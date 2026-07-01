La Generalitat promete una comisión mixta para ampliar la Vía Parque en los PAU 1 y 2 de Alicante tras dejarla fuera del presupuesto

Agilizar la mejora de Vía Parque. Es lo que pretenden los vecinos del PAU 1 y del PAU 2 después de que este proyecto para mejorar la prestación de la segunda circunvalación de la ciudad de Alicante se haya quedado fuera de los Presupuestos autonómicos de 2026, que el Consell presentó hacer ahora un mes y que se encuentran en fase del estudio de las enmiendas.

Este viernes se han reunido los vecinos de ambos PAU junto con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra, y también con la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ambos cargos de la Conselleria de Infraestructuras, para explorar posibilidades para agilizar la obra.

Los vecinos transmiten la sensación de que la reunión ha ido “bastante bien” debido al “tono coloquial y fructífero” entre las partes, “encaminado hacia el objetivo final”, que es la realización de los trabajos.

El principal compromiso adquirido, apuntan los vecinos y confirman desde la Conselleria de Infraestructuras, es la creación de una comisión mixta integrada por representantes vecinales, del Ayuntamiento y de la propia conselleria que celebraría la primera reunión en septiembre. El compromiso es uno más de los que la Generalitat ha verbalizado sobre esta obra, que la declaró en septiembre del año pasado “de interés general” y con cuyas obras se comprometió el propio presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, a que se licitaran en este año 2026. Sin embargo, según informan los vecinos, durante la reunión la Generalitat se ha comprometido a “planificar la dotación económica necesaria en los presupuestos de 2027 para la licitación e inicio de las obras”. A principios de junio, el propio conseller Vicente Martínez Mus ya enfrió la posibilidad de poder cumplir con el plazo que dio el presidente de la Generalitat.

Un nuevo retraso después de que el Consell excluyera la obra de los presupuestos para este 2026, actualmente en fase de enmiendas, una de ellas precisamente presentada a solicitud de Vox para inyectar 100.000 euros y redactar el proyecto de ampliación, pese a que los vecinos solicitaban que la cantidad fuera de 400.000 euros. Según trasladan los vecinos, la conselleria se encuentra actualmente en fase de estudio de dichas enmiendas, y no ha aclarado si aceptará o no la propuesta de la formación ultra. La obra también fue excluida de los presupuestos de 2025.

Temas a tratar en la comisión

Por otra parte, en la reunión prevista para septiembre las partes estudiarán el desmonte de La Lloma de l'Espart, colina situada en el tramo donde se proyectan las obras con la finalidad de “evitar riesgos de desprendimientos y vertebrar el territorio”, ya que se trata de “una barrera geográfica que sufre desprendimientos en la vía de circulación”.

Otro de los temas a tratar será el “estudio del aumento de tráfico”, contemplando ampliar el futuro bulevar a tres carriles por sentido debido a las previsiones de aumento de población y, a su vez, de tráfico viario en la zona.

Por último, también se plantea estudiar la conexión e integración de carriles de servicio específicos para “dar cobertura segura a la futura Comandancia de la Guardia Civil”, que se construirá en Rabasa, y al depósito municipal de vehículos previsto en el entorno.

El tramo a ampliar es el que discurre desde el barrio de San Agustín hasta Ciudad de Asís, a su paso por el PAU 1 y el PAU 2. La actuación reclamada consiste en la ampliación de los carriles en la Vía Parque, a su paso entre los barrios del PAU 1 y el PAU 2 y el entorno de Rabasa. En esta zona, se genera habitualmente un cuello de botella que impide que el vial cumpla su función y traslada el tráfico a calles aledañas que no están preparadas para absorber tal volumen de vehículos.

Los últimos avances al respecto del proyecto se produjeron el pasado mes de septiembre, cuando el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, durante una visita a las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante, anunció que el proyecto lo asumirá la Generalitat en su totalidad, tras declarar la obra “de interés general”. Aunque su último avance material llegó a finales de 2021, con la apertura del tramo entre el PAU 1 y Ciudad de Asís.

Por su parte, el Ayuntamiento se ha encargado de completar el proceso de expropiaciones de los terrenos en los barrios colindantes y ha puesto el suelo a disposición de la institución autonómica. Este proyecto permitirá, entre otras cuestiones, el desdoblamiento de la calzada entre los PAU y La Florida, donde actualmente solo hay un carril por sentido frente a los dos que recoge el proyecto en su origen.

Este proyecto ya fue excluido de los presupuestos autonómicos del ejercicio anterior, aprobados en mayo por el PP y Vox. En ese momento, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, justificó la decisión al entender que era necesario priorizar en esas cuentas la reconstrucción de las zonas afectadas tras la devastadora dana del pasado 29 de octubre, que arrasó diversas localidades de la provincia de Valencia, cobrándose la vida de 230 personas. El proyecto es una de las infraestructuras históricamente demandadas por Alicante por su impacto sobre la movilidad urbana y por su capacidad para aliviar la presión del tráfico en la fachada litoral.