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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
Una valla provisional como medida de seguridad en el TRAM
Una valla convencional sirve de improvisada medida de seguridad en uno de los trayectos que realiza el TRAM en Alicante.
INFORMACIÓN
Tres vallas para señalizar una alcantarilla en Alicante
En la calle Arpón, junto a CEIP La Albufereta de Alicante, desde hace días unas vallas alertan de un peligro en una alcantarilla. "Sin arreglo", comenta el lector que nos ha enviado la imagen.
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