Dialsur inaugura en Alicante su centro más grande y moderno dedicado a la hostelería

Dialsur ha inaugurado en Alicante su nuevo centro mayorista, situado en la calle Fortuny 18-20, con una inversión aproximada de 3,3 millones de euros y con la puesta en marcha de un nuevo concepto comercial orientado a transformar la experiencia de compra de los profesionales de la hostelería y la restauración.

La apertura del nuevo Cash & Carry supone un hito para la compañía y para el sector Horeca en la provincia. El acto de inauguración, celebrado el pasado 30 de junio, reunió a clientes, proveedores, asociaciones, escuelas de hostelería, autoridades, influencers y profesionales reconocidos del sector, que conocieron de primera mano el nuevo concepto de Dialsur en Alicante.

Las nuevas instalaciones están equipadas con mobiliario que permite un sistema de energía eficiente / .

Con esta apertura, Dialsur presentó su centro más grande y moderno, un espacio diseñado para responder a las necesidades reales de restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y negocios de alimentación. El nuevo establecimiento cuenta con una nave de más de 3.700 m², de los cuales 2.700 m² corresponden a sala de ventas.

Mapa de la ubicación de Dialsur Cash and Carry en Alicante.

Este nuevo concepto de cash&carry DIALSUR ofrece a los clientes profesionales una propuesta renovada que combina nueva imagen, mayor amplitud, mejor experiencia de compra, atención profesional y un surtido especializado para el canal Horeca. En total, cuenta con más de 6.000 referencias, entre productos locales, nacionales e internacionales, con formatos adaptados para el día a día de los negocios hosteleros. Y con una clara apuesta por el producto fresco.

Entre sus principales secciones destacan bodega, carnicería al corte, charcutería, fruta y verdura, y congelados. La oferta se completa con una atención personalizada por parte del equipo del centro y un nuevo punto de información ubicado en la entrada, pensado para asesorar de forma directa a los clientes profesionales.

Más comodidad, accesibilidad y eficiencia energética

Otra de las grandes apuestas de este renovado centro son las mejoras del servicio Delivery que se han implementado. En este sentido, además de aumentar la zona de cobertura de Alicante y alrededores, pone a disposición de sus clientes un Servicio Multicanal.

La sección de fruta y verdura es una de las zonas más relevantes / .

El nuevo Cash & Carry dispone también de 42 plazas de aparcamiento, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, y una estación de recarga doble para vehículos eléctricos. En materia de sostenibilidad, el centro incorpora más de 130 placassolares con una capacidad de hasta 100 kW, destinadas a abastecer parte del consumo eléctrico de las instalaciones, incluyendo la iluminación LED y los puntos de recarga del parking.

Las nuevas instalaciones están equipadas con mobiliario que permite un sistema de energía eficiente, lo que asegura una mayor respuesta en producto fresco, congelado y refrigerado.

Entre sus principales secciones destacan, por ejemplo, la bodega / .

Durante el acto de inauguración intervinieron Lidia López, concejala de Comercio, Hostelería, Mercados y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante; Maribel Sáez, directora general de Comercio de la Generalitat Valenciana; Sergio Sierra, chef ejecutivo de El Portal; Luis López, director general de Musgrave España; y Gustavo Pascual, director de la División Mayorista de Cash & Carry Dialsur.

Durante el acto de inauguración intervinieron Lidia López, Maribel Sáez, Sergio Sierra, Luis López y Gustavo Pascual / .

Luis López destacó que «para nosotros, esto no es la apertura de un cash & carry, sino un pilar fundamental en el desarrollo que nos permitirá duplicar el tamaño de la compañía». Por su parte, Gustavo Pascual subrayó que «este edificio nace con el objetivo de apoyar a la hostelería de la provincia de Alicante, porque es un sector que realmente marca la identidad de una ciudad. Queremos ser el verdadero partner de sus profesionales. Si hay una palabra que define al Dialsur que hoy inauguramos, esa es fiabilidad».

El nuevo establecimiento cuenta con una nave de más de 3.700 m² / .

Con esta apertura, Dialsur reforzó su papel como socio local de confianza para la hostelería y la restauración en Alicante. Una propuesta basada en la cercanía, la especialización, el servicio profesional y la capacidad de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de un sector cada vez más exigente.

La compañía dio también visibilidad a la inauguración a través de sus canales digitales y redes sociales bajo el hashtag #DialsurHostelería.