones límite, a quienes están atrapados les brota espontáneamente elevar su corazón a Dios. Quizá a los europeos nos saldrían otro tipo de palabras. Qué profundamente ha calado su fe para que, en una prueba así, aflore su confianza en Dios".

A veces estamos absorbidos por vanidades y frivolidades, y acontecimientos como este nos ayudan a poner el corazón en la eternidad José Ignacio Munilla — Obispo de Orihuela-Alicante

Munilla apeló también a la unidad y a la solidaridad: "Somos una gran familia y nada de lo que ocurre en el mundo nos es ajeno. Estamos llamados a ayudarnos unos a otros. La oración tiene un poder de sanación muy grande". En ese sentido, elevó una plegaria: "Señor, acoge con bondad a quienes han fallecido en esta catástrofe en Venezuela". El obispo recordó además que "a veces estamos absorbidos por vanidades y frivolidades, y acontecimientos como este nos ayudan a poner el corazón en la eternidad".

El obispo tuvo también palabras de cercanía hacia los asistentes, recordando a familiares de víctimas con sus nombres: "Transmitid a las familias que las hemos tenido muy presentes. Hagamos de esta circunstancia un vínculo mayor de fraternidad entre nosotros", concluyó.

Música que acompaña

La celebración estuvo acompañada por la Coral Veus de l’Alba San Nicolás y la orquesta Virtuós Mediterrani, dirigida por el venezolano Gerardo Estrada. Junto a otros cuatro músicos, también venezolanos, aportaron sonoridades del país con instrumentos como el cuatro, la guitarra, la flauta travesera y las maracas, que resonaron en el templo como un vínculo más con la tierra golpeada.

Entre los asistentes, el sentimiento era compartido. Glorimary Hl, venezolana residente en El Altet, agradeció el respaldo recibido: "Las muestras de cariño y respeto por parte de otras comunidades nos han hecho sentir muy acompañados. Estamos muy agradecidos".

La eucaristía nos ha servido para hacer catarsis y unirnos al menos espiritualmente José Gregorio — Venezolano

También José Gregorio, colaborador de la Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela-España, destacó el valor de la eucaristía: "Nos ha servido para hacer catarsis y, al menos espiritualmente, unirnos. Estamos conectados, pero el día a día no siempre nos deja compartir, y en momentos como este nos abrazamos y nos encontramos".

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Al término de la misa, el silencio volvió a adueñarse de la concatedral. Un silencio compartido que, más allá del duelo, dejó paso a la sensación de comunidad y apoyo. Alicante, por unas horas, se convirtió en abrazo para Venezuela.