El Consell da más tiempo para finalizar la rehabilitación de la Escuela de Arte y Diseño de Alicante

El Consell ha autorizado una modificación de plazos para las obras de rehabilitación que afecta a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) al sobrepasarse la fecha inicial del 30 de junio que se acordó en la última reunión de la comisión bilateral entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Comunidad Valenciana, celebrada en febrero. Asimismo, se aprueba una modificación presupuestaria por importe de 748.300 euros para adaptar diversas actuaciones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que afectan al Palacio de Calatayud, junto a la catedral de Valencia.

La ampliación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante permitirá completar las obras del centro conforme a la nueva planificación acordada entre ambas administraciones y garantizar el correcto desarrollo de una actuación destinada a mejorar las condiciones de un edificio dedicado a la formación artística y al diseño.

La decisión se enmarca en la última Comisión Bilateral celebrada entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Comunidad Valenciana el pasado 4 de mayo, formalizada mediante firma el 1 de junio de 2026. En ella se revisó el estado de ejecución de distintas actuaciones del programa PIREP con el objetivo de adaptar los plazos y la financiación a la evolución real de las obras, garantizando así el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las modificaciones, firmadas por el conseller de Presidencia José Luis Díez, acaban de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV).

Pancarta solicitando un nuevo centro para la Escuela de Arte -EASDA- cuando la conselleria visitó las instalaciones en febrero / Jose Navarro

Plagas

Este centro ha sufrido diversos problemas de plagas y deterioro. Pulgas que obligaron al cierre de las instalaciones a los estudiantes durante varias semanas para fumigar; gusanos, nidos de avispas y esta primavera pasada, de abejas. La comunidad educativa no termina de estar tranquila por la presencia intermitente de insectos e incluso de roedores, y por los problemas de mantenimiento, con goteras y daños estructurales, tal y como denunciaron personal y estudiantes de la escuela. El cierre temporal del centro durante varias semanas a finales del año pasado obligó a la impartición de clases online por la grave infestación de insectos.

Debido a la inseguridad, insalubridad y falta de soluciones, los alumnos se han declarado en huelga en repetidas ocasiones para exigir un edificio digno y seguro.

"El problema no es la escuela en sí, sino es la zona en la que está ubicada. La limpieza interior la llevan muy a rajatabla, pero el problema es la desidia que hay fuera", han explicado reiteradamente alumnos a este diario. Aparte de la necesidad de rehabilitación del inmueble. En el exterior hay un descampado en el que no descartan que siga habiendo pulgas.

Palacio de Calatayud

Además de la actuación en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, la comisión bilateral acordó ampliar hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo de ejecución de la rehabilitación del Palacio de Calatayud. Asimismo, aprobó incrementar el importe financiable de esta actuación como consecuencia de la redacción de un segundo proyecto modificado.

Este incremento responde a circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las obras, entre ellas el descubrimiento de restos arqueológicos, la necesidad de incorporar nuevos precios derivados de decisiones técnicas adoptadas durante la intervención y las dificultades ocasionadas por la dana, que ha afectado a la disponibilidad de mano de obra, materiales y medios auxiliares. Como resultado, la financiación prevista para esta actuación pasa de 6.133.847 euros a 6.882.147 euros, lo que supone un incremento de 748.300 euros, precisan en el DOGV.

Trasferencia de crédito

Para atender esta necesidad, el Consell autoriza una transferencia de crédito entre capítulos y programas que permitirá incrementar el capítulo VI del programa presupuestario correspondiente a actuaciones de rehabilitación sostenible y ahorro energético financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La operación se financia mediante disponibilidades de crédito procedentes de otras actuaciones del programa PIREP que ya han finalizado o cuyo coste definitivo ha resultado inferior al inicialmente previsto, por lo que no supone un incremento del gasto público.

Con esta modificación presupuestaria, el Consell adapta la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos a la evolución de las obras y a los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La medida garantiza la continuidad de actuaciones estratégicas de rehabilitación de edificios públicos en la Comunidad Valenciana y permite que proyectos como la rehabilitación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante dispongan del tiempo necesario para su correcta finalización y para cumplir los objetivos de modernización, sostenibilidad y mejora de las infraestructuras públicas previstas.