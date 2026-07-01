La izquierda se suma a las celebraciones del Orgullo LGTBI en Alicante tras el “plantón” del PP a Vox en el pleno

Vuelve la “unidad” al Ayuntamiento de Alicante, con motivo del día del Orgullo LGTBI. La izquierda se suma de nuevo al acto oficial del Consistorio, después de que el PP dejase solo a Vox en el pleno del pasado lunes, y tras dos años reivindicando la efeméride al margen del ejecutivo de Luis Barcala.

Tanto el PSOE, como Compromís y Esquerra Unida han acudido este miércoles al Ayuntamiento para formar parte del acto institucional del Orgullo LGTBI 2026. La bancada progresista ha asegurado participar “por petición de las entidades” y ha advertido al ejecutivo popular de que el “gesto” del pasado lunes (votando con la izquierda en contra de Vox) debe traducirse en políticas públicas en defensa del colectivo.

El edil socialista Emilio Ruiz ha instado a la elaboración del segundo Plan Municipal LGTBI de Alicante. Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha abogado por “recuperar” la Concejalía de Igualdad (cuyo presupuesto se ha visto recortado en los últimos años por exigencia de los ultras). Mientras, la coordinadora de Esquerra Unida en Alicante, Lucía Ibáñez, ha mostrado su sorpresa por el “cambio de postura” de los populares y ha deseado que no se quede en “una declaración de intenciones”.

Durante el acto, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha incidido en que “celebrar significa reconocer todo aquello que nos une como sociedad”. Y ha recordado el lema de este año para el Orgullo: “Son derechos humanos, no somos ideología”. La edil popular ha apuntado que esos derechos “pertenecen a todas las personas sin excepción y no entienden de etiquetas”.

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(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)